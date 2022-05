Market Beat: Στο φινάλε πτωτικής εβδομάδας, οι επενδυτές επιλέγουν ανοδική αντίδραση

Οι ασιατικές μετοχές αντέδρασαν στην κάθοδο των ημερών σήμερα Παρασκευή 20/5 παρά το συνεχιζόμενο ηπιότερα ωστόσο ξεπούλημα στη Wall Street . Καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στην νομισματική πολιτική της Κίνας που χαμήλωσε τα επιτόκια του 5ετούς δανεισμού περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς .

. Καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στην νομισματική πολιτική της Κίνας που χαμήλωσε τα επιτόκια του 5ετούς δανεισμού περισσότερο από τις προσδοκίες της . Γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης Οι αναφορές κερδών από κολοσσούς λιανικής διαμόρφωσαν αρνητική εικόνα μέσω των αποτελεσμάτων και κύρια από τις προσδοκίες των διοικήσεων για τη μελλοντική κερδοφορία. Αυτά διατήρησαν τις πιέσεις στη Wall Street.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ εμφάνισαν κέρδη της τάξης του +0,70% σήμερα στο μέσον των ασιατικών συναλλαγών ενώ και για τους δείκτες της Ευρώπης τα κέρδη ειδοποιούν για ανοδικό άνοιγμα.

Η αγορά της Αθήνας εμφάνισε για την τρέχουσα εβδομάδα εκπνοής των ΣΜΕ και των Options του 25άρη την κατάλληλη για την περίοδο δυναμική. Κατάλληλη θεωρείται εκείνη που συντηρεί τη δυναμική της εβδομάδας προ της εβδομάδας εκπνοής και αυτό έγινε. Είχαμε μια συσσώρευση που θα λήξει στο μέσο της σημερινής διαπραγμάτευσης. Στις επόμενες συνεδριάσεις οι θεσμικοί θα ασχοληθούν με τις αλλαγές στους δείκτες της MSCI.

Στο πρώτο τρίωρο της προτελευταίας συνόδου της εβδομάδας οι θεσμικοί επενδυτές είχαν καταπιαστεί με τη ρευστοποίηση θέσεων στα περισσότερα blue chip. Με αποτέλεσμα να έχει ήδη οριστεί χαμηλό ημέρας κάτω από τις 840 μονάδες. Η συσσώρευση επί οκτώ συνεδριάσεις μεταξύ των 845 και 871 μονάδων λύθηκε υπέρ καθόδου, με τζίρο που έφθασε τα 45 εκατ. ευρώ. με αξία πακέτων 2,4 εκατ. Ο ΓΔ έχανε -2,8% και οι μετοχές του 25άρη με κέρδη στις 13:30 ήταν μόνο ο ΟΤΕ που ενισχυόταν κατά +2,9% και ο ΟΠΑΠ με άνοδο +0,75%. Αδυνατώντας να εξισορροπήσουν των καθοδική ώθηση από τις απώλειες των υπολοίπων.

Το μέγεθος της καθόδου από την κορυφή της 21ης Απριλίου έχει προκαλέσει συνθήκες τεχνικής αντίδρασης που μπορεί να στηριχθεί σε τίτλους εκτός του τραπεζικού κλάδου. Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των Τραπεζών του FTSE25. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των αγοραίων η εικόνα στο κλείσιμο δεν προσφέρει επιχειρήματα – κίνητρα στους αγοραστές, αν δεν αλλάξει ριζικά το διεθνές κλίμα. Ωστόσο δεν αποκλείουν για σήμερα μια αντίδραση τεχνικού έστω χαρακτήρα. Πάντως για τις Τράπεζες επαληθεύονται οι εκτιμήσεις του Νικόλα Πετράκη της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ που σημείωνε: “Από την στήριξη των 540 μονάδων αντέδρασε ο δείκτης Τραπεζών, διατηρώντας σταθερά το σήμα πώλησης χαμηλότερα των 575 μονάδων. Υπέρβαση αυτών των ορίων θα οδηγήσει τον κλαδικό δείκτη στις 600 - 610 μονάδες και τον ΚΜΟ 200 ημερών και το πτωτικό “gap” αντίστοιχα. Νέα επιδείνωση των Τραπεζών, θα φέρει τον δείκτη στα χαμηλά του πολέμου και τις 500 μονάδες. Τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της εγχώριας τάσης συνεχίζουν να έχουν οι Διεθνείς Αγορές. Αν και η αβεβαιότητα διατηρείται, μια τεχνικής φύσεως αντίδραση στην Ελληνική Αγορά φαίνεται να ‘είναι στα χαρτιά’, πάντα υπό προϋποθέσεις”.

Για αυτό το λόγο έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των εγχώριων αναλυτών, ξεκινώντας από την τοποθέτηση της Piraeus Sec.: “Η χειροτέρευση της ψυχολογίας στο εξωτερικό, λόγω των αυξημένων ανησυχιών για την πορεία των μακροοικονομικών δεδομένων, θα επηρεάσουν την πορεία της Εγχώριας Αγοράς. Θα εστιάζαμε σε αμυντικές μετοχές όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo”. Με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ να εκτιμά ότι: “Με τη Wall Street να υποχωρεί υπό το φόβο του στασιμοπληθωρισμού στις ΗΠΑ, το Ελληνικό Χρηματιστήριο δύσκολα θα αποφύγει κύμα ρευστοποιήσεων μετοχικών τίτλων από τους διεθνείς επενδυτές και επομένως την πλαγιοκαθοδική κίνηση του ΓΔ”.

Όταν οι επενδυτές αντιλαμβάνονται γρήγορα το λάθος στις προσδοκίες τους, σπεύδοντας να το διορθώσουν υπερβάλλουν. Αυτό έγινε προχθές μετά την άνοδο της Τρίτης που θεωρήθηκε «πολύ αισιόδοξη». Έτσι η επιστροφή της ανησυχίας πως δεν θα αποφύγει η παγκόσμια ανάπτυξη την ύφεση έδωσε συνέχεια στο συντονισμένο ξεφόρτωμα των αναπτυγμένων χρηματιστηρίων, μετά το κλείσιμο της Αθήνας με πτώση μόνο -0,12%. Προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες που πέρασαν χθες και στα ασιατικά, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για γερό ξεφόρτωμα στην Ευρώπη και εδώ χθες. Για αυτό οι προσδοκίες για μια ανοδική ώθηση από την αναβάθμιση της Ελληνικής παρουσίας στο δείκτη MSCI και την πετυχημένη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ δεν επαληθεύτηκαν.

Τεχνικά για τον ΓΔ η πρόβλεψη από το κ. Πετράκη συνοψίζεται στα ακόλουθα: “Αναγκαία προϋπόθεση για το ανοδικό σενάριο αποτελεί η κατοχύρωση των 870 - 875 μονάδων, με πρώτο στόχο το πτωτικό “gap” των 888 μονάδων. Σε κάθε περίπτωση η τάση παραμένει πτωτική, με την απώλεια των 850 μονάδων, να επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια των 820 και εν συνεχεία 790 μονάδων”.

Η εικόνα της αγοράς πριν τη σύνοδο της εκπνοής των σειρών Μαΐου άφησε μερικά αισιόδοξα μηνύματα, που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για κινήσεις σήμερα από την πλευρά των αγοραστών. Μπορεί να ορίστηκε ως χαμηλό τριμήνου το επίπεδο των 838,4 μονάδων αντί του επιπέδου των 844,5 που ίσχυε από τη δεύτερη βδομάδα του μήνα, αλλά την ίδια μέρα η αντίδραση που ξεδιπλώθηκε μετά τις 13:30 ήταν με σταθερή κλίση ως το τέλος. Έφερε κλείσιμο άνω των 851 μονάδων και υπογράμμισε το υφιστάμενο επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον ακόμα και σε μέρες γενικευμένων ρευστοποιήσεων. Χωρίς εισαγόμενη ανησυχία, η αγορά θα είχε πολύ καλύτερη πορεία.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οι πιέσεις συνεχίστηκαν στις μετοχές της Wall Street με τον δείκτη S&P 500 να πλησιάζει στην περιοχή του bear market υποχωρώντας από το ανώτερο βίου του Ιανουαρίου 18,5%, όταν με πτώση άνω του 20% από αυτό, ο S&P 500 περνά σε bear market. Την Πέμπτη 19/5, o Dow Jones υποχώρησε -0,75% ή 236,94 μονάδες στις 31.253,13, ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα -0,58% στις 3.900,79 μονάδες και o Nasdaq σημείωσε πτώση -0,26% στις 11.388,50 μονάδες.

Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+1,4%) και Home Depot (+1,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Cisco Systems (-13,7%) και Travelers (-3,1%).

Τα αποτελέσματα τριμήνου εταιρειών του λιανικού εμπορίου στις ΗΠΑ συνεχίζουν να προβληματίζουν. Ενώ σημείωσε αναπάντεχη άνοδο την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας. Επίσης, χαμηλότερα κινήθηκαν οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Μάρτιο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς σημείωσε πτώση τεσσάρων μονάδων βάσης στο 2,84% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 1,2% έναντι του ευρώ στο 1,0586 δολάρια.

ΕΥΡΩΠΗ

Ισχυρές πιέσεις σε συνέχεια της προχθεσινής βύθισης των βασικών δεικτών στη Wall Street ασκήθηκαν στις αγορές μετοχών της Ευρώπης συμμετέχοντας στην παγκόσμια πτώση που προκάλεσαν οι ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ.

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -1,37% στις 427,99 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -1,82% στις 7.302,74 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,90% στις 13.882,30 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -1,26% στις 6.272,71 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ έχασε -0,99% ενώ ο ιταλικός ΜΙΒ μόλις -0,09%

Νωρίτερα, με βάση όσα έδειξαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της 14ης Απριλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποκάλυψαν ανησυχία για την εξάπλωση του πληθωρισμού από την πλευρά των αρμοδίων. Με τον πληθωρισμό στο ρεκόρ υψηλών του 7,4%, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε στη συνεδρίαση τα σχέδια να τερματίσει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων το τρίτο τρίμηνο. Αλλά δεν πήραν οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων, που παραμένουν αρνητικά.

Από το πεδίο των μακροοικονομικών δεδομένων σε ετήσια βάση, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στην ευρωζώνη και στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,3% και 4,1% τον Μάρτιο, αντίστοιχα.

Χρηματιστήριο

Η Αθήνα, με το -1,79%, κρατήθηκε ψηλότερα των 851 μονάδων

Οι συναλλασσόμενοι με υψηλούς για την εβδομάδα ρυθμούς, έδειξαν αποφασισμένοι να κρατήσουν την αγορά ψηλότερα των 850 μονάδων, αν και δεν μπόρεσαν να προβάλουν σθεναρή αντίσταση στις εισαγόμενες πιέσεις. Για αυτό ως σκληρός πυθμένας, στην πτώση τον Μάη, ορίστηκε το επίπεδο των 838,38 μονάδων από τις 844,53 από την περασμένη εβδομάδα.

Η πτωτική κίνηση της αγοράς στην προηγούμενη συνεδρίαση , έδειξε πως θα κυριαρχούσε, βοηθούμενη από την τάση φυγής εκ του ρίσκου που εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ευρώπη μετά από άνοιγμα με καθοδικό χάσμα. Οι απώλειες σε (23) blue chip χωρίς κανένα στα αμετάβλητα, υπογραμμίζουν την αναζήτηση νέου σκληρού πυθμένα στην τρέχουσα πτώση με τα κερδισμένα ανοδικά μόνο 2 τελικά. Στο ρόλο του οδηγού της κυριαρχίας της καθόδου βρέθηκαν: ΠΕΙΡ -7,82%, ΕΤΕ -5,70%, ΒΙΟ -5,47%, ΑΛΦΑ -4,86%, ΜΥΤΙΛ -4,79%, ΜΠΕΛΑ -3,81% και ΕΕΕ -3,12% ενώ πάνω από -0,3% και ως -2,75% υποχώρησαν τα υπόλοιπα 16 πτωτικά. Οι μετοχές του 25άρη που ώθησαν ανοδικά ήταν οι ΟΤΕ +6,01%, και ακολούθησε ο ΟΠΑΠ με άνοδο +0,45%. Αυτές οι μεταβολές συνέβαλλαν για να εμφανίσει τελικά ο ΓΔ πτώση -1,79%, με κλείσιμο στις 851,20 μονάδες ήτοι 12,83 μονάδες πάνω από το νέο κατώτερο τριμήνου (τις 838,37) με τζίρο στα 122,344 εκατ. ευρώ.

Το άνοιγμα με πτωτικό χάσμα 8,73 μονάδων το διαδέχθηκε αμέσως δέσμη εντολών πώλησης που όρισαν τις 10:30 ως χρόνο εμφάνισης του ημερήσιου υψηλού στις 858,00 μονάδες, δηλαδή το άνοιγμα. Αμέσως μετά τρία κύματα εντολών πώλησης θέσεων κατέστησαν τις 838,37 μονάδες στις 13:18 κατώτερο μέρας. Η αντίδραση από εκεί οδήγησε στις 15:55 στο επίπεδο των 845 μονάδων, και μια νέα αποκλιμάκωση των πιέσεων στα Τραπεζικά blue chip τον επανέφερε στις 849,95 στις 17:00. Στο ανώτερο μέρας, η μεταβολή ήταν -1,01%. Ξεχώρισε σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι η δυναμική των συναλλαγών πέρασε την αγορά σε νέο κατώτερο δεύτερου τριμήνου.

Τα διεθνή χρηματιστήρια

Σήμερα, όσο λειτουργούσε η Αθήνα, οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν εικόνα πτωτική αλλά με τάση διατήρησης των αρχικών σχετικά μικρών απωλειών μετά από πτωτικό ξεκίνημα με τους S&P500 και Dow Jones σε πτώση -0,8% ενώ ο Nasdaq είχε εναλλασσόμενες μεταβολές κοντά στο +/-0,3%. Τα ΣΜΕ επί των βασικών δεικτών της Wall Street ειδοποίησαν από την πρώτη ώρα των ευρωπαϊκών συναλλαγών για πτωτικό άνοιγμα. Η εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ήταν νευρικής δυναμικής με αρνητικές μεταβολές στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με κίνηση σε αρνητικό πεδίο μόνιμα άσχετα από την έναρξη των συναλλαγών στις ΗΠΑ. Η μεταβολή του DAX διατηρήθηκε στο -1,20% και φάνηκε να μειώνεται μετά την ελεγχόμενη σήμερα βουτιά των δεικτών της Νέας Υόρκης.

Σήμερα η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 3,542% την προηγούμενη υποχώρησε στο 3,532% έχοντας φθάσει στο 3,601% ενδοσυνεδριακά.

Ήταν μια ακόμα μέρα με τους επενδυτές να έχουν διάθεση για απόκτηση θέσεων σε ελάχιστα από τα blue chip. Αλλά διαπιστώνοντας την σκληρότητα της οροφής στις 858 μονάδες λειτούργησαν υπέρ μεγάλων διαστάσεων πτώσης, σε χαλαρό συντονισμό με την μετριοπαθέστερη καθοδική κίνηση σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκριτικά αριθμητικά δεδομένα

Οι επενδυτές με αξιόλογο τζίρο, και μεγάλης σχετικά αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 851,20 από 866,73 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -1,79% ή 15,53 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 122,344 από 84,247 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 17,460 από 12,518 εκατ. ευρώ, και τον ΟΛΠ αφορούσαν 10,419 εκατ. ευρώ, τον ΟΤΕ 2,158 εκατ. ευρώ, την ΕΤΕ 1,826 εκατ. ευρώ, την ΤΕΝΕΡΓ 1,271 εκατ. ευρώ, την ΣΑΡ 670.000 ευρώ, την ΛΑΜΔΑ 460.000 ευρώ, τον ΟΠΑΠ 403.800 ευρώ, την ΟΤΟΕΛ 143.500 ευρώ και την ΕΧΑΕ 108.450 ευρώ.

Από τις μετοχές που διακινήθηκαν σημείωσαν άνοδο 16 από 60 την Τετάρτη 18/5 και 88 από 35 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 16 από 23. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 61,466 από 62,264 δις ευρώ.

Ο FTSE25 έκλεισε με πτώση -1,92% στις 2041,27 από 2081,22 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 39,95 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Τετάρτης 18/5, ενώ ο FTSEΜ κέρδισε -0,93%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Εκπνοή των σειρών Μαΐου με κυριαρχία των short στοιχημάτων

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη, χωρίς εναλλαγές, κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης. Το άνοιγμα στις 2058,16 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 23,06 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 39,95 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 10:30 και ήταν οι 2058,16 μονάδες. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 13:32 και ήταν οι 2010,71 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2041,27 από 2081,22 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,92% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 20,448 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 19/5/22.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος διαμορφώθηκε 852 ΣΜΕ με ανώτερο τις 2042,00 μονάδες, κατώτερο τις 2010,71 και τελευταίες πράξεις στις 2034,00, με τιμή κλεισίματος τις 2031,50 από 2078,00 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια διαμορφώθηκαν σε 1268 από 1683. Διακινήθηκαν επίσης 2147 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο στις 2037,00 μονάδες και κατώτερο τις 2004,50, ενώ έκανε τελευταίες πράξεις στις 2035,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2028,50 από 2075,25, ενώ η σειρά απόκτησε 3191 από 2683 ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 15 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου και η σειρά απόκτησε 15 ανοικτά ΣΜΕ.

Στην εκπνοή κάποιας σειράς τα στοιχήματα των traders για τη βραχυπρόθεσμη τάση αποτυπώνονται στα κλεισίματα των ΣΜΕ της σειράς που θα γίνει κυρίαρχη στο επόμενο διάστημα. Στην περίπτωσή μας στη σειρά Ιουνίου τα ΣΜΕ της οποίας έκλεισαν στις 2028,50 δηλαδή 12,75 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο του υποκείμενου δείκτη στις 2041,27.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 10 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Ιουνίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της τρέχουσας σειράς, Μαΐου, διακινήθηκαν 9 από 8 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2050 και 2100 μονάδες. Ενώ για την επομένη σειρά λήξης Ιουνίου εμφανίστηκε όγκος 22 συμβολαίων από 87 για τιμή εξάσκησης τις 1975 και τις 2050 μονάδες.

Ο ΔΤΡ έκλεισε στην προηγούμενη συνεδρίαση στις 565,33 μονάδες με μεταβολή -0,23%. Σήμερα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινούμενος μεταξύ 531,09 μονάδων (-6,06%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 560,49 (-0,86%), και ανώτερο τις 560,49, έκλεισε στις 540,76 μονάδες με μεταβολή -4,35%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε στα 42,288 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ -4,86% απασχόλησε 12,506 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -5,70% 15,225 εκατ., η ΠΕΙΡ -7,82% απασχόλησε 7,662 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ -1,53% απασχόλησε 5,069 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 547,00 από 571,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν στο 0.

Ο ΔΤΡ θεωρείται από τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance πιο αδηφάγος δείκτης της τελευταίας 15ετίας και επί αυτού σημείωσε χθες: Έχει διασωθεί 2 φορές. Τον πληρώσανε οι πολίτες σαν φορολογούμενοι και σαν μέτοχοι χρυσάφι. Αν υποθετικά δεν υπήρχε τα τελευταία 15 χρόνια οι περισσότεροι επενδυτές θα ήταν με πολλαπλάσια χρήματα από όσα σήμερα. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους τίτλους έχουν μαζέψει μέρος ή και το σύνολο των απωλειών σε κάποιες περιπτώσεις.

Από την άλλη χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία…

Μέχρι σήμερα τα κόκκινα δάνεια κατάπιναν ότι κεφάλαιο και αν υπήρχε στον ισολογισμό τους. Πλέον τα κόκκινα έχουν πάει σε πολύ μικρά ποσοστά και ο μόνος φόβος είναι μην ξεκινήσει νέα γενιά κόκκινων δανείων λόγω του πληθωρισμού. Παρόλα αυτά να πούμε ότι οι νέοι δανεισμοί είναι πολύ προσεχτικοί και πολύ δύσκολο να χαθούν χρήματα από τον κλάδο τουλάχιστον με τις έως τώρα συνθήκες. Να θυμίσουμε ότι ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ ολοκλήρωσαν πρόσφατα 2 ΑΜΚ ενισχύοντας σημαντικά τα κεφάλαια τους.

Τεχνικά τώρα αν δούμε το γράφημα του δείκτη τον τελευταίο χρόνο το μεγαλύτερο μέρος του όγκου έχει γίνει στην ζώνη του 550-600 ενώ ο τραπεζικός έχει καταγράψει σαν Χαμηλό το 500 και σαν Υψηλό το επίπεδο των 750 μονάδων

Θυμίζουμε ότι η ΑΛΦΑ είναι στον MSCI και πλέον από τέλος του μήνα θα είναι και η ΕΤΕ με τον δείκτη πλέον να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο σταδιακά. Μέχρι τις 30 του μήνα σίγουρα βλέπουμε εκροές σε ΠΕΙΡ ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ και εισροές στην ΕΤΕ. Η κορύφωση του όγκου και η πιθανή αναστροφή και των γραφημάτων θα είναι η 30η του μήνα

Αμέσως μετά μπορεί να δούμε την Εθνική να κατεβάζει ταχύτητες μιας και θα μειωθεί το ενδιαφέρον για αυτήν (είναι και η μόνη που κρατάει χαρακτήρα) και πιθανόν να δούμε να αντιδρούν οι υπόλοιπες. Το πιο πιθανό το επόμενο διάστημα και για όσο συντηρούμε την ζώνη των χαμηλών έτους θα δούμε μία κίνηση και πάλι του δείκτη στις 600 ή και τις 640 μονάδες.

Η κίνηση του προηγούμενου διαστήματος ήταν μονοτασική με αποτέλεσμα πολύ σύντομα από την υπέρ αισιοδοξία να γυρίσουμε στην απαισιοδοξία.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ξεπέρασαν κατά πολύ τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, αλλά παρέμειναν αξιόλογοι. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 17.069 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 125.486 από 126.673 και τιμή κλεισίματος στα 0,885 ευρώ. Διακινήθηκαν 114 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 1.719 από 1.605.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 6539 λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 3,14 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 24.470 από 26.407. Διακινήθηκαν 5 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έγιναν 166 οι ανοικτές θέσεις.

Της ΕΥΡΩΒ με 5977 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 0,885 ευρώ και έγιναν 34.120 από 36.709 τα ανοικτά ΣΜΕ. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έμειναν 1083 οι ανοικτές θέσεις.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 3802 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 1,09 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 27.709 από 28.884 . Διακινήθηκαν 16 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έγιναν 1536 από 1520 οι ανοικτές θέσεις.

Διακινήθηκαν 16 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έγιναν 1536 από 1520 οι ανοικτές θέσεις. Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 702 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ λήξης Ιουνίου, τα 560 ΣΜΕ της ΟΤΕ και τα 529 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Ιουνίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo για λιγοστές μετοχές αφορούσε στα 4.403 συμβόλαια για την ΜΠΕΛΑ και στα 1300 για ΕΛΠΕ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής Πέτρος Στεριώτης

Το ανεπίσημο χρηματιστηριακό αξίωμα ‘sell in May and go away’, που τσακίζει Μετοχές, Ομόλογα και Βιομηχανικά Μέταλλα, βρίσκει εφαρμογή στις Παγκόσμιες Κεφαλαιαγορές, που συνεχίζουν να ταλανίζονται από δραματικά υψηλή διακυμανσιμότητα και καθοδικότητα. Οι εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών μειώνουν τα εταιρικά περιθώρια κέρδους ανά μετοχή για το επόμενο τρίμηνο, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, το οποίο είναι απότοκο της ακριβότερης Ενέργειας και του υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Εν μέσω ανασφάλειας, τα αξιόγραφα αμυντικών κλάδων υποτίθεται ότι προσφέρουν στηρίγματα έναντι των αναπτυξιακών τίτλων, που συνοδεύονται από μεγαλύτερο beta στην πτώση. Πιθανώς θετικές οι προοπτικές και του κλάδου της Ενέργειας, εν μέσω αύξησης των τιμών της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στα υπόψιν και οι μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης, παρότι το ισόποσο του μερίσματος μπορεί να "ακυρωθεί" μέσα σε λίγες πτωτικές συνεδριάσεις.

Το ποσοστό των μετοχών του NASDAQ που βρίσκονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών έχει πέσει κάτω από το 10%, ένα φαινόμενο χαμηλότατο και σπάνιο σε ιστορικά πλαίσια. Αυτή η συγκυρία ίσως αποκαλύπτει και νέες ευκαιρίες σε "υπερπουλημένους" τίτλους, με κάθε επιφύλαξη πάντως, καθώς στα Χρηματιστήρια ισχύει ότι "εχθρός του φθηνού, είναι το φθηνότερο".

Καθώς η υποχώρηση των καταναλωτικών εισοδημάτων και της τιμής των Περιουσιακών Στοιχείων πιέζει τους ισολογισμούς των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αναλυτές φοβούνται το "σπιράλ" των επιπτώσεων στην πιστωτική επέκταση.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Τραπεζικός δείκτης “κοιτάζει νότια" και με απειλητικές διαθέσεις προς τις γραμμές στήριξης του τελευταίου δωδεκαμήνου. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το σύνολο της Ευρωζώνης, της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης, αναμένεται να εμφανίσει υψηλότερους δείκτες ελλείμματος/ΑΕΠ και χρέους/ΑΕΠ, καθώς οι αριθμητές πλήττονται από το ενδεχόμενο Κρατικών επιδοτήσεων και μειωμένης φοροεισπρακτικής ικανότητας, ενώ το ΑΕΠ υφίσταται προκλήσεις λόγω ακριβότερων επιτοκίων και συρρίκνωσης του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο από το ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 20/5, αφού η Κίνα μείωσε ένα βασικό δείκτη αναφοράς επί του 5ετούς δανεισμού για να υποστηρίξει την επιβραδυνόμενη οικονομία, αλλά μια ομάδα μετοχικών δεικτών παγκόσμια παρέμεινε σε τροχιά για το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο σερί ζημιών που έχει καταγραφεί εν μέσω επενδυτικών ανησυχιών για υποτονική ανάπτυξη.

Η Κίνα χαμήλωσε το βασικό επιτόκιο του πενταετούς δανείου (LPR) κατά 15 μονάδες βάσης σήμερα το πρωί, με μια πιο απότομη μείωση από ό,τι αναμενόταν, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να μετριάσουν την οικονομική επιβράδυνση. Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας εμφάνισε γρήγορα μετά την περικοπή κέρδη.

Στις 8:30 δική μας ώρα:

Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο +1,31%

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε άνοδο +1,06%

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ήταν με κέρδη +1,79%

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε στο +2,05%

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας ανέβαινε κατά +1,30%.

Ο MSCI Asia ex Japan είχε άνοδο +1,88% και ήταν στις 538,76 μονάδες.