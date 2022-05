ΕΟΤ: Προβολή των ελληνικών κρασιών στο Λονδίνο

Οι «ανεξερεύνητες” γηγενείς ποικιλίες κρασιού τεσσάρων περιφερειών της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν μέσα στην εβδομάδα από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin chef Ollie Dabbous, σε ένα από τα πλέον δημοφιλή εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, με στόχο την αναγνώριση και προώθηση των ελληνικών κρασιών στο εξωτερικό, αλλά και τη σύνδεση του οινικού με τον γαστρονομικό τουρισμό, η Υπηρεσία Εξωτερικού Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε στην εκδήλωση “Undiscovered European Wines in collaboration with Ollie Dabbous”, που πραγματοποιήθηκε παρουσία καταξιωμένων εξειδικευμένων δημοσιογράφων (στις 10/05/22) στο εστιατόριο HIDE.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν 20 εκπρόσωποι Media, από τα Μέσα: Times, Daily Mail, BBC London Inside Out, National Geographic Traveller Food, S Magazine (της εφημερίδας Sunday Express), The World of Fine Wine, Decanter, και influencers που ειδικεύονται στη γαστρονομία.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τέσσερις (4) ελληνικές οινικές διαδρομές, αυτές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι καλεσμένοι αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση, ενώ κατά τη διάρκειά της, συμφωνήθηκαν δύο δημοσιογραφικά ταξίδια, καθώς και περαιτέρω δημοσιογραφική κάλυψη για την Ελλάδα.

Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ - Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, κα Ελένη Σκαρβέλη ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για το ειδικό σήμα επισκέψιμων οινοποιείων. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Ollie Dabbous, αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, και στην έμπνευσή του για το ειδικά διαμορφωμένο ελληνικό μενού της εκδήλωσης και τις διαφορετικές ποικιλίες ελληνικών κρασιών.

Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας των ειδικευμένων εκπροσώπων βρετανικών Media με συγκεκριμένες οινικές διαδρομές στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία προώθησης των πωλήσεων των ελληνικών κρασιών με το εμπλουτισμένο ελληνικό τουριστικό προϊόν του οινικού τουρισμού.

Στο τέλος της εκδήλωσης, δόθηκαν στους εκπροσώπους των Media ειδικά διαμορφωμένοι χάρτες που προέβαλαν τις τέσσερις οινικές διαδρομές της Ελλάδας, και πληροφορίες για τις ελληνικές ποικιλίες κρασιού και πώς αυτές συνδυάζονται με συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα και πιάτα.