Β. Κικίλιας: Θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν

Μετά το επιτυχές rebranding της Ελλάδας που κατέστησε τη χώρα ασφαλή προορισμό, χάρη στους επιτυχείς χειρισμούς της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, έρχεται πλέον μια πολύ καλή τουριστική σεζόν.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, χαιρετίζοντας την Ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων (HATTA) με θέμα "Re-Ally Tourism: The Hellenic and European Travel Agents Initiative".

«Υπάρχουν και άλλα όμορφα μέρη στον κόσμο; Φυσικά. Κανένας άλλος, όμως, προορισμός δεν είναι όπως η Ελλάδα» ανέφερε ο υπουργός επισημαίνοντας ότι «η δουλειά που κάναμε αποδίδει καρπούς και φαίνεται ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο».

Ο κ.Κικίλιας τόνισε ότι φέτος υλοποιείται συγκεκριμένη στρατηγική για την ενίσχυση του τουρισμού «κάτι, όμως, που δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε χωρίς εσάς, χωρίς τη δική σας δουλειά και συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία που είχαμε στα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όταν έπρεπε να εφαρμοστούν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, που όμως επέτρεψαν στη χώρα να ανοίξει πρώτη και με ασφάλεια τα σύνορά της και να υποδεχτεί ταξιδιώτες» είπε ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με τις δυσκολίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες και καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, τόνισε ότι κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το 2022 θα ήμασταν αντιμέτωποι όχι μόνο με την πανδημία, αλλά και με έναν πόλεμο που μαίνεται στην καρδιά της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, όπως επεσήμανε, έγιναν και γίνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να απορροφηθούν οι όποιοι κραδασμοί και τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών ήδη φαίνονται από τους αριθμούς στις αφίξεις και στις κρατήσεις και μας κάνουν αισιόδοξους ότι ο τουρισμός φέτος θα έχει ισχυρό θετικό πρόσημο.

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας από παγκόσμιους κολοσσούς της Ευρώπης, των ΗΠΑ, καθώς και από το Ισραήλ και στα έργα αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υποδομών με αποτέλεσμα τη δυνατότητα παροχής πολύ ποιοτικών υπηρεσιών σε high spenders τουρίστες από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από την Αμερική, από την οποία φέτος αναμένεται να έρθουν μισό εκατομμύριο ταξιδιώτες με απευθείας πτήσεις.

«Εκτός, όμως, από τη συμφωνία που πετύχαμε με τις αμερικανικές αερογραμμές για απευθείας πτήσεις, η γερμανική Condor πετάει στην Αθήνα μετά από 25 χρόνια, έχω δει εκπροσώπους της Air France και της Transavia από όπου περιμένουμε πολλούς ταξιδιώτες και σε περισσότερους προορισμούς απ’ ότι στο παρελθόν, όπως στη Σκιάθο και στη Λευκάδα, ενώ οι αριθμοί που έχουμε από τις σκανδιναβικές χώρες και τη Βρετανία είναι εξαιρετικοί» είπε ο κ. Κικίλιας.

Σε ό,τι αφορά στις χώρες των Βαλκανίων, επεσήμανε ότι για την προσέλκυση αυτών των ταξιδιωτών υλοποιείται συγκεκριμένος σχεδιασμός και στρατηγική που αποδίδει, όπως για τη Ρουμανία, πρώτη χώρα στον οδικό τουρισμό, για την οποία φέτος η Ελλάδα αποτελεί νούμερο 1 προορισμό.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του HATTA και αφορούσε στις νεότερες εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού στην Ευρώπη και την επόμενη μέρα στην μετα-Covid -19 εποχή. Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι σημαντικών φορέων του τουρισμού και συνδέσμων τουριστικών γραφείων από τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Πολωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ