Twitter - Οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι με αυτό που φοβόντουσαν: Τον Έλον Μασκ αφεντικό τους

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο Twitter μετά την είδηση ότι ο Έλον Μασκ, ισχυρός επικριτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι το νέο αφεντικό τους.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει την φήμη του σκληρού μάνατζερ, που δεν θα διστάσει να απολύσει όσους δεν συμβαδίζουν με τον τρόπο σκέψης του αναφέρει η Whasington Post.

Tesla και η SpaceX, είναι γνωστές για τις απαιτητικές εταιρικές κουλτούρες τους.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι έχει απρόβλεπτα ξεσπάσματα με τους υπαλλήλους του ακόμα και με τους διευθυντές του. Το 2006, όταν η επικεφαλής του μάρκετινγκ, Jessica Switzer, ξόδεψε χρήματα για την παρουσίαση του ηλεκτροκίνητου Roadster της Tesla, που ο ίδιος θεώρησε σπατάλη, απέλυσε την ίδια και την εταιρεία δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με το βιβλίο Power Play: Tesla, Έλον Μασκ, and the Bet of the Century, του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Tim Higgins, όπως αναφέρει το Business Insider.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους, ανέβασαν στο Twitter «δακρυσμένα» emoji ενώ άλλοι είπαν στην Whasington Post ότι ήταν πολύ σοκαρισμένοι για να μιλήσουν.

«Τα νέα σήμερα είναι τόσο τρελά που κυριολεκτικά ξέχασα ότι έχω COVID», έγραψε ένας άλλος στο Twitter .

The news today is so crazy I literally forgot I have COVID — Eric Farraro (@EFarraro) April 25, 2022 Συνέλευση εργαζομένων: Αοριστίες...

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Παράγκ Αγκραουάλ, μαζί με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Μπρετ Τέιλορ, συγκάλεσαν συνέλευση του προσωπικού το απόγευμα της Δευτέρας, προσπσθώντας να καθησυχάσουν τις ανησυχίες. Πλην όμως ήταν εξαιρετικά αόριστοι.

Ασάφεια επικράτησε και στις απαντήσεις σχετικά με μελλοντικές απολύσεις, αλλαγές στην προσέγγιση της εταιρείας για την ελευθερία του λόγου και στο εάν η εταιρεία θα συνεχίσει να κερδίζει χρήματα από τη διαφήμιση.

Μια βασική ανησυχία είναι ότι ο Μασκ θα επιχειρήσει να καταρρίψει τις διασφαλίσεις για την προστασία των καθημερινών χρηστών που το προσωπικό είχε δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια.

«Επιφυλακτικά αισιόδοξος»

Βέβαια, δεν ήταν όλοι οι εργαζόμενοι απαισιόδοξοι για την άφιξη του Μασκ. «Ο Έλον δεν δέσμευσε το 20 τοις εκατό της καθαρής του αξίας για να καταστρέψει το Twitter», είπε ένας υπάλληλος στην The Post. Προσωπικά πιστεύω ότι μια αλλαγή όπως αυτή μπορεί να είναι αυτό που χρειάζεται το Twitter». Πάντως δήλωσε «επιφυλακτικά αισιόδοξος».

Εξάλλου σε δεκάδες μηνύματα που έλαβε η The Post, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην κουλτούρα της εταιρείας και να δυσκολέψει τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.

Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και έχει περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους, έχει περάσει χρόνια χτίζοντας μια προοδευτική εταιρική κουλτούρα που επιτρέπει στους υπαλλήλους να λένε σχεδόν οτιδήποτε θέλουν και να ζουν όπου θέλουν. Το Twitter, υπενθυμίζεται, ήταν η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε δράση κατά του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα tweet του που υποστήριξε τους ταραξίες του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι ομάδες μηχανικών της εταιρείας έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο για τη δημιουργία εργαλείων κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας γνωστής ως «υγιείς συνομιλίες».

Ο Μασκ από την άλλη αμφισβητεί τον έλεγχο του περιέχομενου, ενω δηλώνει υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου

Αγραουάλ και Τέιλορ παραδέχθηκαν ότι τα συναισθήματα των υπαλλήλων είναι έντονα. Ωστόσο, επέμειναν ότι η συμφωνία ήταν οικονομικά καλή για το Twitter και ότι ο Μασκ μπορούσε να ξεκλειδώσει τις αναξιοποίητες δυνατότητες της εταιρείας, χωρίς να μπάινουν σε λεπτομέρεις για το τι σημαίνει αυτό.

Υπενθυμίζεται, πως σκοπός του Έλον Μασκ είναι να βγάλει το Twitter από το Χρηματιστήριο, Σε μια τέτοια περίπτωση οι μετοχές των εργαζομένων θα αποζημιωθούν σε μετρητά.

naftemporiki.gr