Pharmathen: Επενδυτικό πλάνο αυξημένο κατά 50 εκατ. ευρώ

Της Ανθής Αγγελοπούλου

[email protected]

Την ενίσχυση με επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ στο επενδυτικό πρόγραμμα της Pharmathen, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ήδη σε εξέλιξη για την πενταετία 2022-2026 ανακοίνωσαν σε συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι Charles Dallara, Chairman of the Board, Partners Group USA, Thomas Werner, President of the Supervisory BoD, Pharmathen και Δημήτρης Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος της Pharmathen.

Συγκεκριμένα, η Pharmathen με τα 50 εκατομμυρία θα δημιουργήσει ένα νέο hub καινοτομίας στην Αττική που θα ολοκληρωθεί το 2025. H επένδυση θα αξιοποιήσει την εμπειρία της Pharmathen σε ενέσιμα προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης καθώς και τεχνολογίες οφθαλμικών προϊόντων, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στη φαρμακευτική αγορά διεθνώς, και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

Ο σχεδιασμός της κατασκευής και λειτουργίας της νέας μονάδας γίνεται με τις αυστηρές προδιαγραφές του EΜΑ και του FDA. Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη δύο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες στην Παλλήνη Αττικής και στις Σάπες Ροδόπης και αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα ιδιωτικών επενδύσεων σε Ερεύνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Επιπλέον, τα 250 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν κατά την πενταετία 2015-2021 δημιούργησαν 450 νέες θέσεις εργασίας και τώρα η εταιρεία σχεδιάζει να φτάσει συνολικά τις 700 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο κ. Δημήτρης Καδής, επεσήμανε ότι η αύξηση του επενδυτικού πλάνου κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη της διοίκησης και των μετόχων της εταιρείας στο εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή καινοτομίας και μαζί με την ομάδα των 1.200 εργαζομένων μας, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να βελτιώνουμε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο» τόνισε.