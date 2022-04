H επόμενη ημέρα της οικονομίας: Οι επενδυτικές ευκαιρίες και ο «παράγοντας» ενέργεια

Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

Οι θετικές προοπτικές - ακόμα και μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό - που υπάρχουν στο πεδίο της οικονομίας και οι δυνατότητες προσέλκυσης νέων επενδύσεων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σειράς συζητήσεων στο Φόρουμ των Δελφών. Αδιαμφισβήτητα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, δημιουργώντας προκλήσεις και στο ενεργειακό πεδίο (με δεδομένο το στόχο για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο).

Προβλέψεις για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα είναι δύσκολο να γίνουν, καθώς είναι άγνωστη η διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για το πως θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα και για μια σειρά κινδύνους που προκύπτουν όπως για παράδειγμα ο στασιμοπληθωρισμός.

Με την Ελλάδα πάντως να ετοιμάζεται για καλοκαιρινή έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και να έχει στόχο την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας την επόμενη χρονιά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε παρεμβάσεις τους στο Φόρουμ επέλεξαν να στείλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Μέσα σε ένα νέο σκηνικό η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο «κρίκο» στην προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

«Τα επόμενα χρόνια θα εισρεύσουν στην χώρα πόροι ύψους 77 δισεκατομμυρίων ευρώ (από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ κ.α.), που θα μοχλεύσουν άλλα 40 δισεκατομμύρια ευρώ υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Τα θετικά μηνύματα από το πεδίο των επενδύσεων

«Κλειδί» για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων και οι προοπτικές που ανοίγονται βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σειράς παρεμβάσεων στο Φόρουμ των Δελφών.

«Mπορεί να γίνει η Ελλάδα επενδυτικός προορισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα οικοσύστημα Venture, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Όμως, σταδιακά η Eλλάδα μπορεί να γίνει ένα hub, ένας παγκόσμιος επενδυτής θα θέλει να έρθει σε ένα τέτοιο hub» υπογράμμισε ο Hλίας Κορώσης, Partner, Head of Growth Investing and Strategy at Hermes GPE.

Για μια μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρείες να προσελκύσουν ξένους θεσμικούς επενδυτές μίλησε η Τερέζα Φαρμάκη, Managing Partner της Astarte Capital Partners. Αυτό που υπογράμμισε είναι πως τα τελευταία χρόνια διεθνείς επενδυτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως «η πανδημία καθυστέρησε τις εξελίξεις, αλλά κάνει πιο μεγάλη την ανάγκη να προχωρήσουμε».

Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί έναν πολλαπλασιαστή ανάπτυξης και μέσω των επιδοτήσεων προς μικρομεσαίες σημείωσε ο Μάριος Ψάλτης, Managing Partner της PwC Ελλάδος. Παράλληλας τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται στην κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αναχαιτιστεί η αποεπένδυση και να επιταχυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Κι αυτό διότι έρχεται τη στιγμή που βελτιώνονται τα μακροοικονομικά μεγέθη, σταθεροποιείται η ελληνική οικονομία και μειώνεται η φορολογία.

Οι ενεργειακές προκλήσεις

Με το στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050 να παραμένει, έχει ενδιαφέρον πως αυτό «επηρεάζει» και το ενεργειακό κομμάτι. Την ίδια στιγμή ο στόχος για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την ενεργειακή στρατηγική της επόμενης ημέρας και πως αυτό συνδέεται και με τις επενδύσεις.

Η επενδυτική ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε λύσεις που μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακριβώς αυτή την αυξημένη επενδυτική ζήτηση θα πρέπει να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Φόρουμ των κρατικών επενδυτικών ταμείων Ν. Μπόνφιλντ. Συνέχισε λέγοντας πως ο μετασχηματισμός προς την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν υψηλή ζήτηση και μεγάλες αναμενόμενες αποδόσεις.

«Η καθαρότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν παράγεται» σημείωσε ο Δημήτρης Δημόπουλος επικεφαλής ΕSG, Piraeus Investment Holdings. Όπως τόνισε «το 75% της ενεργειακής μετάβασης εξαρτάται από το κομμάτι της εξοικονόμησης, είτε μιλάμε για ανακαίνιση κτιρίων, είτε για αντικατάσταση συσκευών κ.α.». Για την επόμενη ημέρα υπογράμμισε πως η συνεργασία μεταξύ επενδυτών, καταναλωτών και εταιριών είναι σημαντική. «Απαιτούνται 20 τρισεκατομμύρια για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών άνθρακα, και τα χρήματα από τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ε.Ε. δεν φτάνουν, χρειάζεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των τραπεζών» ανέφερε μεταξύ άλλων.