Intralot: Επέκταση συμβολαίου με τη λοταρία του Γουαϊόμινγκ

Η Intralot ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου της θυγατρικής της στις ΗΠΑ, Intralot Inc., με τη λοταρία του Γουαϊόμινγκ για πέντε επιπλέον χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Intralot Inc. θα συνεχίσει να παρέχει σύστημα λειτουργικής διαχείρισης και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στη λοταρία του Γουαϊόμινγκ μέχρι τον Αύγουστο του 2029. Από την πρώτη κυκλοφορία του παιχνιδιού WyoLotto το 2014 και σε στενή συνεργασία με τη λοταρία του Γουαϊόμινγκ, η Intralot Inc. στηρίζει σταθερά τη Λοταρία στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της, με πιο πρόσφατο το παιχνίδι κληρώσεων «2by2» που προστέθηκε τον Μάρτιο του 2021. Με τη συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών της και τη συνεργασία με την Intralot Inc., η λοταρία του Γουαϊόμινγκ έχει συνεισφέρει πάνω από 25 εκατ. δολ. σε μόλις πέντε χρόνια στην πολιτεία του Γουαϊόμινγκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της λοταρίας του Γουαϊόμινγκ, Jon Clontz, δήλωσε: «Στη λοταρία του Γουαϊόμινγκ, η διαδικασία επιλογής ενός τεχνολογικού παρόχου για τυχερά παιχνίδια είναι ζωτικής σημασίας και τη διαχειριζόμαστε με πλήρη υπευθυνότητα. Είναι τιμή μας να επεκτείνουμε τη σχέση μας με την Intralot Inc. και συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στην αμοιβαία επωφελή, αξιόπιστη και υψηλών επιδόσεων συνεργασία μας».

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ και προσδοκούμε στη δημιουργία περαιτέρω αξίας και ανάπτυξής της μέσω της τεχνολογίας αιχμής και της προηγμένης ποιότητας των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο Byron Boothe, διευθύνων σύμβουλος της Intralot Inc. «Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία και στη συνεισφορά μας στη δημιουργία εσόδων για τη μεγάλη πολιτεία του Γουαϊόμινγκ».