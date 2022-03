KPMG: Την παγκόσμια αριθμητική του υπεροχή διατηρεί ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος

Το σήμερα και το αύριο της Ελληνικής Ναυτιλίας μέσα από την δημοσίευση “The Future of Shipping –trends, challenges and the pathway to green shipping” της KPMG στην Ελλάδα.

Στη δημοσίευση της KPMG στην Ελλάδα “The Future of Shipping –trends, challenges and the pathway to green shipping”, μετά από μια σύντομη περιγραφή της θέσεως της ελληνικής ναυτιλίας και των δομικών στοιχείων ζήτησης και προσφοράς του κλάδου καταγράφονται οι νέες τάσεις και οι προκλήσεις που καλείται αυτός να αντιμετωπίσει.

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος διατηρεί την παγκόσμια αριθμητική του υπεροχή, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση της μεταφορικής του δυναμικότητας κατά 28% και σχεδόν διπλασιασμό του μέσου μεγέθους των πλοίων, κυρίως λόγω της έντονης δραστηριοποίησής των Ελλήνων εφοπλιστών σε αγορές πλοίων υψηλής χωρητικότητας. Η διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας της Ελληνικής ναυτιλίας συνδέεται αναπόφευκτα με την ικανότητα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των σύγχρονων τάσεων.

To αυξανόμενο ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτό αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του COP26, για τη συμμετοχή της ναυτιλίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναδιαμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο και καθιστά την «πράσινη μετάβαση» κυρίαρχη τάση διαμόρφωσης της ναυτιλίας των επόμενων δεκαετιών. Η δημοσίευση αναλύει την διαδρομή προς την πράσινη μετάβαση μέσα από 7 ορόσημα.

Ο Ιωάννης Μπράβος, Partner, Audit, Head of Shipping της KPMG στην Ελλάδα με αφορμή την δημοσίευση σχολίασε, «Παρότι τα δομικά στοιχεία ζήτησης και προσφοράς στην ναυτιλία παραμένουν εν πολλοίς ίδια, με κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου την κυκλικότητα, η ναυτιλία ενδέχεται τις επόμενες δεκαετίες να μετασχηματιστεί ταχύτερα από οποτεδήποτε στην περίοδο από την μετάβαση της από την ιστιοπλοΐα στην μηχανοκίνητη πλεύση και ύστερα καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αλλά και η ευρύτερη κοινωνία εστιάζουν την προσοχή τους στην συμμετοχή του κλάδου στην έκλυση αερίων του θερμοκηπίου.

Αν και, αντίστοιχη προσοχή υφίσταται σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης, στην ναυτιλία δεν έχει ακόμα διαφανεί ένας καθολικά αποδεκτός τρόπος επίτευξης των στόχων απανθρακοποίησης γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα και την δυσκολία λήψης αποφάσεων. Εναλλακτικά καύσιμα, ψηφιακός μετασχηματισμός, αυτόνομα πλοία είναι μερικά από τα ζητήματα που απασχολούν την ναυτιλιακή κοινότητα και αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον στον κλάδο. Η προσαρμοστικότητα σε κάθε δεδομένο περιβάλλον αποτελεί κυρίαρχη αρετή επιβίωσης όχι μόνο των έμβιων όντων αλλά και των επιχειρήσεων.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία αναδείχθηκε παγκόσμια ηγέτιδα κυρίως λόγω της προσαρμοστικότητας των Ελλήνων πλοιοκτητών και της ικανότητας τους να προβλέπουν τις τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το περιβάλλον δραστηριοποιήσεως τους. Είμαι βέβαιος ότι ανάλογη προσαρμοστικότητα θα επιδείξουν και σήμερα προσαρμοζόμενοι στις τάσεις που η δημοσίευση μας καταγράφει ως σημαντικότερες για τον κλάδο.»

Μπορείτε να βρείτε την δημοσίευση εδώ.