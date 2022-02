Epsilon Net: Αυξημένα οικονομικά μεγέθη το 2021 - Στα 50,51 εκατ. ευρώ o τζίρος

Στα 50,51 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Epsilon Net το 2021, έναντι 21,70 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 15,09 εκατ. ευρώ έναντι 5,23 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 188,33%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 221,86% ανερχόμενα σε 10,78 εκατ. ευρώ έναντι 3,35 εκατ. ευρώ το 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εντυπωσιακή αυτή επίδοση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο μέσα από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2021 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 18,95 εκατ. ευρώ έναντι 14,62 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 29,67%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,10 εκατ. ευρώ έναντι 3,36 εκατ. ευρώ το 2020, βελτιωμένα κατά 141,00%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 192,76% ανερχόμενα σε 5,64 εκατ. ευρώ έναντι 1,93 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκατ. ευρώ ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,91 εκατ. ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 6,80 εκατ. ευρώ. Το θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) σε 5,48 εκατ. ευρώ παρά την υλοποίηση των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου το 2021 ανήλθαν σε 41,45 εκατ. ευρώ.

Η Epsilon Net, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Για τη χρήση του 2022 η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκατ. ευρώ ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Ο Ιωάννης Μίχος, Ιδρυτής του Ομίλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το 2021 αποτέλεσε για τη μεγάλη οικογένεια της Epsilon Net χρονιά ορόσημο όχι μόνο γι' αυτά που πετύχαμε, αλλά και γιατί μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, συνεχίζουμε με συνέπεια όλοι μαζί να δημιουργούμε την επόμενη μέρα. Χτίζουμε μεθοδικά έναν Όμιλο που βασίζεται στο all in one solution δημιουργώντας μια δυνατή σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Συμβάλλουμε αποφασιστικά με καινοτόμες λύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα η σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, αποτελεί την αφετηρία για την επίτευξη σημαντικού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αυξανόμενων θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι και η βάση για τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας.

Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Τα αποτελέσματα του 2021 μας δίνουν τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα».