Greek Maritime Golf Event: Η ναυτιλία παίζει γκολφ για 8η χρονιά

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για 8η χρονιά ανανεώνοντας το ετήσιο ραντεβού του με την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Αγωνιστική δράση σε 2 νέα signature γήπεδα

GREEK MARITIME GOLF EVENT BY MIKE TSOLIS

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως ανακηρύχτηκε στα Sports Marketing Awards 2020, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν 20 ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal στο Navarino Hills. Η δράση θα διεξαχθεί σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι αγώνες

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) στο The Hills Course. Αντίστοιχα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο International Olympic Academy Golf Course.

Δείτε εδώ το teaser video της διοργάνωσης: https://youtu.be/p6hXtiy9iMc

COSTA NAVARINO Διακρίσεις για τους κορυφαίους

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company και Jotun Hellas.

Silver Sponsor είναι η DNV.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

GREEK MARITIME GOLF EVENT BY CHARIS AKRIVIADIS

Το τουρνουά θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα, το γκολφ, σε έναν απόλυτα ασφαλή προορισμό, με τις απαραίτητες πάντα εγκρίσεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ και τα υγειονομικά δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και τις μοναδικές στιγμές που θα ζήσουν οι γκολφέρ καθ’ όλη τη διάρκεια της, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Hashtags: #greekmaritimegolfevent #costavarino #navarinohills

Πληροφορίες για το Greek Maritime Golf Event:

website: www.greekmaritimegolf.gr

e-mail: [email protected]