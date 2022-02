Horeca: Το Κ2Β – business empowerment by Kotsovolos βρέθηκε στο πλευρό των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου και της μαζικής εστίασης

Δυναμικό παρόν έδωσε η Κωτσόβολος στη φετινή Horeca στο διάστημα από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου παρουσιάζοντας την απόλυτη K2B εμπειρία στους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού και της μαζικής εστίασης. Το «Κ2Β – business empowerment by Kotsovolos» αποτελεί πλέον πολύτιμο συνεργάτη των επιχειρήσεων. Με την εμπειρία, την εξειδίκευση, τις πρωτοποριακές λύσεις τεχνολογίας και την άμεση εξυπηρέτηση ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους ώστε να κατακτούν συνέχεια το καλύτερο. Και εάν αναρωτιέστε ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν το «K2B business empowerment by Kotsovolos» τον απόλυτο σύμβουλο σε κάθε επιχείρηση που έχει όραμα την εξέλιξη και την ανάπτυξη θα αναφέρουμε μεταξύ άλλων την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, τους ευέλικτους τρόπους πληρωμής ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και την υψηλή τεχνογνωσία στην ανεύρεση λύσεων, που καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη. Με περισσότερες από 100 κατηγορίες προϊόντων και με πάνω από 50.000 κωδικούς προϊόντων η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών ενός επαγγελματία είναι βέβαιη.

Οι τεχνολογικές επιλογές και καινοτομίες είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε αυτές που παρουσιάστηκαν στη Horeca μέσω του «K2B business empowerment by Kotsovolos». Συγκεκριμένα η υπηρεσία “My Signage” αποτελεί μία ολοκληρωμένη Digital Signage λύση διαχείρισης περιεχομένου, οθονών και παροχής υπηρεσιών όπως η δυνατότητα self ordering για αναβαθμισμένη εμπειρία των πελατών της κάθε επιχείρησης. Η υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Ετικετών Προϊόντων είναι μία πρωτοποριακή λύση για καινοτομία στη διαχείριση και προβολή των προϊόντων, η υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα διασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα στους χώρους επίσκεψης των πελατών μιας επιχείρησης και όχι μόνο και η υπηρεσία KBox όπου προσφέρεται ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής και υποδομών ΙΤ από ένα μόνο σημείο “all in a box”. Με τις λύσεις Ηλεκτροκίνησης αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχών της επιχείρησής με ηλεκτρικά οχήματα και λύσεις φόρτισης οχημάτων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικολογική και οικονομική εμπειρία μετακίνησης κάνοντας το βήμα προς την εποχή του e mobility. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Μουσικής διασφαλίζει τη χρήσης μουσικής χωρίς δικαιώματα για την επιχείρησή σας με τη δυνατότητα Royalty-inclusive background music.

KOTSOVOLOS Δείτε την επιχείρησή σας να δυναμώνει με σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης.

Η Κωτσόβολος επισημαίνει πως η ενδυνάμωση μιας επιχείρησης δεν είναι θεωρία αλλά μια συνεχής διαδικασία που προϋποθέτει συνεχή παρουσία και υποστήριξη με καινοτόμες λύσεις και υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό τo « Κ2Β b usiness e mpowerment by Kotsovolos» διαθέτει 18 Business Centers, με εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων, σε Ελλάδα και Κύπρο, εξειδικευμένη ομάδα Β2Β συνεργατών για ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, με λύσεις που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση, ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικά για πελάτες Β2Β, παρέχοντας την δυνατότητα για online αγορές, ειδική τηλεφωνική γραμμή για πελάτες B2B, με περισσότερους από 100 call agents για την άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει logistic center 60.000 τ.μ., με 24/7 λειτουργία σε Ελλάδα και Κύπρο, Επισκευαστικό Κέντρο 6.000 τ.μ., στόλο 360 φορτηγών και KVans για παραδόσεις έως και αυθημερόν. Επιπλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «K2B business empowerment by Kotsovolos» προσφέρουν ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, προκειμένου οι επιχειρηματίες να βρουν τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει στη δική τους επιχείρηση.

Σκοπός του «K2B business empowerment by Kotsovolos» είναι να αποτελέσει η τεχνολογία όχι μόνο πηγή έμπνευσης αλλά και πραγματικό μέσο ενδυνάμωσης των επαγγελματιών ώστε να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα K2B – business empowerment by Kotsovolos ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.kotsovolos.gr/pages/k2b-launch