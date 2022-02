SWOT Hospitality: Ανακοίνωσε συνεργασία με την Zetland Capital Partners

Την έναρξη της συνεργασίας της με τη Zetland Capital Partners LLP που εδρεύει στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων SWOT Hospitality.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Zetland Capital εμπιστεύτηκε στην SWOT Hospitality την διαχείριση του πολυτελούς ξενοδοχείου Lindian Village πλησίον της Ακρόπολης της Λίνδου, στο νησί της Ρόδου. Το νεοαποκτηθέν παραθαλάσσιο resort της Zetland Capital που εξαγοράστηκε από την οικογένεια Σβυριάδη, αποτελείται από 188 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, ενώ διαθέτει άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία. Πρωταρχικός στόχος αυτής της νέας συνεργασίας, είναι μέσα από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του resort, η ένταξη του στο δυναμικό ενός διεθνώς αναγνωρισμένου brand ξενοδοχείων και η ανάδειξη του σε κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zetland Capital, Αχμέντ Χαμντάνι, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την συνεργασία μας με την οικογένεια Σβυριάδη η οποία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης μας επένδυσης στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εξαγορά συνάδει με την επενδυτική μας στρατηγική σε ξενοδοχεία με μοναδικές τοποθεσίες σε κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου. Παράλληλα η στρατηγική αυτή ενισχύεται μέσα από την συνεργασία μας με ισχυρούς τοπικούς εταίρους όπως η SWOT Hospitality, καθώς και από την ισχυρή ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας μετά την Covid-19».

Η SWOT Hospitality μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της, όσον αφορά το να καταστεί ένας αξιόπιστος εταίρος για θεσμικούς επενδυτές.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality, Στέλιος Κουτσιβίτης «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη νέα συνεργασία που ξεκινάμε με τη Zetland Capital, καθώς ένας ακόμα κορυφαίος επενδυτής εμπιστεύεται στη SWOT την υλοποίηση του οράματός του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στη χώρα μας. Η SWOT Hospitality συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με το βλέμμα στραμμένο και σε άλλες μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο».

SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality, ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013, και αποτελεί κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα. Εξειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχείων, την ανάπτυξη ξενοδοχειακών επενδύσεων, στο sales & marketing, καθώς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα. Η SWOT Hospitality, επί του παρόντος διαχειρίζεται ξενοδοχεία διεθνών εμπορικών brand όπως η Hyatt Hotels Corporation, η Marriott International Inc., η Nikki Beach Hotels & Resorts ενώ διαθέτει πιστοποίηση ως White Label Operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Zetland Capital

Η Zetland Capital είναι ένα μια εταιρεία επενδύσεων που ιδρύθηκε το 2016 από τον Ahmed Hamdani, και η οποία πραγματοποιεί επενδύσεις ειδικού σκοπού στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 επενδύσεις σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 1δις ευρώ. Η δημιουργικότητα, η ευελιξία και η αυστηρή ανάλυση των θεμελιωδών δεδομένων έχει κεντρική σημασία στην επενδυτική προσέγγιση της εταιρείας και της επιτρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις ειδικού σκοπού σε όλο το φάσμα των κλάδων των γεωγραφικών περιοχών και των περιουσιακών στοιχείων.