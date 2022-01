Τράπεζες: Οι ανατροπές στα σχέδια έκδοσης ομολόγων

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη

Έντονος προβληματισμός έχει κυριεύσει τις τράπεζες μετά τις επιδόσεις της έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς το επιτόκιο 1,83% δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και χαμηλό. Μάλιστα, οι συστημικές τράπεζες -που μέσα στο τρέχον έτος έχουν υπολογίσει να αντλήσουν 1 δισ. ευρώ έκαστη, δηλαδή να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο εκδόσεις στο πλαίσιο των MREL (Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις)- προετοιμάζονται για ένα κόστος που μπορεί να φθάσει και το διπλάσιοτου Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως αναφέρουν έγκυρες τραπεζικές πηγές, οι περισσότερες τράπεζες είχαν υπολογίσει να προχωρήσουν σε εκδόσεις στο β’ εξάμηνο, πιστεύοντας σε νέα πτώση των επιτοκίων. Περί τα 15 δισ. ευρώ νέες ομολογιακές εκδόσεις προγραμματίζουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL που έχουν αναλάβει για μέχρι το 2025.

Ας σημειωθεί πως τα πιστωτικά ιδρύματα μιλούν για επιτόκια 3% έως 4% και μόνον η Εθνική φαίνεται να έχει θέσει στο πρόγραμμά της για αρκετά νωρίτερα την πρώτη της έκδοση, η οποία θα βολιδοσκοπήσει την αγορά και θα είναι κάτι ανάμεσα σε 300 και 400 εκατ. ευρώ. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι ελληνικές τράπεζες ήλθαν σε επαφή με τον αντίστοιχο μηχανισμό της Ε.Ε. (Single Resolution Board), που παρακολουθεί σε αυτόν τον τομέα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άλλωστε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν σαφέστατες οδηγίες να μην παρεκκλίνουν από το πρόγραμμά τους, που προβλέπει εκδόσεις αδιάλειπτα για τα προσεχή τρία χρόνια. Απλώς οι τράπεζες θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σε επίπεδο κόστους, όμως οι αγορές σχεδίασαν όπως όλα δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις («Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities», MREL).

Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιώκεται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε σημαντικές εκδόσεις μέχρι τώρα, υψηλού ωστόσο κόστους και έτσι περίμεναν την περαιτέρω πτώση των επιτοκίων για να βάλουν μπροστά τα σχέδιά τους.

Στην παρούσα λοιπόν φάση που η αγορά άλλαξε τα σχέδια αυτά, κάποιες τράπεζες επανασχεδίασαν την τακτική τους και φοβούμενες πιθανόν μεγαλύτερη άνοδο σκοπεύουν να μοιράσουν τις εκδόσεις τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η Εθνική προετοιμάζεται για μια έξοδο ομολογιακού δανείου Τier II, το ύψος της οποίας θα είναι κατ’ αρχήν κάτω από 400 εκατ. ευρώ.