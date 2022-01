Eurobank: Νέο πρόγραμμα mentoring από γυναίκες σε γυναίκες- Μέλλον χωρίς διαχωρισμούς

Σε μία νέα κοινότητα αλληλοβοήθειας, έμπνευσης, γυναικείας ενδυνάμωσης αλλά και στη δημιουργία μίας ουσιαστικής εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης στοχεύει το πρόγραμμα της Eurobank "Women in Banking" (WiB).

Όπως επισημαίνεται από την τράπεζα, πρόκειται για ένα στοχευμένο πρόγραμμα mentoring από γυναίκες σε γυναίκες ώστε να ανακαλύψουν τα δικά τους ταλέντα, να αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές δεξιότητες, να σπάσουν τη «γυάλινη οροφή» και να ξεπεράσουν εμπόδια ή αντιλήψεις που περιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μία πρωτοβουλία ουσίας που θέτει στο «τραπέζι» για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, το ζήτημα της ισότιμης προώθησης γυναικών στελεχών σε ανώτατες θέσεις, σε μία εποχή που η χώρα μας ακόμα «αγκομαχάει» στους διεθνείς δείκτες σε ζητήματα ισότητας.

Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα, για μία ακόμα χρονιά, βρέθηκε στην τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων που δημοσίευσε στις 28 Οκτωβρίου 2021 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ενώ από το 2010, παραμένει στάσιμη σε ό,τι αφορά την έμφυλη ισότητα στους τομείς χρόνος, χρήμα, υγεία, εξουσία, εκπαίδευση και απασχόληση. Παράλληλα, οι μεγαλύτερες ανισότητες εντοπίζονται στον τομέα της εξουσίας, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 26η θέση στην ΕΕ.

Όπως υπόσχεται και το νέο μότο της «Σε κάθε Μπροστά. Eurobank», η Τράπεζα, όπως τονίζεται, «τρέχει» ήδη τον πρώτο εξαμηνιαίο κύκλο mentoring αποσκοπώντας στην εξεύρεση λύσεων προκειμένου οι γυναίκες εργαζόμενες να έχουν τη δυνατότητα να «πάνε μπροστά», να κινηθούν, δηλαδή, προς την ανώτατη ιεραρχία της Τράπεζας, σπάζοντας το «γυάλινο ταβάνι» θέσεων του middle management. Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία ανταλλαγής ανησυχιών, προβληματισμών αλλά και εμπειριών και επιτυχημένων παραδειγμάτων ανάμεσα σε mentors και mentees, χτίζεται μια νέα κοινότητα γυναικών εντός του οργανισμού, όπου εκείνες μπορούν να αισθανθούν πιο δυνατές ώστε να κάνουν τα επόμενα βήματα και να διεκδικήσουν την εξέλιξη της καριέρας τους.

Δημιουργώντας ένα μέλλον χωρίς διαχωρισμούς

Το WiB, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Women On Top, οργανισμό που στηρίζει την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, δεν στοχεύει απλώς την αύξηση της συμπερίληψης, όπως εκείνη θα καταγραφεί μέσα από ποσοστά στο τέλος του έτους. Ο ουσιαστικός σκοπός, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η δημιουργία, η προώθηση και τελικά η εδραίωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας και πρακτικής, όχι απλώς για την ίδια την Τράπεζα, αλλά και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας.

Όπως σημειώνει η κα Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Eurobank, «οι αλλαγές στην κουλτούρα μιας μεγάλης επιχείρησης δεν γίνονται αυτόματα. Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να εστιάσουμε και να στηρίξουμε τις γυναίκες και αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να χάσουμε ταλέντο, αξία και δέσμευση αν δεν τις στηρίξουμε με τους σωστούς τρόπους, σε ιδιαίτερες καμπές της καριέρας τους, όπως στο σημείο εκείνο που θα κληθούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα και εξίσου επιτυχημένα σε απαιτητικούς επαγγελματικούς και οικογενειακούς ρόλους» τονίζοντας, παράλληλα, ότι η αξιοποίηση του γυναικείου ταλέντου «δεν είναι μία ηθική επιταγή αλλά και μία επιχειρηματική αναγκαιότητα.».

Για έναν οργανισμό όπως η Eurobank, εξάλλου, που αριθμεί σήμερα περίπου 6.500 εργαζομένους, το 60% των οποίων είναι γυναίκες που εκπροσωπούν το 40% των προϊσταμένων μονάδων και το 31% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το στοίχημα είναι να αποδομηθούν στην πράξη οι συνθήκες που κρατάνε ταλαντούχες γυναίκες σε μεσαίες θέσεις και δεν διεκδικούν ανώτερες θέσεις ευθύνης.

Σμιλεύοντας τους ηγέτες του αύριο

Η ηγεσία έχει να κάνει με την ενθάρρυνση των ανθρώπων και την παροχή κινήτρων ώστε να πετύχουν και να το κάνουν με σκοπό. Έτσι είχε ορίσει την ηγεσία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Christine Lagarde που αδιαμφισβήτητα γνωρίζει τι σημαίνει για μία γυναίκα να βρεθεί στις ανώτερες θέσεις παραδοσιακά ανδροκρατούμενων οργανισμών.

Σε αυτή την κατεύθυνση και με ξεκάθαρο στόχο την περαιτέρω στήριξη των γυναικών από οργανισμούς, κράτη και εκπαιδευτικές κοινότητες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν τις φιλοδοξίες τους και να κατακτούν θέσεις με διευρυμένες αρμοδιότητες, χωρίς «γυάλινη οροφή», στην Eurobank ευελπιστούν ότι το πρόγραμμα Women in Banking, θα λειτουργήσει ως ορόσημο και σε άλλους Οργανισμούς στη χώρα και θα αποτελέσει θεσμό.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group COO & Διεθνείς Δραστηριότητες, και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, χαρακτηρίζει το "Women in Banking" ως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ακόλουθη των δεσμεύσεων της Τράπεζας όσον αφορά τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ESG - με έμφαση στα κοινωνικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, όπως εξηγεί, η ενίσχυση της συμπερίληψης αποτελεί και μία επιβεβλημένη επιχειρηματική κίνηση για κάθε οργανισμό που θέλει να κοιτάει μπροστά και να κάνει το επόμενο βήμα. Για τον κ. Στ. Ιωάννου, η διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις αποτελεί κινητήριο δύναμη και για την καινοτομία, αφού βοηθάει στην ανάδειξη διαφορετικών οπτικών και "out of the box" προσεγγίσεων.

Αναφερόμενος ειδικά στην παρουσία των γυναικών στο επιχειρείν, σημειώνει ότι σπάνια τους δόθηκε με εστιασμένο τρόπο η ευκαιρία να αναδείξουν τη δική τους ηγετική ταυτότητα και να αφήσουν πίσω τους ένα στίγμα με υψηλή επίδραση στην πορεία των επιχειρήσεων. Όπως υπογραμμίζει, «στο σημερινό κόσμο, μία κουλτούρα συμπερίληψης αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και ο κάθε εργαζόμενος, μαζί με τα ειδικά χαρακτηριστικά που φέρει και τις επιλογές του, πρέπει να μπορεί να αισθάνεται πλήρως αποδεκτός και να εισπράττει την απαραίτητη υποστήριξη για την εξέλιξή του. Είμαστε οι επιλογές μας.».

Η Eurobank εδώ και πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει και εμπλουτίζει συνεχώς ένα πλήρες πλέγμα στήριξης και φροντίδας για την οικογένεια, υποστηρίζοντας διαχρονικά τις γυναίκες ώστε να συνδυάζουν διαφορετικούς ρόλους στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το ένα εις βάρος του άλλου, ενώ υποστηρίζει φορείς και διοργανώσεις με στόχο την ανάπτυξη στην κοινωνία μίας νέας κουλτούρας, γυναικείας ενδυνάμωσης και ισότητας.