Το σχέδιο επιστροφής της Carrefour στην Ελλάδα

Της Δανάης Αλεξάκη

Μια νέα σελίδα στα «καταστήματα της γειτονιάς» επιδιώκει να ανοίξει η Retail and More, θυγατρική της Teleunicom, καθώς μέσα από τη σύναψη συμφωνίας με την Carrefour International Partnership επιδιώκει να αξιοποιήσει την αναγνωρισιμότητα του γαλλικού σήματος στους εγχώριους καταναλωτές, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα νέο, ψηφιακά αναβαθμισμένο μοντέλο convenience σημείων πώλησης. Αναλυτικότερα, χθες ανακοινώθηκε επίσημα η σύναψη της συμφωνίας των δύο πλευρών, μέσω της οποίας το σήμα της Carrefour επιστρέφει δέκα χρόνια μετά την ηχηρή αποχώρηση του γαλλικού ομίλου από την εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, η Retail and More αποκτά το δικαίωμα χρήσης του σήματος Carrefour και βέβαια την αποκλειστικότητα της διάθεσης των κωδικών ιδιωτικής ετικέτας του γαλλικού ομίλου.

Η στρατηγική

Τα πρώτα καταστήματα του δικτύου που θα φέρουν την επωνυμία Carrefour αναμένεται να λειτουργήσουν έως το καλοκαίρι του 2022. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Retail and More, «η στρατηγική σε ό,τι αφορά το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων είναι ότι θα περιλαμβάνει τόσο ιδιόκτητα σημεία όσο και franchise συμφωνίες με στόχευση την ανάπτυξη παρουσίας σε όλη την επικράτεια.

Το δίκτυο θα αφορά μικρά και μεσαία καταστήματα, τύπου Carrefour express, με τα υπερμάρκετ να βρίσκονται εκτός πλάνου, ενώ η “έξυπνη” τεχνολογία θα επικρατεί στο περιβάλλον των καταστημάτων συνδέοντας τον φυσικό χώρο με τις ψηφιακές παροχές».

Tα πλάνα προβλέπουν και τη δημιουργία e-shop, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν το λανσάρισμα στο ηλεκτρονικό κανάλι θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας των πρώτων καταστημάτων ή νωρίτερα.

Σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας, ο κ. Patrick Lasfargues, executive director της Carrefour International Partnership, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι «Το σήμα και τα προϊόντα της Carrefour είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη δυνατότητα να προφέρουμε ξανά στους Έλληνες καταναλωτές ό,τι καλύτερο διαθέτουμε.

Ο Όμιλος Teleunicom και η θυγατρική του Retail and more, είναι για εμάς η καλύτερη βάση για να μπούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά». Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Στασινούλιας, CEO της Retail and Μore ανέφερε ότι «Οι Έλληνες καταναλωτές θα ζήσουν την εμπειρία ενός πρωτοποριακού omnichannel οικοσυστήματος που θα προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, προσβάσιμα σε όλους», με τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, CEO της Teleunicom, να προσθέτει ότι «αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της λιανικής και των τροφίμων. Στις συζητήσεις μας με την Carrefour International Partnership επιβεβαιώθηκαν πλήρως ο στρατηγικός σχεδιασμός και η φιλοδοξία μας για τα brands της Carrefour».

Υπενθυμίζεται ότι η είδηση εισόδου στον κλάδο της διανομής τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης του ομίλου AVE, μέσω της Teleunicom και κατ’ επέκταση η σύμπραξη με την Carrefour ανακοινώθηκε τον περσινό Ιούλιο. Στη σχετική ανακοίνωση ο εισηγμένος όμιλος AVE (πρώην Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας - Audiovisual), με βασικούς μετόχους μέσω εξωχώριων εταιρειών τους Νίκο και Γιάννη Βαρδινογιάννη, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Teleunicom A.E., ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε ίδρυσηανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Retail & More, με ποσοστό συμμετοχής 51%, με τη νεοσύστατη εταιρεία μάλιστα να δηλώνει ότι προχωρά στη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής διανομής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Carrefour στην εγχώρια αγορά.

Η Retail and More S.A συστάθηκε τον Ιούνιο του 2021 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 250 χιλ. ευρώ. Στο τιμόνι της νέας εταιρείας με καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου βρίσκεται ο κ. Θωμάς Ρούμπας, ενώ o κ. Αθανάσιος Μπακόπουλος ορίστηκε αντιπρόεδρος. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο κ. Βασίλης Στασινούλιας, ο οποίος να επισημανθεί βρισκόταν στο τιμόνι της Carrefour Μαρινόπουλος την περίοδο 2008-2011. Η δημιουργία μιας νέας αλυσίδας λιανικής με «γαλλικό άρωμα» υποδεικνύει, για ακόμα μια φορά, την ελκυστικότητα του κλάδου τροφίμων-ποτών. Πέρα από τα σημαντικά deals που λαμβάνουν χώρα την τελευταία τριετία στο επίπεδο της βιομηχανίας, φέρεται ότι και το κανάλι της λιανικής πώλησης και δη των ηλεκτρονικών πωλήσεων έχει μπει στο στόχαστρο και άλλων ισχυρών εγχώριων επενδυτών. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς μιλώντας στη «Ν» αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «η χρονιά θα είναι συναρπαστική για τον κλάδο».

Η πρώτη παρουσία

Σε ό,τι αφορά την Carrefour, το ντεμπούτο της στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκε το 1992 μέσω των καταστημάτων Continent, ενώ το 1999 συμπράττοντας με την ελληνική Μαρινόπουλος δημιουργείται η κοινοπραξία Carrefour Μαρινόπουλος, που για σειρά ετών απολαμβάνει ηγετικά μερίδια στον κλάδο. Το 2012, μεσούσης της εγχώριας ύφεσης, οι Γάλλοι αποεπενδύουν από την ελληνική αγορά πουλώντας το μερίδιό τους στην κοινοπραξία, ήτοι το 50%, στη Μαρινόπουλος. H Mαρινόπουλος παραμένει αποκλειστικός master franchise των γαλλικών σημάτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ωστόσο στην τετραετία που ακολουθεί η αλυσίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένα οικονομικά προβλήματα, που οδήγησαν στην εξαγορά της το 2016 από τον όμιλο Σκλαβενίτη, με το σήμα «Carrefour Μαρινόπουλος» στο δίκτυο καταστημάτων να ρίχνει επίσημα αυλαία την 1η Μαρτίου 2017.