To Bitcoin «ίσως δεν αντέξει πολύ ακόμη»

Την ώρα που επενδυτές, μεγάλες επιχειρήσεις και ρυθμιστικές αρχές «ποντάρουν» στη συνεχή επέκταση της χρήσης των κρυπτονομισμάτων, υπάρχουν κάποιοι που προειδοποιούν πως το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα όλων, το Bitcoin, έχει σοβαρές αδυναμίες.

Μεταξύ αυτών ο ακαδημαϊκός Έσουαρ Πρασάντ, ο οποίος δήλωσε στο CNBC πως το « Bitcoin αυτό καθεαυτό ίσως δεν αντέξει για πολύ ακόμη». Ο καθηγητής διεθνούς οικονομικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κόρνελ εξήγησε πως «η χρήση της τεχνολογίας Blockchain από το Bitcoin δεν είναι πολύ αποτελεσματική».

Το Bitcoin «χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό επικύρωσης των συναλλαγών που είναι καταστροφικός για το περιβάλλον. Άλλα νεότερα κρυπτονομίσματα αξιοποιούν πολύ πιο αποδοτικά την τεχνολογία Blockchain» σημεώισε ο Πρασάντ, που είναι συγγραφέας του βιβλίου ’“The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance”.

Εξέφρασε επίσης την πεποίηση ότι η τεχνολογία Blockchain θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι η τιμή του Bitcoin τον τελευταίο μήνα έπεσε από τα 58.000 δολάρια σε κάτω από 45.000 δολάρια. Σήμερα η τιμή του διαμορφώνεται κοντά στα 45.600 δολάρια.

