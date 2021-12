Aπέλυσε 900 υπαλλήλους μέσω... Zoom

Έναν απολύτως ωμό τρόπο επέλεξε η εταιρεία ψηφιακής χορήγησης στεγαστικών δανείων Better.com να δείξει την πόρτα της εξόδου σε 900 εργαζομένους τους. Τους κάλεσε σε μία ψηφιακή συνάντηση μέσω Zoom, λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

Όλοι περίμεναν ότι θα γίνει ένας απολογισμός της χρονίας και θα τεθούν οι νέοι στόχοι για το 2022. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα ακούσουν απλώς τον διευθύνοντα σύμβουλο να ανακοινώνει ξερά την απόλυση όλων.

«Εάν είστε σε αυτό το call, ανήκετε στην άτυχη ομάδα που απολύεται» είπε ο διευθύνων σύμβουλος, Βίσαλ Γκαργκ μέσω Zoom. «Η απασχόλησή σας εδώ τερματίζεται άμεσα».

Η εταιρεία και ο CEO δέχθηκαν σκληρή κριτική για την «αναίσθητη», «άκαρδη», «σκληρή» κίνησή τους, όπως χαρακτηρίστηκε. Ο Γκαργκ επικαλέστηκε τη μειωμένη αποδοτικότητα της εταιρείας στην αγορά, τις επιδόσεις του προσωπικού και την χαμηλή παραγωγικότητα ως τους λόγους πίσω από τις μαζικές απολύσεις - που αντιστοιχούν στο 15% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

«Ειναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου, που το κάνω αυτό. Την τελευταία φορά που έγινε, έκλαψα» είπε. Δεν εξήγησε όμως γιατί επέλεξε τον τρόπο αυτό για να ανακοινώσει κάτι τόσο σοβαρό σε 900 εργαζομένους, που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά.

Αυτό που επίσης δεν είπε είναι πως μία εβδομάδα νωρίτερα η εταιρεία είχε λάβει κεφαλαιακή ένεση ύψους 750 εκατ. δολαρίων (664 εκατ. ευρώ) από τους επενδυτές της στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάθρωσης, που προέβλεπε δραστική μείωση του προσωπικού.

Ο οικονομικός διευθυντής Κέβιν Ράιαν σε δήλωσή του στο NBC, αν και είπε πως οι μαζικές απολύσεις είναι πάντα μία δύσκολη απόφαση «ειδικά αυτές τις ημέρες των γιορτών», η κεφαλαιακή ένεση και η μείωση του προσωπικού είναι καθοριστικής σημασίας εξελίξεις για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει τη στήριξη του ιαπωνικού κολοσσού Softbank. Ιδρύθηκε το 2014 από τον Γκαργκ και η αξία της υπολογίζεται σε 6 δισ. δολάρια. Και πέρυσι ο Γκαργκ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με ένα email που είχε στείλει στο προσωπικό και το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Fortune. Σε αυτό κατηγορούσε τους υπαλλήλους ότι είναι υπερβολικά αργοί και τον ντροπιάζουν χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις.

To περιεχόμενο ήταν το ακόλουθο: «You are TOO DAMN SLOW. You are a bunch of DUMB DOLPHINS... SO STOP IT. STOP IT. STOP IT RIGHT NOW. YOU ARE EMBARRASSING ME» (Είστε υπερβολικά αργοί. Είστε ένα μάτσο χαζά δελφίνια... Σταματήστε. Σταματήστε το τώρα. Με ντροπιάζετε».

