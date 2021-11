Η ΝΛΠ ενδυναμώνει τον ρόλο της ως κέντρο ενημέρωσης για τα μέλη της

Ένα Επετειακό Εορταστικό Γεύμα Εργασίας με αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821, τιμώντας τις Τρείς Μεγάλες Δυνάμεις της Εποχής για την συμβολή τους στην Εθνική μας Ανεξαρτησία, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Eναρκτήρια εκδήλωση είχε Επίτιμο Προσκεκλημένο τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ.

Η Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά κα Ειρήνη Στ. Νταϊφά παραδίδει τιμητικά δώρα στους κυρίους Matthew Lodge και Θάνο Βερέμη μετά την εκδήλωση

Με την συμβολή του Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων κυρίου Θάνου Βερέμη, ανέπτυξαν το θέμα με γενικό τίτλο «From Navarino to Net Zero: British and Greek Partnership on the Oceans from 1821 to the present».

Τα μέλη είχαν την δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα στους κυρίου Μάθιου Λοτζ και Θάνο Βερέμη προκαλώντας εποικοδομητικό διάλογο.