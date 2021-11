Dialectica: Nέο γραφείο στο Βανκούβερ από την εταιρεία που κάνει πάνω από προσλήψεις τον μήνα

Η Dialectica, η εταιρεία που προσλαμβάνει πάνω από 40 άτομα το μήνα, ανακοινώνει την επέκταση της εταιρείας στο Βανκούβερ του Καναδά. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της, μόλις ένα χρόνο μετά το πετυχημένο άνοιγμα του πρώτου γραφείου της στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ του Καναδά, η Dialectica επεκτείνει τη δραστηριότητά της ανοίγοντας το πέμπτο κατά σειρά γραφείο της παγκοσμίως.

H Dialectica, η οποία συνδέει θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις με εξειδικευμένα στελέχη των αγορών (experts) με σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Financial Times με τις "ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες" για το 2021, αναγνωριστεί ως Best Workplace από το Great Place to Work® Hellas για δύο συνεχόμενες χρονιές, ενώ πρόσφατα κατέκτησε την ένατη (9) θέση στη λίστα με τις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Το νέο γραφείο στο Βανκούβερ θα εξυπηρετεί τον αυξανόμενο αριθμό πελατών της εταιρείας που βρίσκονται στη Δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Το Βανκούβερ, όπως οι άλλες δύο πόλεις στις οποίες έχουν ιδρυθεί τα κέντρα (hubs) της εταιρείας για Ευρώπη, Ασία και Αμερική αντίστοιχα - Αθήνα και Μόντρεαλ - συνδυάζει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά για την Dialectica: καλή ποιότητα ζωής, ταλέντο υψηλού επιπέδου - το Βανκούβερ φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, και στρατηγική τοποθεσία. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα μόλις πριν από έξι χρόνια, έχει ως στόχο να επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία ξεπερνώντας τους 1.000 εργαζόμενους.

Με γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ και τώρα πλέον και στο Βανκούβερ, η Dialectica έχει καταφέρει σήμερα να είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο πελατών, ανάμεσα στους οποίους είναι οι μεγαλύτερες συμβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες του κόσμου. Με όραμα να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει την πρόσβαση σε γνώση και πληροφορίες παγκοσμίως, η Dialectica προσλαμβάνει συνολικά πάνω από 40 άτομα το μήνα, ενώ στο γραφείο της στην Αθήνα προγραμματίζει να καλωσορίσει πάνω από 300 ταλαντούχους νέους και έμπειρους επαγγελματίες μέσα στον επόμενο χρόνο.

Παράλληλα η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες τεχνολογίες και τη δημιουργία νέων τεχνολογικών προϊόντων που θα βοηθήσουν τους πελάτες της να λαμβάνουν ακόμη πιο γρήγορα εμπεριστατωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις έχοντας άμεση γνώση όλων των παραμέτρων και δεδομένων της αγοράς.

Ο CEO και συνιδρυτής της Dialectica, Γιώργος Τσαρούχας, αναφέρει σχετικά: «Η επέκταση της εταιρείας στο Βανκούβερ μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το πρώτο μας άνοιγμα στην ήπειρο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως όλα είναι δυνατά, ακόμη και μέσα σε μια τόσο απαιτητική περίοδο για όλο τον κόσμο. Ένα επιτυχημένο προϊόν καθώς και μια ταλαντούχα ομάδα η οποία είναι έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο είναι όλα όσα χρειάζεσαι". Ο ίδιος προσθέτει: «Όπως έγινε και με το γραφείο μας στο Μόντρεαλ, η αρχική ομάδα που θα χτίσει το νέο γραφείο και θα θέσει τις βάσεις για μελλοντική επιτυχία αποτελείται από έμπειρους εργαζόμενους από το γραφείο μας στην Αθήνα. Το να δίνουμε ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στους ανθρώπους μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι βασική μας προτεραιότητα και προσωπική μου δέσμευση προς όλους τους Dialecticans".