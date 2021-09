Εκτίναξη του πληθωρισμού στη Βρετανία

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε τον περασμένο μήνα περισσότερο από τον αναμενόμενο καταγράφοντας τον ισχυρότερο ρυθμό για περισσότερα από εννέα χρόνια.

Ως εκ τούτου οι επενδυτές αναμένουν απότομη αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Αναλυτικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,2% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2012, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Εθνικών Στατιστικών.

Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε πιάσει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας τον προηγούμενο μήνα.

Η κεντρική τράπεζα έχει προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα διπλασιάσει τον στόχο του και στη συνέχεια θα υποχωρήσει το 2022 και το 2023. Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αναμένουν ότι οι policymakers ίσως χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια το επόμενο διάστημα για να μην υπερθερμανθεί η οικονομία.

Η αύξηση του πληθωρισμού μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η μεγαλύτερη από την έναρξη καταγραφής λεπτομερών που ξεκίνησε το 1997. Υπήρχαν πιο διαρκή σημάδια πληθωρισμού που μπορεί να μην υποχωρήσουν τόσο γρήγορα.

Η λίρα ενισχύθηκε 0,1% έναντι του δολαρίου στα 1,3822 δολάρια και οι αγορές χρήματος ποντάρουν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 0,5% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία θέτουν το έδαφος για αύξηση των επιτοκίων το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους», δήλωσε ο Dean Turner, οικονομολόγος στην UBS Global Wealth Management. «Υπό το πρίσμα αυτό, οι προοπτικές για τη λίρα παραμένουν φωτεινές», δήλωσε στο Bloomberg.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, μεγάλο μέρος της αύξησης είναι πιθανό να είναι προσωρινό. Η ισχυρότερη ανοδική πίεση προήλθε από τις τιμές που χρεώνουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Αυτά ήταν στοιχεία απέκλιναν από τα στοιχεία πέρυσι όταν το κυβερνητικό πρόγραμμα Eat Out to Help Out οδήγησε σε μεγάλες εκπτώσεις σε όλο τον τομέα.

Τα πιο μακροχρόνια σημάδια πληθωρισμού τόσο στο κόστος μεταφοράς όσο και αυτά που επωμίζονται οι βιομηχανίες δείχνουν υψηλότερες τιμές για τις πρώτες ύλες και το εργατικό δυναμικό. Αυτό απειλεί να υπερθερμάνει μια οικονομία που τροφοδοτεί την Τράπεζα της Αγγλίας με 208 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το κόστος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των καυσίμων συνέβαλε σημαντικά στο υψηλότερο κόστος μεταφοράς. Οι υπηρεσίες στέγασης και οικιακής χρήσης αυξήθηκαν επίσης κατακόρυφα, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος ενοικίου.

Υπήρξαν περαιτέρω ενδείξεις ότι οι πιέσεις κόστους αυξάνονται πέρα από το επίπεδο καταναλωτή, με τις ταχύτερες αυξήσεις από το 2011 για τις τιμές παραγωγής και εισροών παραγωγού.

Το κόστος των πρώτων υλών που εισέρχονται στα εργοστάσια αυξήθηκε κατά 11% από πέρυσι τον Αύγουστο, περισσότερο από το ρυθμό του 10,4% του προηγούμενου μήνα, ο οποίος αναθεωρήθηκε υψηλότερα. Η τιμή των αγαθών που βγαίνουν από τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αυξήθηκε κατά 5,9%.

naftemporiki.gr