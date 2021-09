Market Beat: Το διεθνές κλίμα διατηρεί τις ήπιες πιέσεις παγκόσμια δυσκολεύοντας την “άμυνα” εδώ

Ο Οκτώβριος θεωρείται από όλους ως ο μήνας που θα δοκιμαστεί η παγκόσμια οικονομία από την κορύφωση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Οι αγορές ανησυχούν για τον πιθανό συνδυασμό της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και της ενδεχόμενης μείωσης των κινήτρων από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών. Σαν άμεση αντίδραση η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 1,333% με τη μεγαλύτερη ημερήσια μείωση σε βάθος μεγαλύτερο των τριών τελευταίων εβδομάδων και σήμερα στις ασιατικές συναλλαγές δεν άλλαξε πολύ 1,336%.

Οι διαχειριστές κεφαλαίου έχουν επιλέξει τη στάση αναμονής ασκώντας μετριοπαθείς πιέσεις. Περιμένουν νύξεις από τα σχόλια της ΕΚΤ (σήμερα στις 15:30) και της Fed, μετά της προγραμματισμένες συναντήσεις των αρμοδίων αυτό το μήνα.

Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα μείωση των αγορών ομολόγων, με τους αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters να προβλέπουν ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) θα μειωθούν πιθανώς στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ ανά μήνα από τα 80 δις ευρώ.

Το άγριο ξεπούλημα στο Bitcoin σταμάτησε και άρχισε μια ελεγχόμενη πτώση καθώς χθες υποχώρησε περίπου 2% και διαπραγματευόταν στα 48.896,3 δολάρια το κομμάτι και σήμερα το πρωί ήταν στα 46.170,94.

Στην Αθήνα γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί η αγορά σε επίπεδα άνω των 900 μονάδων ως την γνωστοποίηση της απόφασης της ΕΚΤ (σήμερα) αλλά και ως την εξαγγελία του οικονομικού πλάνου της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η κληρονομιά από τη συνεδρίαση της Τετάρτης σε παγκόσμια κλίμακα ήταν υπέρ της διατήρησης των επιφυλάξεων και των ελεγχόμενων πιέσεων. Η σύνοδος στην Αθήνα ωστόσο είχε στοιχεία υπερβολής την περίοδο των αρχικών πιέσεων αλλά στην ουσία στο μεγαλύτερο διάστημα η διαπραγμάτευση έδωσε ανοδική πορεία στον μέσο όρο αλλά σε αρνητικό πεδίο διαρκώς. Στο κλείσιμο δε είχαμε την εγγραφή του ανώτερου για τον FTSE25 και απώλειες στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης -0,37%. Μετά το πέρας των συναλλαγών ανακοίνωσε αποτελέσματα ο ΟΠΑΠ και σήμερα αυτά θα επηρεάσουν το κλίμα αν και οι ξένοι θεσμικοί θα αναμένουν την απόφαση της ΕΚΤ και τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για να αποτυπώσουν κατόπιν τις απαντήσεις τους στο ταμπλό.

Μια ερμηνεία της χθεσινής πορείας ίσως είναι η ακόλουθη: Οι ισχυροί θεσμικοί περίμεναν την εμφάνιση πίεσης στις αποτιμήσεις και ετοιμάστηκαν ακόμα καλύτερα από την προσυνεδρίαση. Αφού το άνοιγμα έγινε με 3,64 μονάδες πτωτικό χάσμα. Μετά δε τη διαπίστωση πως η προσφορά διαρκώς μεγάλωνε, έδειξαν σε λιγότερο από 40 λεπτά ότι θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις μετοχές που ήταν στον πάγκο της αγοράς προς πώληση, σε επίπεδα τιμών κοντά στις 895 μονάδες για τον ΓΔ. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα που διέκοψε την τάση φυγής από το ρίσκο, η οποία είχε κυριεύσει μεγάλη μερίδα επενδυτών: Κύριοι αν επιλέξετε να πιέζετε τις κεφαλαιοποιήσεις με αύξηση της προσφοράς, δεν έχουμε πρόβλημα να την απορροφήσουμε, αλλά σε επίπεδα τιμών που αναιρούν πλήρως τα κέρδη του Αυγούστου. Θέλετε; Εδώ είμαστε εμείς να κάνουμε πράξη την επιθυμία σας. Ρίχνοντας σε αυτούς το μπαλάκι της απόφασης, σχετικά με τη δίκαιη αποτίμηση των μετοχών που ήθελαν να πουλήσουν.

Αυτή την ερμηνεία υποστηρίζει το γεγονός πως μετά τις 14:00, με τζίρο κοντά στα 28 εκατ. ευρώ, η αγορά να έχει επιστρέψει σε επίπεδα άνω των 900 μονάδων. Συμμαζεύτηκε η προσφορά δεν κυριάρχησε όμως η ζήτηση, αλλά επικράτησε μια ισορροπία αυτών.

Τεχνικά ο ΓΔ είχε οδηγηθεί στα επίπεδα που βρισκόντουσαν οι τιμές του απλού και του εκθετικού ΚΜΟ20 ημερών. Ήταν ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τους αποφασίζοντες με βάση τις ενδείξεις των εργαλείων της στατιστικής. Ακριβώς μόλις συμπληρώθηκαν τέσσερις ώρες ελεύθερης διαπραγμάτευσης ο ΓΔ ήταν στις 901,29 μονάδες, ο τζίρος στα 30 εκατ. ευρώ και οι ΚΜΟ επίσης στις 901. Άρα ήταν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα εκτός του χειρίστου σεναρίου. Οι θεσμικοί αποφάσισαν να δώσουν στη συνέχεια ένα από τα καλύτερα πιθανά σενάρια. Πλάγια κίνηση ως τις 15:50 γύρω από τις 901 μονάδες και εκτίναξη προς τις 903 στις 17:00. Κατόπιν, με ισχυροποίηση στη ζήτηση για συγκεκριμένα πτωτικά blue chip, προκάλεσαν την εγγραφή του ανώτερου μέρας στο δείκτη FTSE25 στο κλείσιμο, όταν αυτό του μέσου όρου ορίστηκε στις 905,5 μονάδες.

Όπως είναι γνωστό στην αθηναϊκή αγορά κυκλοφορεί επί χρόνια ένα επενδυτικό… παράπονο. Σχετίζεται με τη δυσκολία της αγοράς να παρακολουθήσει τις διεθνείς όταν ανεβαίνουν ενώ πολύ εύκολα βουλιάζουν οι τιμές όταν επικρατεί τάση φυγής από το ρίσκο στα μεγάλα χρηματιστήρια. Ο πυθμένας στις 895 μονάδες στη χθεσινή συνεδρίαση για άλλους ήταν το σημαντικό ενώ υπήρξαν εγχώριοι αναλυτές που στάθηκαν στην αντίδραση των 10 μονάδων από το κατώτερο.

“Σημείο στήριξης οι 903 μονάδες και σημείο αντίστασης οι 920 μονάδες. Οι ομολογίες της Αεροπορίας Αιγαίου είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 5ου τοκομεριδίου. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 5η περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται στα €3,7 εκατ., ήτοι €18,50/ομολογία, με 3,6% ετήσιο επιτόκιο και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες. Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους Δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/9/2021”. Ανέφεραν από Merit Sec., ενώ σε έκτακτη ειδοποίηση το απόγευμα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ, τόνισαν: Καλά τα αποτελέσματα εξαμήνου λόγω της ισχυρής αύξησης της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, της αύξησης των ελεύθερων ταμειακών ροών και της μείωσης του καθαρού δανεισμού. Παραμένουμε θετικοί με τιμή στόχο €14.70/μετοχή. Πιο συγκεκριμένα:

• Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα €570.1εκ. (+12.2% σε ετήσια βάση).

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €204,8εκ. (+99.8% σε ετήσια βάση).

• Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €82.1εκ. (+302.5% σε ετήσια βάση).

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €108.8εκ. (+77.1% σε ετήσια βάση).

• Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €106.0εκ. σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα €423.4εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μεικτού προμερίσματος για τη χρήση 2021 ύψους €0.10/μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων μετόχων ορίστηκε η Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, ενώ η πληρωμή του προμερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021”.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Η διαπίστωση πως χαμηλώνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης στις ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση της έκθεσης με όνομα Beige Book από την Fed και η προειδοποίηση της Τζάνετ Γέλεν για άδεια ταμεία τον Οκτώβριο, μείωσαν τη διάθεση για ρίσκο. Στην Beige Book αναφέρεται μεταξύ άλλων: «H αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ελαφρώς πιο αργό ρυθμό τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα». Όπως αναφέρεται στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας, όλες οι περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης, αν και υπήρχαν μεγάλες διακυμάνσεις στον ρυθμό της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Επίσης η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, προειδοποίησε ότι τα ταμεία του υπουργείου θα αδειάσουν, αν το Κογκρέσο δεν αυξήσει το όριο δανεισμού. Σε επιστολή προς τους επικεφαλής του Κογκρέσου, η κ. Γέλεν τόνισε ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει πότε ακριβώς θα τελειώσουν τα χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η αύξηση του ορίου του χρέους ήταν κατά το παρελθόν ένα ζήτημα ρουτίνας για το Κογκρέσο, αλλά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνταν συστηματικά να αυξήσουν το όριο, οδηγώντας ενίοτε τις ΗΠΑ στο χείλος ενός δημοσιονομικού γκρεμού.

Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε -0,20% ή 68,93 μονάδες στις 35.031,07, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -0,13% στις 4,514,07 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,57% στις 15.286,64 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι των Visa Inc. (+1,3%) και 3M Co. (+1,2%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των Dow Inc. (-2,1%) και UnitedHealth (-1,6%).

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε +1,4% και η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση -0,3%. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 1,34% και το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,2% έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,1826 δολάρια.

ΕΥΡΩΠΗ

Πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών εν αναμονή της απόφασης επί της νομισματικής της πολιτικής από την ΕΚΤ, καθώς προβληματίζουν οι προοπτικές ανάπτυξης στις ΗΠΑ και η αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα σε παγκόσμια κλίμακα και κύρια στην Ασία.

Η προσοχή των επενδυτών βρίσκεται στραμμένη στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπου μεταξύ άλλων θα εξεταστεί και ο περιορισμός του ρυθμού αγοράς ομολόγων.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε -1,06% στις 467,87 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε χαμηλότερα -0,75% στις 7.095,53 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση -1,47% στις 15.61,28 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,85% στις 6.668,89 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας της ευρωζώνης ο Ισπανικός ΙΒΕΧ έπεσε -0,63% ενώ ο Ιταλικός ΜΙΒ έχασε -0,75%.

ΧΑ

Αν και επικράτησαν οι πιέσεις, το -0,42% στο τέλος και οι 905,48 μονάδες ανακούφισαν

Εν μέσω πτωτικών συνεδριάσεων στα διεθνή χρηματιστήρια, οι επενδυτές σήμερα στην Αθήνα επέλεξαν, στο τέλος της συνεδρίασης και μετά το αρνητικό ξεκίνημα στη Wall Street, να κλείσουν την αγορά στις 905,48 μονάδες με ενδοσυνεδριακή αντίδραση 10 μονάδων από τον πυθμένα της συνόδου. Ωστόσο είχαμε άλλη μια καθοδική κατάληξη στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ως τις 15:50 οι θεσμικοί πάλευαν για τη διατήρηση της αγοράς σε επίπεδα τιμών γύρω από τις 901 μονάδες.

Οι επενδυτές στην τρίτη σύνοδο της εβδομάδας, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 905,48 μονάδες με μεταβολή -0,42% ή 3,81 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 61,078 από 38,187 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση. Η αξία των πακέτων ήταν 7,834 εκατ. ευρώ για τις ΜΠΕΛΑ (5,884 εκατ. ευρώ), ΠΕΙΡ (1,351 εκατ. ευρώ), ΜΥΤΙΛ (585.620 ευρώ), και ΟΛΘ (13.155 ευρώ).

Τη διακύμανση (14,46 μονάδες) όρισαν το κατώτερο που εμφανίστηκε στις 11:17 και ήταν οι 894,83 μονάδες, ενώ το ανώτερο ήρθε τις 10:30, ήτοι στο άνοιγμα και ήταν οι 905,65. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 45 από 35 την προηγούμενη σημείωσαν άνοδο και 57 από 76 απώλειες ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 29 από 19. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 65,192 από 65,231 δις ευρώ την Τρίτη.

Η μείωση των ημερήσιων απωλειών αποδίδεται στην εμφάνιση αγοραστικού ενδιαφέροντος για λιγοστά blue chip με τον Τραπεζικό κλάδο, να διατηρεί τον ρόλο του οδηγού των πιέσεων που προκάλεσαν τις υπολογίσιμες απώλειες στην πολυπληθή ομάδα (19) των καθοδικών blue chip. Είχαμε συνεδρίαση άμυνας στις ρευστοποιήσεις, που ανακούφισε τις ανησυχίες, αφού η αντίδραση από τα χαμηλά συνεχίστηκε ακόμα και όταν έγινε σαφές πως τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ θα άνοιγαν με απώλειες. Σήμερα ανάμεσα στις καθοδικές με τη μεγαλύτερη πτώση (άνω του -1,5%) ήταν οι δεικτοβαρείς ΕΤΕ ΕΧΑΕ ΔΕΗ και ΠΕΙΡ.

Η εξέλιξη της πορείας της αγοράς

Στο πρώτο μέρος, στο πρώτο λεπτό ήρθε η εγγραφή του ανώτερου στις 905,65 από 917,62 μονάδες και ήταν η πρώτη ένδειξη εξασθένισης του αγοραστικό ενδιαφέροντος. Με σταθερή πτώση από τις 10:30 ως τις 11:17, ήρθε η εγγραφή του χαμηλού για τη μέρα στις 894,83 από 909,26 μονάδες. Αλλά στις 13:43 οι επιλογές των θεσμικών τον έφεραν πάλι πάνω από τις 901 και άρχισε στη διάρκειά της διαπραγμάτευσης επί ώρες πλάγια κίνηση. Ο μέσος όρος κινήθηκε από τις 13:45 ως τις 15:50, σε αρνητικό πεδίο, ανάμεσα στις 899 και τις 901,5 μονάδες. Όμως κινήθηκε κυρίως ανοδικά την τελευταία ώρα αδιαφορώντας για την πτώση των ευρωπαϊκών δεικτών. Ήταν δε οι 903 μονάδες το επίπεδο όπου έμεινε στις 17:00. Μια παρέμβαση με αύξηση της ζήτησης στη διαδικασία των δημοπρασιών για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος είχε σαν αποτέλεσμα ο ΓΔ να κλείσει στις 905,5 μονάδες.

Την τροχιά στη διακύμανση της αγοράς όρισε η εξέλιξη του ΔΤΡ με απώλειες που έφθασαν στο μέγιστό τους ήτοι -2,94%, κατά την εγγραφή του κατώτερου μέρας στον μέσο όρο. Ενώ το ανώτερο, που ήρθε στις δημοπρασίες, ήταν σχεδόν η τιμή κλεισίματος και αποτέλεσε αιτία ανάκτησης του επιπέδου των 905 μονάδων για τον ΓΔ. Ο κλάδος επηρέασε συνολικά αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για αγορές και έτσι τα ανοδικά blue chip ήταν μόνο 5 στο τέλος.

Από τις Τράπεζες (-1,10%) το μήνυμα μέσω των μεταβολών τους, που πάλι σήμερα διέφεραν από μετοχή σε μετοχή, είναι πως επανήλθε η προσπάθεια για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των θεσμικών. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ήταν 18,474 εκατ. ευρώ και η ΑΛΦΑ (-0,57%) απασχόλησε 5,733 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (-3,32%) τα 4,234 εκατ., η ΠΕΙΡ (-1,53%) τα 3,963 εκατ. και η ΕΥΡΩΒ (0,00%) 3,049 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα πακέτα.

Ο FTSE25 έκλεισε με απώλειες -0,37% στις 2176,56 από 2184,70 μονάδες την προηγούμενη στο ανώτερο ημέρας, ενώ ο FTSEΜ είχε άνοδο +0,48%. Το ρόλο των μετοχών του FTSE25 με διαφορετική ανά περίπτωση βαρύτητα στον σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών που ώθησαν ανοδικά ανέλαβαν οι ΟΠΑΠ +1,71%, ΕΕΕ +1,29%, ΒΙΟ +0,76%, ΕΛΠΕ +0,68% και ΟΤΕ +0,16%. Στον αντίποδα με ημερήσια πτώση πάνω από -1,50% οι ΕΤΕ -3,32%, ΕΧΑΕ -1,95%, ΑΔΜΗΕ -1,95%, ΔΕΗ -1,90%, ΜΟΗ -1,63%, ΠΕΙΡ -1,53%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Στοιχήματα για διατήρηση ήπιου καθοδικού βηματισμού επέλεξαν οι traders

Η εκπνοή του Σεπτεμβρίου όπως και αυτές τον Μάρτιο τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο περιλαμβάνει τη λήξη κάθε τύπου παράγωγου προϊόντος και για αυτό υπάρχει μια υπολογίσιμη επίδραση στην δυναμική της υποκείμενης αγοράς. Παράλληλα η διαδικασία της μετακύλησης θέσεων του κλεισίματος δηλαδή των ανοικτών ΣΜΕ στην τρέχουσα σειρά για να ανοιχτούν θέσεις στην επόμενη ανεβάζει τον τζίρο. Χθες έγινε έντονο το ενδιαφέρον για τη σειρά Δεκεμβρίου στα ΣΜΕ επί μετοχών.

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε καθοδικό χάσμα 11,00 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 8,14 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο οι 2176,56 μονάδες, ήρθε στις 17:12. Το κατώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 11:17 και ήταν οι 2147,20 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2176,56 από 2184,70 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,37% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 13,662 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν 812 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2175,00 μονάδες, κατώτερο τις 2146,75 και τελευταίες πράξεις στις 2175,00, ενώ ορίστηκε το κλείσιμο στις 2166,50 από 2186,25 μονάδες με αποτέλεσμα να γίνουν 4952 από 5026 τα ανοικτά ΣΜΕ. Το ενδιαφέρον για τη σειρά Οκτωβρίου εκδηλώθηκε με 147 ΣΜΕ να αλλάζουν χέρια με ανώτερο μέρας τις 2171,75 μονάδες, κατώτερο τις 2147,00 και τελευταίες πράξεις στις 2171,75, με τιμή κλεισίματος στις 2164,00 από 2184,75 και ανήλθαν σε 203 από 124 οι ανοικτές θέσεις.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη οι όγκοι ήταν αυξημένοι επιλεκτικά. Στα calls του 25άρη της σειράς Σεπτεμβρίου άλλαξαν χέρια 149 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 και 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν 5 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης τις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς λήξης Οκτωβρίου εμφανίστηκε όγκος 104 συμβολαίων για τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών άλλαξε χέρια 1 συμβόλαιο η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 560,50 από 566,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 4.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ενισχύθηκαν αισθητά. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 10017 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,35 ευρώ και 325.483 από 334.767 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 710 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου.

Της ΑΛΦΑ με όγκο 6355 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,13 ευρώ και 50.995 από 55.334 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 2609 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 3271 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 2,54 ευρώ και 32.882 από 33.949 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 1416 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου.

Της ΕΥΡΩΒ με 2693 ΣΜΕ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου που έκλεισε στα 0,832 ευρώ με 44.767 από 46.616 ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 342 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου.

Τα καλύτερα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 1669 ΣΜΕ για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, τα 695 για ΜΙΓ και τα 632 ΣΜΕ για ΔΕΗ.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν μηδενικό.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

Παρά την θετική ειδησεογραφία, σχετικά με το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου και τα εξαιρετικά στοιχεία από τον Τουρισμό, η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ιδιαίτερη αδυναμία. Οι ήπιες διορθωτικές τάσεις στις Διεθνείς Αγορές, δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το έργο των αγοραστών, επιστρέφοντας τον Γενικό Δείκτη στην ‘αφετηρία’ της πρόσφατης κίνησης και τις 900 μονάδες.

Πλέον, η βραχυπρόθεσμη τάση κινδυνεύει να χαθεί, με το σημερινό χαμηλό των 895 μονάδων να αποτελεί και το τελευταίο φίλτρο. Αντιστροφή της άσχημης εικόνας των τελευταίων συνεδριάσεων, θα έρθει μόνο με την κατοχύρωση του σημερινού πτωτικού “χάσματος” και του εκθετικού ΚΜΟ των 9 ημερών στις 909 - 910 μονάδες. Περαιτέρω πίεση θα οδηγήσει την Αγορά στις στηρίξεις των 880, 860 και εν συνεχεία στην κύρια στήριξη των 845 μονάδων. Οι αντιστάσεις στις 930 και 950 μονάδων παραμένουν για ακόμη μια φορά, επίπεδα που η Αγορά “στολάρει” διαχρονικά, αδυνατώντας να κάνει την υπέρβαση.

Ελαφρώς χειρότερη η εικόνα του δείκτη Τραπεζών, που παραμένει σταθερά χαμηλότερα των 560 μονάδων. Η υπέρβαση του πτωτικού “χάσματος” στις 567 μονάδες, θα είναι αυτή που θα αλλάξει προς το θετικότερο την τεχνική εικόνα, στοχεύοντας και πάλι την αντίσταση των 600 μονάδων. Η στήριξη στις 555 μονάδες φαίνεται να λειτούργησε με την πρώτη κρούση, όμως η κύρια στήριξη του κλαδικού δείκτη, εντοπίζεται στα πρόσφατα χαμηλά, σε συμβολή με τον ΚΜΟ των 200 ημερών, δηλαδή στην ζώνη των 530 - 525 μονάδων.

Η Ελληνική Αγορά συνεχίζει να ταλανίζεται από χαμηλούς τζίρους, με το “rotation” και το “stock picking” να συντηρούν το όποιο ενδιαφέρον.

Πλην ελαχίστων εταιρικών αποτελεσμάτων, που δεν είναι ικανά σε αριθμό να διαμορφώσουν κάποια τάση στην Αγορά, η ειδησεογραφία παραμένει ιδιαίτερα “φτωχή”. Αυτό καθιστά την Αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην πορεία των Διεθνών Αγορών και την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν τις επόμενες συνεδριάσεις.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν σήμερα Πέμπτη 9/9, ενώ το δολάριο διατηρήθηκε σταθερό, σύμφωνα με μια διάθεση επιφύλαξης σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τον συνδυασμό της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και της πιθανής μείωσης των κινήτρων των Κεντρικών Τραπεζών. Η προσοχή επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι θα ανακοινώσει ένα συμβολικό βήμα προς τη μείωση της έκτακτης οικονομικής υποστήριξής της αργότερα σήμερα στις 15:30.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έχανε -1,33% στις 8:50 δική μας ώρα, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε -0,74%. Υπήρξαν απώλειες στην Αυστραλία κατά -2,00%, στην Κορέα κατά 0,74% και στο Χονγκ Κονγκ που μειώθηκε ο Χανγκ Σενγκ κατά -1,97%, με τα ονόματα τεχνολογίας να οδηγούν τις πτώσεις εκεί. Ο δείκτης Hang Seng που επηρεάζεται από τις εταιρίες τεχνολογίας υποχώρησε κατά -2,44% στις αρχικές συναλλαγές, επιβαρυμένος από τις μειώσεις της Tencent Holdings κατά -3,7% και της Netease Inc περισσότερο από -7%, αφού η κινεζική κυβέρνηση διέταξε να παρουσιαστούν στους αρμόδιους την Τετάρτη οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζουν τους νέους κανόνες για τον κλάδο. Τα κινεζικά blue chip υποχώρησαν κατά 0,41% αμέσως μετά το κουδούνι της έναρξης και στις 8:55 έχουν μεταβολή -0,46%, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, για τον S & P 500 γνωστά ως e-minis S&P 500, μειώθηκαν κατά 0,42% την ίδια ώρα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι η χαμηλότερη από το αναμενόμενο αναφορά για τις νέες θέσεις εργασίας από την Παρασκευή θα σήμαινε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα καθυστερήσει να μειώσει τις μαζικές αγορές περιουσιακών στοιχείων της, στέλνοντας τον δείκτη μετοχών της MSCI παγκόσμια σε νέα υψηλά βίου την Τρίτη. Ωστόσο, η διάθεση έχει γίνει πιο επιφυλακτική από τότε. και αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed υπέδειξαν την Τετάρτη, ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ παραμένει σε πορεία για τη μείωση των αγορών περιουσιακών στοιχείων φέτος.