Σε 55.000 προσλήψεις προχωρά η Amazon

Η Amazon θα προχωρήσει σε περισσότερεςς από 55.000 προσλήψεις σε εταιρικές και θέσεις τεχνολογίας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και χιλιάδες ρόλους λειτουργίας κατά την επερχόμενη εικονική έκθεση καριέρας της, ανακοίνωσε την Τετάρτη CEO της εταιρείας, Andy Jassy Οι νέες προσλήψεις θα αντιπροσωπεύουν αύξηση 20% στο τεχνολογικό και εταιρικό προσωπικό της Amazon, ανέφερε το CNBC.

Η Ημέρα Καριέρας της Amazon θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων και τομέων εμπειρίας ενθαρρύνονται να εγγραφούν. Η Amazon συνιστά στους συμμετέχοντες να κάνουν προεγγραφή online για την εκδήλωση.

Αυτή θα είναι η τρίτη ετήσια Ημέρα Καριέρας της Amazon, η οποία γίνεται εξ αποστάσεως από πέρυσι ως απάντηση στην πανδημία Covid-19.

Το τελευταίο κύμα προσλήψεων της Amazon «τροφοδοτείται πραγματικά από την άνευ προηγουμένου ζήτηση πελατών που είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», λέει στο CNBC ο Ardine Williams, αντιπρόεδρος της Amazon για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Η εταιρεία έχει προσλάβει περισσότερους από 450.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της πανδημίας και τώρα είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός θέσεων εργασίας στη χώρα.

Αντιμέτωπη με την επαναλειτουργία της οικονομίας και την ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η Amazon έχει επενδύσει σε υψηλότερους μισθούς και νέα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν συμβουλευτικής ψυχικής υγείας, για την προσέλκυση εργαζομένων.

«Η πανδημία έπληξε ολόκληρες βιομηχανίες», λέει ο Williams. «Είδαμε άνευ προηγουμένου ανεργία και στη συνέχεια οι θέσεις εργασίας επέστρεψαν ή άλλαξαν… Οι βιομηχανίες έπρεπε να προσαρμοστούν». Ο αρχικός μισθός της Amazon είναι 15 δολάρια την ώρα, αλλά για ορισμένες πολιτείες, ο κατώτατος μισθός είναι 17 δολάρια την ώρα, προσθέτει.

Η Amazon είχε προηγουμένως δημοσιεύσει το μοντέλο της «κεντρικού γραφείου» και σχεδίαζε να φέρει τους περισσότερους Αμερικανούς υπαλλήλους μέχρι το φθινόπωρο, ωστόσο, τον περασμένο μήνα ο τεχνολογικός γίγαντας είπε ότι αναβάλλει την επιστροφή στο γραφείο των εταιρικών υπαλλήλων μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Κατά τη διάρκεια της εικονικής έκθεσης καριέρας, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συνεδρίες καριέρας και εξάσκησης στις συνεντεύξεις 1 προς 1 με recruiters της Amazon, καθώς και σε εργαστήρια κωδικοποίησης με επικεφαλής τους μηχανικούς ανάπτυξης λογισμικού της Amazon και σε μια συνεδρία "How to Interview at Amazon".

naftemporiki.gr με πληροφορίες από το CNBC