Ακτοπλοϊκά γρήγορα, δίχως επιπλέον χρεώσεις: Μια νέα πλατφόρμα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις online κρατήσεις

Η theferries.com ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες.

«Κάνουμε τα ακτοπλοϊκά ταξίδια πιο απλά από ποτέ μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα online κρατήσεων της theferries.com, η οποία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους χρήστες και τους διευκολύνει στην οργάνωση και προετοιμασία του ταξιδιού τους». Με τα παραπάνω λόγια, ο CEO της εταιρείας, Θάνος Καλόγηρος, σκιαγραφεί τον τρόπο λειτουργίας και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους ταξιδιώτες η theferries.com. Όπως μάλιστα προσθέτει, «στόχος μας είναι η theferries.com να καταστεί ένα one stop travel shop για τους περισσότερους από τους 200 προορισμός που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας στους χρήστες μια ολιστική ταξιδιωτική εμπειρία αναβαθμισμένη σε κάθε επίπεδο».

Η theferries.com είναι ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς aggregators στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικεύεται στις κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με απόλυτη προτεραιότητα την ικανοποίηση των ταξιδιωτών. Αποτελεί, άλλωστε, κοινή παραδοχή ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσων προγραμματίζουν να ταξιδέψουν με πλοίο στρέφεται στις διαδικτυακές πλατφόρμες για να προμηθευτεί ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μέσα από ένα γρήγορο και απόλυτα φιλικό προς τη χρήση site, οι επισκέπτες της theferries.com μπορούν να επωφεληθούν από τις εξατομικευμένες προσφορές. Πλέον, η κράτηση των εισιτηρίων γίνεται μια υπόθεση πολύ απλή, γεγονός που κάνει ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη την προετοιμασία κάθε ταξιδιού.

Pay what you see

Ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες όταν κλείνουν online τα εισιτήρια τους είναι η αβεβαιότητα σχετικά με το τελικό κόστος, το οποίο το μαθαίνουν στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης της κράτησης. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η theferrries.com δίνει από την πρώτη στιγμή την ακριβή τιμή μιας προσφοράς και όχι την ενδεικτική (τα γνωστά σε όλους «από» που αναγράφονται μπροστά από μια τιμή). Έτσι, οι χρήστες γνωρίζουν αμέσως τα χρήματα που θα πληρώσουν για το εισιτήριο που τους ενδιαφέρει, εξοικονομώντας χρόνο, και δεν έχουν το φόβο επιπλέον χρεώσεων.

THE FERRIES

Δύο ταξιδιώτες επιλέγουν να ταξιδέψουν την ίδια μέρα προς τον ίδιο προορισμό για το ίδιο χρονικό διάστημα. Παρά τις προφανείς ομοιότητες, δεν σημαίνει ότι το ταξίδι αυτό θα είναι ίδιο και για τους δύο. Κάθε ταξιδιώτης έχει τις προσωπικές του προτιμήσεις οι οποίες καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα ταξιδέψει, αλλά και γενικότερα τις προσδοκίες που έχει για το ταξίδι του. Για παράδειγμα, κάποιοι θεωρούν ότι η ταχύτητα μετάβασης/επιστροφής είναι εξαιρετικά σημαντική. Άλλοι θέλουν να απολαύσουν αυτή τη αίσθηση ελευθερίας που δίνει το ταξίδι στο κατάστρωμα του πλοίου. Κάποιοι τρίτοι έχουν και ένα ρυμουλκούμενο στο όχημά τους, επομένως θα πρέπει να μεριμνήσουν σχετικά, όταν θα επιλέγουν το πλοίο με το οποίο θα μεταβούν στον προορισμό τους. Δίχως υπερβολή, οι προτιμήσεις είναι τόσες όσοι και οι ταξιδιώτες. H theferries,com μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία κριτηρίων και φίλτρων αναζήτησης παρέχει στους χρήστες εκείνες τις προσφορές που ταιριάζουν απόλυτα στα ζητούμενά τους. Οι εκπτώσεις ας μένουν στις τιμές, όχι στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των ταξιδιωτών.

Η theferries.com βρίσκει και συγκρίνει προσφορές για όλους τους αγαπημένους προορισμούς, από Κυκλάδες και Επτάνησα μέχρι Σποράδες, Δωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο και φυσικά Κρήτη. Όπου υπάρχει σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση, υπάρχει και ένα εισιτήριο σε μοναδική τιμή. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 200 προορισμοί-λιμάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι διαθέσιμοι στο site της της theferries.com. Ακόμα και ο πιο αναποφάσιστος ταξιδιώτης θα βρει μια επιλογή που θα του ταιριάζει απόλυτα. Και αν για κάποιο λόγο εξακολουθεί να αμφιταλαντεύεται, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στις πλούσιες πληροφορίες για πολλά από τα λιμάνια του δικτύου της theferries.com ώστε να πάρει μια επιπλέον βοήθεια δίχως να χρειαστεί να ψάξει σε άλλα sites για να τις βρει χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Η theferries.com αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο των online κρατήσεων μέσα από το γρήγορο site και την πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης. Τα ταξίδια με πλοίο γίνονται πιο απλά από ποτέ και αυτό αναμφίβολα είναι προς όφελος των ταξιδιωτών, οι οποίοι θα έχουν πλέον μια σκοτούρα λιγότερη στο κεφάλι τους κατά την προετοιμασία του ταξιδιού τους.