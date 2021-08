Talk of the market: Ανησυχούν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ανεκόπη χθες το ανοδικό σερί στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει μειωμένος κατά 0,25% και με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να κλείνει με πτώση 0,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέκαμψε στα 52 εκατ. ευρώ από τα 46 εκατ. ευρώ στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Το ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στις τράπεζες, μετά τις ρευστοποιήσεις βραχυπρόθεσμων κερδών, με τον Γενικό Δείκτη να ακολουθεί διακυμάνσεις πάνω από τις 890 μονάδες. Σημειώνεται ότι σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε. και η Νexi S.p.A. υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για α) την απόσχιση του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank σε μία νέα εταιρεία (NewCo), στην οποία η Nexi θα αποκτήσει 51% έναντι 157 εκατ. ευρώ, το οποίο αντανακλά επιχειρηματική αξία 307 εκατ. ευρώ, πλέον ενός πρόσθετου οφέλους έως 30,6 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ποσό ύψους 60 εκατ. ευρώ για το 100% της επιχειρηματικής αξίας, σε συνάρτηση με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών στόχων της NewCo, εντός των πρώτων τεσσάρων ετών λειτουργίας της) και β) τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης διανομής, η οποία θα παρέχει στη NewCo πρόσβαση στο δίκτυο της Alpha Bank, με σκοπό τη διανομή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών καρτών σε επιχειρηματικούς πελάτες της τράπεζας στην Ελλάδα.

Ο οργανισμός διαχείρισης χρέους (ΟΔΔΗΧ) δημοπρατεί σήμερα ομόλογα 13 εβδομάδων, με στόχο την άντληση έως και 1 δισ. ευρώ. Το ποσό που πρόκειται να δημοπρατηθεί ανέρχεται σε 625 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο στην τελευταία ανάλογων χαρακτηριστικών δημοπρασία στις 7 Ιουλίου διαμορφώθηκε σε -0,40%.

Oι πωλήσεις του ομίλου Jumbo καταγράφουν αύξηση 10% περίπου στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021. Ειδικότερα στην Ελλάδα τον Ιούλιο σημειώθηκε αύξηση κατά περίπου +2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020. Ωστόσο, o ελεγχόμενος περιορισμός των εξαγωγών εμπορευμάτων της εταιρείας προς τις 6 χώρες που ο όμιλος έχει παρουσία μέσω συνεργασιών (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο), οδήγησε τις καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατά τον Ιούλιο του 2021 -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- να παρουσιάσουν τελικά μικρή μείωση κατά - 0,7% περίπου, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020.

Οι μετοχές της EXAE διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ/μετοχή. Η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα αρχίσει στις 11 Αυγούστου.

Η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το β' τρίμηνο του 2021 την Τρίτη, 31 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Κέρδη μετά από φόρους ενισχυμένα κατά 11% στα 2,5 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 16% στα 24,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α’ εξάμηνο η Παπουτσάνης, η οποία πάντως σύμφωνα με τη διοίκησή της εντοπίζει κινδύνους στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, στα κόστη των ναύλων και της ενέργειας, που ασκούν πιέσεις στη λειτουργική της κερδοφορία. Ανακοίνωσε μείωση 10% στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 4 εκατ. ευρώ καθώς και μείωση κερδών προ φόρων κατά 6% στα 3 εκατ. ευρώ.

Η Φουντλινκ ΑΕΒΕ γνωστοποίησε ότι η κατά 100% θυγατρική της Foodlink (Cyprus) LTD, εξαγόρασε από την εταιρεία P.M. Tseriotis LTD το 25% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας DIAPO LTD. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η Foodlink (Cyprus) LTD είχε εξαγοράσει από την εταιρεία P.M. Tseriotis LTD το 75% της εταιρείας DIAPO LTD, με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της.

Αθροιστικά τα μέτρα στήριξης κάλυψαν το 84% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (έναντι 80% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ), σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ΕΤΕ, που δείχνει ότι το 52% της αγοράς κατάφερε μέσω των μέτρων να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του, ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό ωφελήθηκε άλλο ένα 15%. Μόλις 17% των ΜμΕ δήλωσε ότι δεν βοηθήθηκε επαρκώς ενώ έκανε χρήση των μέτρων.

