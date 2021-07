Market Beat: Οι θεσμικοί μέσω των Τραπεζών ορίζουν την κατεύθυνση της τάσης στην Αθήνα

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Το καλό από όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα ήταν, ότι η ξαφνική πτώση της Δευτέρας έδειξε, πως η αγορά με το ξεπούλημα βρέθηκε με αποτιμήσεις που ακόμα και οι συντηρητικοί διαχειριστές θεώρησαν χαμηλές. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις στην τάση, με την γρήγορη κίνηση στις 830 μονάδες. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους ταλαντωτές, για πρώτη φορά φέτος, σε υποτιμημένες ζώνες τιμών, από τις οποίες ξεκίνησε ένα μικρό ράλι τιμών τεσσάρων συνεδριάσεων, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το μέλλον αυτής της κίνησης δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνο, καθώς με τα τρέχοντα συναλλακτικά δεδομένα η ανοδική αντίδραση έχει πέρας εξάντλησης τις 870 μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές μια άνοδος έχει ξεκινήσει με συναλλακτική αδιαφορία και στην διαδρομή έχει βρει ρυθμό και προθυμότερους αγοραστές. Οι αγοραστές θα αποκτήσουν πραγματικό πλεονέκτημα μόνο σε υπέρβαση των 887 μονάδων, επίπεδο στο οποίο κινούνται οι κινητοί μέσοι των 50 και 30 ημερών και μόνο τότε θα μπορεί να υποστηριχθεί μια πιο ζωηρή κίνηση επιστροφής, πάνω από το τεχνικό ορόσημο των 900 μονάδων.

Ενδεχομένως μια συσσώρευση να έδινε χρόνο σε ένα τέτοιο σενάριο, συμβατό και με την περίοδο που διανύουμε, η οποία έχει μικρότερο εύρος στις καθημερινές διακυμάνσεις και περιορισμένο τζίρο. Σημείωσε ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec. Μάνος Χατζηδάκης.

Υπάρχουν φωνές που ισχυρίστηκαν, ακριβώς τότε που ο ΓΔ έγραψε πυθμένα στις 830 μονάδες, ότι εχθρός του φθηνού είναι το ακόμα φθηνότερο. Υπογραμμίζοντας την ύπαρξη συμφερόντων που θα τα ευνοούσε μια κάθοδος διαρκείας. Προφανώς όχι γιατί θέλουν να τραβήξουν τα κεφάλαιά τους και να φύγουν, αλλά γιατί, γνωρίζοντας πως το δεύτερο εξάμηνο θα εμφανιστούν λόγοι για άνοδο, προτιμούν να σχηματίσουν θέσεις με την αγορά σε πτώση που θα τρομοκρατεί. Ώστε να μαζέψουν μετοχές όσο – όσο, αν επικρατήσει πανικός. Τα βάσανα του τραπεζικού τομέα υπάρχουν και είναι γνωστά. Συνεπώς, οι απώλειες αυτής της βδομάδας ανά τραπεζικό τίτλο είναι αντιστρόφως ανάλογες των προσδοκιών των θεσμικών για την μελλοντική τους επίδοση, στις τραπεζικές δραστηριότητες και την αποτύπωση αυτών στο ταμπλό. Αν φυσικά το επιτρέψει η συγκυρία και δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Τα αίτια της ανόδου επαναλαμβάνονται, στις αναλύσεις των αισιόδοξων εγχώριων αναλυτών. Υπεγράφη την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η συμφωνία χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά στις ενισχύσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η συμφωνία αφορά στα πρώτα 13.515.279.418 ευρώ, καθώς η διάθεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον σχετικό κανονισμό προβλέπεται, πως μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προβλεπόμενη αναθεώρηση του 2023. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής της σύμβασης δανείων, που έχει επίσης οριστικοποιηθεί και αφορά δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου, αξίας 12.727.538.920 ευρώ.

Γεγονότα που θα επηρεάσουν την τρέχουσα εβδομάδα:

Τη Δευτέρα το απόγευμα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου η ΕΧΑΕ. Τα αποτελέσματα της Μυτιληναίος θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης την Τρίτη. Την Πέμπτη θα ανακοινώσει αποτελέσματα η TITC. Ενώ την Παρασκευή έχουμε τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων των Alpha Trust Ανδρομέδα και Μοτοδυναμική.

Από σήμερα ο ΟΛΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (€0,40), την Τετάρτη ακολουθεί η αποκοπή του μερίσματος της AS Company (€0,0837), ενώ την Πέμπτη τα Πλαστικά Κρήτης θα διαπραγματεύονται χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου (€0,294). Η Πέμπτη 29 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης για την Α.Μ.Κ. της Ελλάκτωρ (1,25ν/2π + €0,90 ανά μετοχή).

Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα ‘τεστ αντοχής’ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Έχουν οι Επενδυτές διαταραχή σχετικά με την αντιμετώπιση της πραγματικότητας;

Ή αντιδρούν φυσιολογικά σε μια παράξενη πραγματικότητα;

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν σε ρεκόρ υψηλών την Παρασκευή, μετά από μια επεισοδιακή εβδομάδα. Σε αυτή οι επενδυτές αρχικά, επειδή τρομοκρατήθηκαν από την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του κοραναϊού, ξεπούλησαν επίμονα θέσεις σε μετοχικές αξίες και σε κάθε περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου, στρέφοντας τα κεφάλαιά τους στα ασφαλή επενδυτικά λιμάνια. Δηλαδή τα κρατικά ομολόγα των αναπτυγμένων χωρών το δολάριο και το γιεν και στη συνέχεια, με ενθάρρυνση από τα δεδομένα από την οικονομική ανάκαμψη, επέστρεψαν στα χρηματιστήρια πανηγυρικά και στις αγορές των εμπορευμάτων. Ενώ οι αποδόσεις του 10ετους ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ αυξήθηκαν πριν από τη συνεδρίαση της FOMC της Fed την τρέχουσα εβδομάδα.

Οι μετοχές των γιγάντων στον κλάδο της τεχνολογίας και τα θετικά εταιρικά κέρδη βοήθησαν στην αύξηση των βασικών δεικτών των ΗΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι αποδόσεις στα ομόλογα ισχυροποιήθηκε το δολάριο, με τους επενδυτές να περιμένουν από τη συνεδρίαση της FOMC υπαινιγμούς, σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ από την πανδημία COVID-19 και μια προειδοποίηση, για το πότε η κεντρική τράπεζα θα αποσύρει τα προγράμματα για την υποστήριξη της οικονομίας.

Χωρίς σαφή αίτια τα κάτω και τα πάνω

Δεν υπήρξε, σύμφωνα με τους αναλυτές της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, μια καταλυτική είδηση που να της αποδίδεται η πρόσφατη ανάκαμψη στις μετοχές, αλλά ούτε και η πτώση την Παρασκευή και τη Δευτέρα, σημείωναν το πρωί της Πέμπτης. Αν και μια μελέτη την Τετάρτη έδειξε ότι, τόσο τα εμβόλια Pfizer όσο και τα AstraZeneca, ήταν αποτελεσματικά έναντι της παραλλαγής Delta του κοραναϊού.

Οι δυνατές πιέσεις στο ξεκίνημα της εβδομάδας εκτίναξαν με άλμα 6 μονάδων τον δείκτη VIX, ο οποίος καταγράφει τη μεταβλητότητα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, τις 24,8 μονάδες, για να κλείσει στις 22,50. Ο S&P 500 σημείωσε απώλειες -1,59%, τις μεγαλύτερες από τον Μάιο, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε 1,06% χαμηλότερα. Παρά την πτώση της Δευτέρας, ο βαρύτερος μετοχικός δείκτης του κόσμου ήταν μόλις 3,5% χαμηλότερα από τα επίπεδα ρεκόρ, στα οποία βρέθηκε την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου. Είναι συνεπώς εντυπωσιακό το φινάλε της εβδομάδας σε επίπεδα νέων υψηλών βίου στην αγορά της Wall Street, που είτε το θέλουν ή δεν το θέλουν οι ευρωπαίοι αναλυτές, καθορίζει το κλίμα παγκοσμίως.

Δικαιολογημένα εκ πρώτης όψεως, κάποιοι από τους συντηρητικούς οικονομολόγους αναφέρθηκαν σε μια ανησυχητική διαταραχή του επενδυτικού κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Η εκτίμησή μας είναι πως η συμπεριφορά τους είναι μια φυσική απάντηση στην παράξενη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο οι επενδυτές, αλλά όλοι σήμερα. Η πανδημία προκάλεσε άγχος σε όλους από τότε που δηλώθηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου 2020. Η συνειδητοποίηση πως τα εμβόλια αναπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, ήταν τεράστια πηγή ανακούφισης στα τέλη του περασμένου έτους. Μια νέα αιτία άγχους είναι οι μεταλλάξεις του Covid-19, που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Επιπλέον, η αργή, σε παγκόσμια βάση, διανομή των διαθέσιμων εμβολίων παρέχει χώρο και χρόνο για την εμφάνιση και διάδοση νέων στελεχών COVID-19.

Ειδήσεις που εκτίναξαν το φόβο

Τα νέα στο τέλος της τρίτης εβδομάδας ήταν ανησυχητικά: Σύμφωνα με την εφημερίδα Jerusalem Post της 17ης Ιουλίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Naftali Bennett δήλωσε την Παρασκευή ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer κατά της παραλλαγής Delta είναι «ασθενέστερη», από όσο ήλπιζαν οι αρμόδιοι του υγειονομικού τομέα. Περίπου το 60% των Ισραηλινών με σοβαρό νόσημα ήταν εμβολιασμένοι! Αλλά το ποσοστό των περιπτώσεων που γίνονται σοβαρά άρρωστοι είναι τώρα 1,6%, σε σύγκριση με 4,0% σε παρόμοιο στάδιο στο τρίτο κύμα, όταν δεν υπήρχαν εμβόλια.

Στις ΗΠΑ την Παρασκευή 16/7, η Rochelle Walensky, διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δήλωσε ότι ο μέσος όρος των κρουσμάτων κορανοϊού επτά ημερών, αυξήθηκε σχεδόν 70% σε μία μόνο εβδομάδα. Περιέγραψε το πρόβλημα ως «πανδημία των μη εμβολιασμένων». Η παραλλαγή Delta έχει γίνει το κυρίαρχο στέλεχος παγκοσμίως και είναι υπεύθυνη για την πλειονότητα των περιπτώσεων στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Anthony Fauci, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. Σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ, δήλωσε ο Fauci, η παραλλαγή Delta είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το 70% των περιπτώσεων.

Στην Ευρώπη, το Euro 2020 του ποδοσφαίρου, διάρκειας ενός μηνός που τελείωσε στις 11 Ιουλίου, κατηγορήθηκε για αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού καθώς οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν σε γήπεδα, μπαρ και ζώνες θεατών σε όλη την Ευρώπη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ενώ η πανδημία εξακολουθούσε να μαίνεται. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η ανάμειξη πλήθους σε πόλεις υποδοχής Euro 2020, τα ταξίδια και η χαλάρωση των κοινωνικών περιορισμών, έχουν αυξήσει τον αριθμό των νέων κρουσμάτων κατά 10%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφησαν περισσότερα από 50.000 νέα κρούσματα για πρώτη φορά μέσα σε έξι μήνες την Παρασκευή 16/7. Με ειδοποίηση ότι οι έχοντες ανάγκη νοσηλείας από τον Covid-19 θα μπορούσε να φτάσει σε «αρκετά τρομακτικά» επίπεδα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η New York Times της 17ης Ιουλίου ανέφερε: "Η Ινδονησία έχει γίνει το νέο επίκεντρο της πανδημίας, ξεπερνώντας την Ινδία και τη Βραζιλία. Η αύξηση είναι μέρος ενός κύματος σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά. Το Βιετνάμ, η Μαλαισία, η Μιανμάρ και η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζουν επίσης τα περισσότερα κρούσματά τους ως τότε ακόμη και αν έχουν επιβάλει νέους περιορισμούς.

Τα εταιρικά αποτελέσματα

Η επιστροφή στις αξίες υψηλού ρίσκου άρχισε χωρίς μια ανατρεπτική είδηση, έναντι των ανησυχιών που έφεραν την πτώση. Απλά ξεκίνησε η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου Σύμφωνα με την FactSet, την εταιρία που ιχνηλατεί τα δεδομένα των αμερικανικών χρηματιστηρίων, το 24% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ήδη αναφέρει τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα. Τα κέρδη για το τρίμηνο βρίσκονται σε πορεία για αύξηση 74%, σε ετήσια βάση, για τις εταιρείες του S&P 500, με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις για όσες δεν έχουν ακόμη αναφέρει. Αυτό το ποσοστό θα σηματοδοτήσει την υψηλότερη ετήσια αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2009, δήλωσαν από τη FactSet.

Τα παραπάνω καθιστούν την τρέχουσα εβδομάδα σημαντική και στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, εκτός της απόφασης από την FOMC, της επιτροπής επί της νομισματικής πολιτικής της Fed. Συνολικά, 180 εταιρίες του S&P 500 θα ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα από τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας στον κόσμο. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες εστιατορίων McDonald's και Starbucks, βιομηχανικές εταιρείες όπως η 3M, η Boeing. και η General Elecric, επίσης η Ford Motor και οι βαρέων βαρών εταιρίες ενέργειας Exxon Mobil και Chevron.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla δημοσιεύει αποτελέσματα σήμερα. Η εταιρεία ανέφερε τον Απρίλιο κέρδη ρεκόρ και ο Elon Musk είπε στους επενδυτές ότι «η ζήτηση είναι η καλύτερη που έχουμε δει ποτέ». Την Τρίτη, η Apple, η Microsoft Corp. και η Alphabet Inc. θα αναφέρουν την κερδοφορία τους μετά το κλείσιμο. Η Apple το πρώτο τρίμηνο είδε τα κέρδη της να υπερδιπλασιάζονται στα έσοδα της αυξήθηκαν περισσότερο από το μισό. Η Alphabet, η μητρική της Google και η Facebook Inc. επωφελήθηκαν από την αύξηση των δαπανών για διαφημίσεις στο διαδίκτυο, και τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα από την Twitter Inc. και την Snap Inc. την περασμένη Πέμπτη δείχνουν ότι αυτοί οι τομείς κερδοφορίας θα μπορούσαν να παραμείνουν ισχυροί. Η Amazon.com Inc. θα αναφέρει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου την Πέμπτη και οι αναλυτές αναμένουν ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα αυξηθούν στα 115,34 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου, μόνο το 27,8% εκ των δεικτών που παρακολουθούμε εμφάνισε απώλειες. Ο S&P500 κέρδισε +1,96%, και στο 2021 αποδίδει +17,36%. Ο Dow κέρδισε +1,08%, με επίδοση +14,56% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή +2,13%, με επίδοση στο 2021 +15,87%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης με άνοδο +2,15% στο 2021 κερδίζει +11,89%. Ο δε Nasdaq, με μεταβολή +2,84%, στο 2021 αποδίδει +15,12%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +0,36% στη βδομάδα και στο έτος +8,87%. Ο DAX κέρδισε +0,83% και στο έτος αποδίδει +14,22%, ο CAC με μεταβολή +1,68%, στο 2021 κερδίζει +18,33%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας με άνοδο +2,64%, στο έτος αποδίδει +8,14%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία κέρδισε +1,34%, με ετήσια επίδοση +13,00%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 με άνοδο +1,49%, διαμόρφωσε ετήσια μεταβολή +15,66%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας έπεσε κατά -0,72%, διαμορφώνοντας επίδοση έτους +5,07%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή +0,24%, και στο 2021 αποδίδει +14,07%. Ο χρυσός με μεταβολή -0,57%, βρέθηκε στα 1802,10 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους -5,23%. Ενισχύθηκε κατά +1,01%, το πετρέλαιο Crude, αφού έκλεισε στα 72,17 δολάρια το βαρέλι. Στο έτος ενισχύεται κατά +49,05%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -1,63%, έχει απόδοση στο 2021 +0,38%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα έχασε -0,69%, στο 2021 αποδίδει +13,26%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έπεσε -0,31% και στο έτος κερδίζει +10,67%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng βούλιαξε -2,44%, και στο έτος αποδίδει +0,33%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +0,31%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης κατέληξε με κέρδη +2,23% στο 2021.

ΧΑ

Εβδομάδα πτώσης με ουδέτερο φαινομενικά αποτέλεσμα

Η εβδομάδα μετά την εκπνοή των σειρών Ιουλίου στα παράγωγα, μπορεί να έφερε στο τέλος μια πτώση της τάξης του -0,3%, αλλά πλήγωσε την κεφαλαιοποίηση των περισσότερων blue chip, των μετοχών δηλαδή που ενδιαφέρουν σε μεγάλο ποσοστό τους ξένους θεσμικούς. Ωστόσο στο ξεκίνημά της συνέπεσαν, ο πανικός από την εικόνα της έξαρσης από διαφορετικά αίτια των στατιστικών της πανδημίας σε διάφορα μέρη του πλανήτη, μέσω της κυριαρχίας του στελέχους Δέλτα, με τα μέτρα περιορισμών της διασκέδασης στη Μύκονο. Πολλοί εγχώριοι παράγοντες θεώρησαν την απόφαση για το νησί σφραγίδα του πολυτελούς τουρισμού της χώρας, κυρίαρχο παράγοντα για ένα γενικευμένο ξεπούλημα. Αλλά η συνέχεια, με τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υπέδειξε ως κεντρική αιτία για τη βουτιά τον φόβο που κατέλαβε τους θεσμικούς επενδυτές παγκόσμια. Αφού με την αντίδραση λόγω εταιρικών αποτελεσμάτων στις ξένες αγορές από την περασμένη Τρίτη, ξεκίνησε η άνοδος και στην Αθήνα χωρίς ειδήσεις καταλυτικού χαρακτήρα.

Κατά την εκτίμησή μας την ανατροπή έφερε η παραδοχή, από τους αναλυτές της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, ότι δεν υπήρξε χειροπιαστός καταλύτης για την πρόσφατη ανάκαμψη στις μετοχές, ή την πτώση τους την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Αλλά μια μελέτη την Τετάρτη έδειξε, ότι τόσο τα εμβόλια Pfizer όσο και της AstraZeneca ήταν αποτελεσματικά έναντι της παραλλαγής Delta του κοραναϊού και όσοι γνώριζαν για αυτή αγόραζαν από την Τρίτη.

Η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας σφραγίστηκε από σχετικά μεγάλους όγκους και διάθεση για ρευστοποιήσεις σε όλα τα blue chip. Κεντρική αιτία για την επανεμφάνιση της τάσης φυγής ήταν η διαπίστωση της δυνατότητας μετάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα, αναγνωρίζοντάς τη σαν απειλή στην επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα. Το αυξημένο συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε τζίρο 85,313 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 1,002 εκατ. Ο τζίρος των Τραπεζών συνολικά ήταν 41,173 εκατ. ευρώ και επηρέασαν πτωτικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-6,53%). Ο ΓΔ με μεταβολή -3,88% οδηγήθηκε στις 833,16 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1995,66 με απώλειες -4,10%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 59,878 από 62,082 δις ευρώ την Παρασκευή 16/7.

Την Τρίτη, αν και οι τράπεζες οδήγησαν την κάθοδο της Δευτέρας, πυλώνες της ανοδικής αντίδρασης έγιναν πολλά από τα blue chip του αντιτραπεζικού μπλοκ. Των μετοχών που αναλαμβάνουν κατά καιρούς να αντισταθμίσουν την καθοδική επίδραση των ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ στους βασικούς δείκτες. Εκείνη τη μέρα είχαν μεταβολή +0,60% με τζίρο 18,555 εκατ. ευρώ, όταν ο συνολικός περιορίστηκε στα 47,966, με πακέτα αξίας 3,261 εκατ. Έτσι ο ΓΔ με μεταβολή +0,68% οδηγήθηκε στις 838,83 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2008,42 με άνοδο +0,62%. Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε ριζικά, με το πλήθος των ανοδικών στα 17 από κανένα την προηγούμενη έναντι 6 καθοδικών (από 25) και δυο στα αμετάβλητα. Την Τετάρτη δόθηκε το σύνθημα για άνοδο πανευρωπαϊκά, το ενίσχυσε η έναρξη στη συνεδρίαση της Wall Street και ο ΓΔ με μεταβολή +1,83% οδηγήθηκε στις 854,22 μονάδες, ενώ ο 25άρης έκλεισε στις 2045,55 με κέρδη +1,85%. Ο Τζίρος των Τραπεζών (+1,51%) ήταν 13,154 εκατ. ευρώ και ο συνολικός 42,920 εκατ., με πακέτα αξίας 5,865 εκατ. Την Πέμπτη χωρίς βοήθεια από τις Τράπεζες (-0,09%), ο ΓΔ με μεταβολή +0,46% οδηγήθηκε στις 858,13 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2053,72 με άνοδο +0,40%. Ο τζίρος έπιασε με κόπο τα 31,309 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 1,781 εκατ. Υπήρξε μείωση των αποδόσεων στα ομόλογα στο 0,660% αποδόθηκε στην ΕΚΤ και τη δέσμευσή της να συνεχίσει το πρόγραμμα στήριξης των οικονομιών της ευρωζώνης.

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας είχε χαμηλούς όγκους, αλλά η διάθεση για ήπιες ρευστοποιήσεις αφορούσε μόνο 4 blue chip. Ο ΓΔ με μεταβολή +0,74% οδηγήθηκε στις 864,44 μονάδες, ενώ ο 25άρης έκλεισε στις 2069,09 με μεταβολή +0,75%. Η άνοδος ήταν μέτρια, καθώς στηρίχθηκε σε κέρδη αρκετών μετοχών με μικρή βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,73%) αλλά ο τζίρος των 30,963 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 2,114 εκατ. ήταν ο δεύτερος χειρότερος στο 2021. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος έπεσε στα 47,7 εκατ. ευρώ και των πακέτων στα 2,8 εκατ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 62,083 από 62,082 δις ευρώ την Παρασκευή 16/7.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο απώλειες -0,27%, ενώ η επίδοση στον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο -2,31%, με απόδοση έτους +6,85%, ο FTSE25 έπεσε -0,59%, στον μήνα αποδίδει -3,32% και στο 2021 +6,95%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή -0,04%, στον μήνα κερδίζει +0,65% και αποδίδει στο 2021 +27,63%.

Η εικόνα των blue chip αποκαλύπτει τα πλήγματα στους επιμέρους τίτλους, καθώς τα ανοδικά στην εβδομάδα είναι 9. Αλλά υπολογίσιμα κέρδη είχαν 6, οι ΕΕΕ +3,64%, ΤΙΤC +2,43%, ΕΥΔΑΠ +1,82%, ΕΛΧΑ +1,67%, ΣΑΡ +1,27%, και ΜΠΕΛΑ +1,24% με τα υπόλοιπα 3 με κέρδη κάτω του +0,6%, ήτοι ΑΔΜΗΕ +0,58%, ΟΤΕ +0,41% και ΜΟΗ +0,22%. Ακολουθεί η ομάδα με πτώση κοντά σε αυτή των βασικών δεικτών ΟΠΑΠ -0,17%, ΔΕΗ -0,23%, ΕΧΑΕ -0,51% και ΠΕΙΡ -0,72%, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα είναι των 12 blue chip με πτώση από -1,1% ως -4,2%. Ήτοι ΕΥΡΩΒ -4,21%, ΕΤΕ -3,68%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,28%, ΑΛΦΑ -2,30%, ΒΙΟ -2,13%, ΛΑΜΔΑ -2,10%, ΤΕΝΕΡΓ -2,05%, ΑΡΑΙΓ -1,73%, ΜΥΤΙΛ -1,67%, ΕΛΠΕ -1,55%, ΟΛΠ -1,51% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,14%.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 μόνιμα σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 4,16 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 15,37 μονάδες ψηλότερα. Το κατώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 2057,88 μονάδες. Το ανώτερο οι 2072,07 εμφανίστηκε στις 13:07. Το κλείσιμο στις 2069,09 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,75% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 3,804 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 193 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2065,00 μονάδες κατώτερο τις 2050,00 και τελευταίες πράξεις στις 2064,00 ενώ ορίστηκε το κλείσιμο στις 2061,50 μονάδες με αποτέλεσμα να γίνουν 5325 από 5339 τα ανοικτά ΣΜΕ. Το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου εκδηλώθηκε με 102 ΣΜΕ να αλλάζουν χέρια με ανώτερο μέρας τις 2061,25 μονάδες κατώτερο τις 2056,00 και τελευταίες πράξεις στις 2058,50 με τιμή κλεισίματος στις 2061,25 μονάδες και δημιουργήθηκαν 197 από 167 ανοικτές θέσεις.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών άλλαξε χέρια 1 από 5 συμβόλαια η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 521,75 από 512,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 18 από 19.

Στην υποκείμενη αγορά ο τζίρος των Τραπεζών συνολικά ήταν 9,960 εκατ. ευρώ. Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,73%). Ο κλαδικός δείκτης, κινήθηκε κατά την ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ 512,39 (-0,18%) και 521,43 μονάδων (+1,58%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 520,9 (+1,48%), αλλά μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 522,22 (+1,73%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 522,21 μονάδες.

Η άνοδος προέκυψε από τις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους τίτλων

ΑΛΦΑ +1,10% με όγκο 4,049 από 3,588 εκατ. τεμάχια και κλείσιμο στα 1,06 από 1,0485 ευρώ.

ΕΤΕ +1,23% με όγκο 0,618 από 1,414 εκατ. τεμάχια και κλείσιμο στα 2,225 από 2,198 ευρώ.

ΕΥΡΩΒ +2,78% με όγκο 2,105 από 1,690 εκατ. τεμάχια και κλείσιμο στα 0,7826 από 0,7614 ευρώ.

ΠΕΙΡ +1,78% με όγκο 1,131 από 1,312 εκατ. τεμάχια και κλείσιμο στα 1,374 από 1,35 ευρώ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον υποχώρησε σχετικά. Στα calls του 25άρη της σειράς Αυγούστου άλλαξαν χέρια 21 συμβόλαια, για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου ο όγκος ανήλθε σε 20 συμβόλαια, για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 13 συμβόλαια, για τιμές εξάσκησης από τις 1975 ως τις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε όγκος 20 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές υποχώρησαν αλλά διατηρήθηκαν στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 3159 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,37 ευρώ και 318.763 από 317.716 ανοικτά ΣΜΕ.

της ΕΥΡΩΒ με 3303 ΣΜΕ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου που έκλεισε στα 0,777 ευρώ με 33.684 από 35.525 ανοικτά ΣΜΕ.

της ΑΛΦΑ με όγκο 2207 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,06 ευρώ και 34.709 από 34.071 ανοικτά ΣΜΕ.

της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1835 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 2,23 ευρώ και 32.280 από 31.555 ανοικτά ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 422 ΣΜΕ από 223 για ΔΕΗ, ακολούθησαν τα 177 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου για ΜΥΤΙΛ, τα 136 ΣΜΕ για ΑΔΜΗΕ και τα 119 από 193 ΣΜΕ για ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 10.700 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, στα 3.500 για ΑΔΜΗΕ, στα 600 για ΜΠΕΛΑ, στα 600 για ΒΙΟ, στα 200 για ΕΛΧΑ και στα 100 για ΟΛΠ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Η ολοκλήρωση πολλών και σημαντικών σε μέγεθος αυξήσεων κεφαλαίου και η έκδοση ομολόγων, απελευθέρωσε κάποιες δυνάμεις στην Αγορά και έδωσε μια μικρή ανάσα ανόδου στο ταμπλώ. Το στέγνωμα στην ρευστότητα αποτυπώθηκε και στις μέσες ημερήσιες συναλλαγές, οι οποίες υποχώρησαν στο δεύτερο χαμηλότερο μέσο ημερήσιο επίπεδο εβδομάδας για το 2021.

Το ενδιαφέρον ήταν αυστηρά εστιασμένο και ιδιαιτέρως επιλεκτικό, ενώ σε επιχειρηματικό επίπεδο η ατζέντα παραμένει ζωηρή (ΔΕΔΔΗΕ, Εγνατία Οδός, τιτλοποιήσεις), γεγονός που διατηρεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την συνέχεια. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι με την λήξη και της Α.Μ.Κ. της Ελλάκτωρ, συμπληρώνεται ένας σύντομος σε διάρκεια κύκλος άντλησης κεφαλαίων από το Χ.Α., με το Δείκτη αναφοράς να διατηρεί μέρος των ανοδικών κεκτημένων και τις Εταιρείες να έχουν πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, ή μικρότερο “στρες” αναχρηματοδότησης.

Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν ουσιαστικά οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εξαμήνου, που θα δώσουν φρέσκο υλικό προς αξιολόγηση στους Επενδυτές. Τα μεγέθη του εξαμήνου θα έχουν δύο βάσεις σύγκρισης: Την πολύ αδύναμη περυσινή και την πολύ ισχυρή του 2019. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει περισσότερο κατανοητή η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο εν λόγω διάστημα και πιθανόν να αποτελέσει ένα μέτρο κανονικότητας για τους επιμέρους κλάδους.

Σε αυτή την συγκυρία οι Εισηγμένες θα έχουν και ένα επιπλέον όφελος από την μείωση του εταιρικού φόρου, ο οποίος θα έχει και την επίδραση του α’ φετινού τριμήνου, για όσες Εταιρείες δεν δημοσίευσαν πριν τις 12 Μαΐου. Εκτός από τα οικονομικά πεπραγμένα του δευτέρου τριμήνου, θα δοθούν κάποιες πρώτες κατευθύνσεις για το πως αναμένεται να κινηθεί το υπόλοιπο της χρονιάς. Αυτό θα είναι το δεύτερο και ίσως το σημαντικότερο σημείο της ανάγνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς θα δώσει μια πιο καλή ένδειξη ετοιμότητας σε πιθανά σενάρια lockdown, που θα υποχρεώσουν εκ νέου σε περιορισμούς που θα επιφέρουν επιβράδυνση στην οικονομική δραστηριότητα.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις στην τάση, με την γρήγορη κίνηση στις 830 μονάδες. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους ταλαντωτές, για πρώτη φορά φέτος, σε υποτιμημένες ζώνες τιμών, από τις οποίες ξεκίνησε ένα μικρό ράλι τιμών τεσσάρων συνεδριάσεων, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το μέλλον αυτής της κίνησης δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνο, καθώς με τα τρέχοντα συναλλακτικά δεδομένα η ανοδική αντίδραση έχει πέρας εξάντλησης τις 870 μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές μια άνοδος έχει ξεκινήσει με συναλλακτική αδιαφορία και στην διαδρομή έχει βρει ρυθμό και προθυμότερους αγοραστές. Οι αγοραστές θα αποκτήσουν πραγματικό πλεονέκτημα μόνο σε υπέρβαση των 887 μονάδων, επίπεδο στο οποίο κινούνται οι κινητοί μέσοι των 50 και 30 ημερών και μόνο τότε θα μπορεί να υποστηριχθεί μια πιο ζωηρή κίνηση επιστροφής, πάνω από το τεχνικό ορόσημο των 900 μονάδων.

Ενδεχομένως μια συσσώρευση να έδινε χρόνο σε ένα τέτοιο σενάριο, συμβατό και με την περίοδο που διανύουμε, η οποία έχει μικρότερο εύρος στις καθημερινές διακυμάνσεις και περιορισμένο τζίρο. Η ΕΧΑΕ την Δευτέρα το απόγευμα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερο τζίρο (+28%) και τα έσοδα από την αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς. Τα ισχυρά μεγέθη του κλάδου Μεταλλουργίας αναμένεται να οδηγήσουν την κερδοφορία της Μυτιληναίος, η οποία εκτιμάται ότι θα εμφανίσει λειτουργικά κέρδη κοντά στα 150 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης την Τρίτη, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένη η τακτική τηλεδιάσκεψη με την Διοίκηση.

Την Πέμπτη θα ανακοινώσει αποτελέσματα η TITC, τα οποία αναμένονται ενισχυμένα, κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Η πρώτη εβδομάδα των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται με τις δημοσιεύσεις των Alpha Trust Ανδρομέδα και Μοτοδυναμική, την ερχόμενη Παρασκευή. Κατά τα λοιπά, την Δευτέρα ο ΟΛΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (€0,40), την Τετάρτη ακολουθεί η αποκοπή του μερίσματος της AS Company (€0,0837), ενώ την Πέμπτη τα Πλαστικά Κρήτης θα διαπραγματεύονται χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου (€0,294). Η Πέμπτη 29 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης για την Α.Μ.Κ. της Ελλάκτωρ (1,25ν/2π + €0,90 ανά μετοχή). Την προσεχή Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα ‘τεστ αντοχής’ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές πάλεψαν για άνοδο χωρίς επιτυχία σήμερα Δευτέρα 26/7, καθώς τα εξαιρετικά ισχυρά εταιρικά κέρδη των εισηγμένων των ΗΠΑ απορρόφησαν κεφάλαια από τις αναδυόμενες αγορές και οι διαχειριστές τα τοποθέτησαν στη Wall Street, όπου τα ρεκόρ εμφανιζόντουσαν σχεδόν καθημερινά. Περισσότερο από το ένα τρίτο των εταιριών του S&P 500 αναμένεται να αναφέρει τριμηνιαία αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, με επικεφαλείς τις Facebook Inc, Tesla Inc, Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp και Amazon.com.

Με λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο των εταιριών του S&P 500 να έχει αναφέρει αποτελέσματα, το 88% των εταιρειών έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες της συναίνεσης από την ομάδα των αναλυτών. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι διαχειριστές κεφαλαίων παγκόσμια έχουν ρίξει περισσότερα από 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά funds το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο Oliver Jones, οικονομολόγος επί των αγορών στην Capital Economics, σημείωσε ότι τα κέρδη των ΗΠΑ αναμένεται να είναι περίπου 50% υψηλότερα το 2023 από ό, τι ήταν το έτος αμέσως πριν από την πανδημία, αλλά κυρίως σημαντικά περισσότερα από ό, τι εκτιμάται πως θα εμφανιστούν στις περισσότερες άλλες μεγάλες οικονομίες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq σημείωσαν άνοδο 0,1% στις αρχές του εμπορίου, ενώ τα συμβόλαια S&P 500 παρέμειναν σταθερά.

Καθώς τα κεφάλαια συρρέουν στη Wall Street, οι ασιατικές αγορές έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε ανοδικές τάσεις από τον Μάρτιο και σημείωσε οριακή άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα αλλά κατόπιν εμφάνισε σημαντικές απώλειες και στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στις 659,36 μονάδες με μεταβολή -1,88%. Οι μετοχές στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν απότομη πτώση το απόγευμα σήμερα, καθώς οι κινεζικές μετοχές τεχνολογίας δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις λόγω των ρυθμιστικών πλαισίων που επιβάλλουν οι Κινεζικές Αρχές ενώ μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε με θυμό και πικρία. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 3,24%, οδηγώντας τις απώλειες στην περιοχή και στις 8:30 έπεφτε -3,34%.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei ανέκαμψε 1,6% στις αρχές των συναλλαγών, αλλά αυτή η επίδοση ήταν αντίδραση από το χαμηλό των επτά μηνών μετά από μέρες αργίας. Στις 8:30 δική μας ώρα ή μεταβολή του ήταν +0,97%. Ο δείκτης στην αγορά της Σαγκάης την ίδια ώρα υποχωρούσε -3,17%. Η αγορά μετοχών στη Νότια Κορέα σημείωσε κάπως καλύτερη επίδοση που αποδίδεται στη ζήτηση για μετοχές του τεχνολογικού τομέα, αλλά και ο KOSPI υποχωρεί στις 8:30 κατά -0,67%.