Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση του ενημερωτικού της Alpha και πρόστιμα 350.000 ευρώ

To ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ επέβαλε πρόστιμα ύψους 350.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».» για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ"

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε»

- Την επιβολή προστίμου 240.000 ευρώ, σε δύο νομικά και ένα φυσικό πρόσωπο για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χ.Α. της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» κατά το χρονικό διάστημα από 2 04.04.2011 έως και 30.05.2011. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ στην «COMMERZBANK AG», πρόστιμο 70.000 ευρώ στην «CUPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co ltd» (πρώην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD») και πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Ευθύμιο Μπουλούτα, διευθύνοντα σύμβουλο και προέδρο της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου της τράπεζας, κατά την περίοδο ελέγχου. Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ στην «Τράπεζα OPTIMA BANK ΑΕ» (πρώην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ») ως πρόσωπο που διαμεσολαβεί κατ' επάγγελμα, για παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.

- Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στον Φώτιο Φωτεινιά, πρώην προέδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Triple A Experts Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», για παράβαση από την εταιρία της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ). Για την ίδια υπόθεση επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρία «Triple A Experts Μονοπρόσωπη AEΠΕΥ», για παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ).

- Την επιβολή προστίμου 25.000 ευρώ στην «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.», λόγω μη σύμφωνης με τα Δ.Π.Χ.Α. κατάρτισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1 - 30.6.2017.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου 15.000 ευρώ στην «OPENFUND ΑΕΔΑΚΕΣ», για παράβαση σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.