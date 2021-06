HIGGS: Speed – dating ανάμεσα σε Χρηματοδότες και ΜΚΟ

Για 5η συνεχόμενη χρονιά το HIGGS διοργανώνει το Donors Speed-dating Event, την εκδήλωση θεσμό, φέρνοντας σε επαφή Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες με εκπροσώπους από Επιχειρήσεις, Κοινωφελή Ιδρύματα και Πρεσβείες.

Σε 4 ώρες θα πραγματοποιηθούν online ραντεβού (speed dates) των 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ΜΚΟ θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και οι δωρητές-χρηματοδότες να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους. Οι συζητήσεις θα κινηθούν σε 8 βασικές κατηγορίες κοινωνικών θεμάτων όπως: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια, Οικονομική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Πολιτισμό, Υγεία και Τρίτη Ηλικία, με στόχο τη διερεύνηση δυνητικών πεδίων συνεργασίας.

Με την παρουσία και τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν την εκδήώση: Eurolife FFH, DEMO ΑΒΕΕ, bwin, Deppy Vasileiadis Foundation, The Hellenic Initiative, Costas M. Lemos Foundation, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Cultural Affairs Office-U.S. Embassy in Athens, The Helidoni Foundation, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Μυτιληναίος Α.Ε., Nestle Ελλάς, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, METRO AEBE, Ίδρυμα Vodafone, Cyclades Preservation Fund, CSR HELLAS, Ίδρυμα Μποδοσάκη, British Embassy Athens, ΑΒ Βασιλόπουλος, PwC.

naftemporiki.gr