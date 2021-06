Talk of the market: Επενδύσεις κινητοποιεί το Ελληνικό, υποδομές και retail park

Με θετικό πρόσημο άνοιξε το χρηματιστήριο σε συνέχεια της χθεσινής περιορισμένης κινητικότητας, κυρίως στις τράπεζες. Ο Γενικός Δείκτης οδηγήθηκε σε μια προσπάθεια εδραίωσης πάνω από τις 900 μονάδες, με ήπια άνοδο 0,28%, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να κλείνει ενισχυμένος κατά 0,19% και με την αξία των συναλλαγών να υπερβαίνει οριακά τα 60 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε χθες η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή μιας νέας γραμμής μετρό στην Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έργο θα υλοποιηθεί τα επόμενα 8 χρόνια από την κοινοπραξία της Avax-Ghella-Alstom Τransport με προϋπολογισμό 1,16 δισ. ευρώ.

Τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας “Δωδώνη” επισκέφτηκε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή ξεκινώντας την προγραμματισμένη διήμερη περιοδεία της στα Ιωάννινα. Περιηγήθηκε στους χώρους της παραγωγής και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΣ, Michael O'Neill, τον Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Ιωάννη Βιτάλη και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Μια από τις πιο σημαντικές αναπτύξεις εντός του Ελληνικού σχεδιάζουν η Lamda Development με τη Fourlis. Πρόκειται για retail park, με μια σύνθεση από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (Big Boxes). Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 55 εκατ. ευρώ και θα αναπτυχθεί από την θυγατρική της Fourlis Trade Estate.

Νέα σελίδα για την PeopleCert προοιωνίζεται η εξαγορά της βρετανικής Axelos, έναντι 450 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, όπως έκανε γνωστό σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, θα προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία προβλέπει είσοδο στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αποκτήσει το 20%. Όπως είπε ο Βύρων Νικολαΐδης, επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας, η αμερικανική FTV Capital θα αποκτήσει μερίδιο 20%.

Η Alpha Services and Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνήφθη στις 22.2.2021 με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, αναφορικά με την πώληση στην εταιρεία Airmed Finance DAC του 80% της Cepal και την πώληση στην εταιρεία Foxford Capital L5 DAC του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας 10,8 δισ. ευρώ. Η συνολική αξία του 100% της νέας Cepal ορίστηκε σε 262 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ, καταβλητέου μόνο εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της τράπεζας, οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ συνεπάγονται πρόσθετες αναμενόμενες ζημίες από δάνεια ύψους έως και 1 δισ. ευρώ περίπου, οι οποίες θα δηγήσουν στη μείωση κατά 1,0% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Με στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου η Alpha Bank έχει ξεκινήσει επίσης μία σειρά συναλλαγών ενίσχυσης των κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης των θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αλβανία, του σχηματισμού κοινοπραξίας στον Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών, της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων, καθώς και μίας συναλλαγής συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συνδυασμένη επίπτωση των δράσεων αυτών αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2%.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Piraeus Financial Holdings ενέκρινε την απόδοση στους μετόχους μετοχών της Phoenix Vega Mezz Ltd, με αναλογία 1 μετοχή της Phoenix Vega Mezz (οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α.) για κάθε μία μετοχή της Piraeus Financial Holdings.

Στο πλαίσιο conference call για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Mohegan για να αυξήσει τη συμμετοχή της στο καζίνο του Ελληνικού, Integrated Resort Casino (η Mohegan κατέχει σήμερα 65% και η ΓΕΚ Τέρνα 35%), αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα. Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 877 MW στη Βόρεια Ελλάδα που θα αναπτυχθεί από κοινού με την Motor Oil αναμένεται να ξεκινήσει το β’ εξάμηνο του 2021 με στόχο να λειτουργήσει το α’ εξάμηνο του 2024.

H Sunlight, μέλος του oμίλου Olympia, η οποία προχώρησε στη δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου για την ανάπτυξη τεχνολογικών προηγμένων λύσεων με βάση το λίθιο, στην έναρξη της λειτουργίας της θυγατρικής Sunlight Batteries USA Inc. και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ιταλική και ευρωπαϊκή αγορά, ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 176,9 εκατ. ευρώ το 2020, οριακά μειωμένο κατά 1,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ, με σημαντική άνοδο 56,4%, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία στον κλάδο της σε παγκόσμιο επίπεδο που εμφάνισε αύξηση όγκου πωλήσεων, καθώς και αύξηση κερδών μέσα στην πανδημία.

Τη μη διανομή κερδών αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση των μετόχων της Τέρνα Ενεργειακής.

Υπερκάλυψη κατά 9,5% εμφάνισε η αύξηση της Τζιρακιάν καθώς η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 3.338.468 ευρώ, ήτοι 1.669.234 μετοχές συνολικά. Από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 89,28% του ποσού της αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 2.721.140 που αντιστοιχεί σε 1.360.570 νέες μετοχές. Από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν 10,72%, 326.860 ευρώ ή 163.430 νέες μετοχές. Ως αποτέλεσμα το τελικό ποσό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 3,048 εκατ. ευρώ.

