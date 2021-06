Market Beat: Η Αθήνα πιθανά να τελειώσει μια πτωτική εβδομάδα ανοδικά

Στην Αθήνα χθες, οι κινήσεις των βασικών δεικτών υπογράμμισαν τη δύναμη των κριτηρίων που προκύπτουν από την στατιστική προϊστορία, έναντι του κλίματος που επικρατούσε διεθνώς. Για άλλη μια φορά η εικόνα της αγοράς υπογράμμισε, την ανεξαρτησία των διαθέσεων των επενδυτών που έχουν ασχοληθεί με τις ελληνικές μετοχές.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ενώ προχθές σημειώναμε, με βάση τον σεβασμό που έχουμε στην στατιστική, πως η στήριξη στις 911 μονάδες έχει χτιστεί με τις συναλλαγές τουλάχιστον δέκα συνεδριάσεων, από την αρχή του Απρίλη ως τις 26 εκείνου του μηνός, κλονιστήκαμε μετά τον “χρησμό” της Fed. Όσα προέκυψαν κύρια στις αγορές ομολόγων και νομισμάτων, ήταν εξαιρετικά σημαντικά και ασυνήθιστα. Βέβαια η αντίδραση των συναλλασσόμενων στην Wall Street ήταν πολύ πιο ήπια από την εκτίναξη των αποδόσεων στα ομόλογα αναφοράς των ΗΠΑ και εξ αντανακλάσεως, στη σχέση του δολαρίου έναντι των υπολοίπων νομισμάτων. Στην Ευρώπη δε, οι δείκτες στην έναρξη υποχώρησαν υπολογίσιμα, αλλά γρήγορα οι απώλειές τους μειώθηκαν αισθητά.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Οι μεταβολές των βασικών δεικτών ενδοσυνεδριακά άλλαξαν πρόσημο πάνω από πέντε φορές και το κατώτερο ημέρας ήταν πιο κοντά στις 909 μονάδες έναντι των 911 την Τετάρτη. Ωστόσο, από την ώρα που χτύπησε δυο φορές ο ΓΔ σε αυτά, με την τελευταία ένα λεπτό πριν τις 12:00, προέκυψε αντίδραση που στις 14:55 τον είχε οδηγήσει στις 916,4, δηλαδή εμφάνισε ενδοσυνεδριακά άνοδο της τάξης του +1%! Φυσικά για τις επιμέρους μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που πήραν στην πλάτη τους βασικούς δείκτες, υπήρχαν συγκεκριμένα αίτια για την εμφάνιση των κερδών τους. Οι αγοραστές προτίμησαν τίτλους που οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από αυτούς ήταν όντως θετικές, ως θετικότατες. Το σίριαλ των γραφειοκρατικών διαδικασιών για το Ελληνικό όδευε προς ένα αίσιο τέλος και αυτό λειτουργούσε στο ταμπλό για την ΛΑΜΔΑ, ενώ για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα πακέτα που άλλαξαν χέρια με αποτίμηση μετοχής στο 1,7 ευρώ, δικαιολογούσαν σαν ανώτερο μέρας τα 1,6 ευρώ. Όσο για την ΜΥΤΙΛ, μέτρησε η εκτίμηση του επικεφαλής της για τις επιδόσεις της στην πραγματική οικονομία τα επόμενα χρόνια και η ως τώρα δραστηριότητες της εταιρίας.

Το θετικότερο από τη χθεσινή διαπραγμάτευση ήταν η πλάγια κίνηση του μέσου όρου από τις 15:20 ως τις 17:20 σε ζώνη τιμών με κατώτερο όριο τις 913,8 μονάδες και ανώτερο τις 915,2. Τα παραπάνω όμως δεν ήταν αρκετά, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των εγχώριων αναλυτών σχετικά με την τάση σήμερα και στις επόμενες μέρες. Η Beta Sec αναφέρει:“Λόγω απουσίας σημαντικών ειδήσεων περιμένουμε η Αγορά να συσσωρεύσει, ακολουθώντας την τάση από το εξωτερικό”. Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ σημείωσε: “Η Federal δεν μετέβαλε την πολιτική επιτοκίων, ούτε το ύψος των αγορών ομολόγων, όμως άρκεσε η εκτίμησή της για προοπτική πιο γρήγορης αύξησης των επιτοκίων, για να προκληθούν ‘αναταράξεις’ στη Wall Street. Η εξέλιξη δύσκολα θα αφήσει αλώβητο το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τις 895 μονάδες να συνιστούν το κοντινότερο σημείο στήριξης του ΓΔ, κατά την τεχνική ανάλυση”.

Μια εξήγηση για την εικόνα των τραπεζικών μετοχών υπάρχει στο σχόλιο του Λουκά Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ. Παρά την σημερινή πανηγυρική παρουσίαση του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης (Ελλάδα 2.0), η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά δεν αντέδρασε ιδιαιτέρως. Τα προσυμφωνημένα πακέτα και σήμερα είχαν την τιμητική τους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 42% του συνολικού τζίρου, με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τις συναλλαγές του Ελλάκτωρα και μάλιστα με premium. Επειδή όμως η Α.Μ.Κ. αργεί ακόμα και το reverse split είναι προαπαιτούμενο, ένεκα χαμηλής ονομαστικής τιμής, καλό είναι να προσέχουμε λίγο. Η εμφανής προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτίμηση της ΑΛΦΑ (ένεκα της επικείμενης Α.Μ.Κ.) φαίνεται ότι παρουσιάζει δυσκολίες και επειδή μεσολαβεί ικανοποιητικό διάστημα μέχρι τις 28/6 ισχύουν τα ίδια με τον Ελλάκτωρα.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο τόσο εντός όσο και εκτός, παρατηρείτε συσσώρευση “μελανιτών” (μαύρα σύννεφα που συνήθως προμηνύουν κακοκαιρία), παρά την αέναη προσπάθεια τόσο της FED, όσο και της ΕΚΤ, να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις με δηλώσεις και συνεχιζόμενη άπλετη παροχή ρευστότητας. Όσον αναφορά την Ελληνική Αγορά το θετικό momentum παραμένει, παρά τα αρνητικά μάκρο, με την οικονομική ειδησεογραφία να επικεντρώνετε στις προβλέψεις για μελλοντικά δυνητικά πλεονάσματα και υψηλή ανάπτυξη από το 2023.

Τεχνικά ο ΔΤΡ απέτυχε να διασπάσει τις 600 μονάδες και να εισέλθει ξανά στο ανοδικό του κανάλι. Οι 573 & 565 μονάδες (ΚΜΟ expo 30 & 50 ημερων) λειτουργούν προσωρινά ως στηρίξεις, αλλά μετά την ολοκλήρωση Α.Μ.Κ. της ΑΛΦΑ θα ξεκαθαρίσει περαιτέρω η εικόνα. Στον ΓΔ, μόνο επιβεβαιωμένη εβδομαδιαία υπέρβαση των 920 μονάδων, θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης των 950 μονάδων. Οι 912 - 910 μονάδες αποτελούν τις πρώτες κοντινές στηρίξεις, με τις 900 μονάδες να αποτελούν το σημείο επανεξέτασης της θετικής εικόνας του ΓΔ.

Το φαινόμενο να ξεπερνά τα 36,667 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών στα 82,4 εκατ. του τζίρου στις 17:00 δεν είναι σύνηθες. Έτσι και σήμερα οι αλλαγές στους δείκτες FTSE25, FTSEM, αλλά και στον δείκτη EuroStoxx, που θα ευνοήσουν την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΛΧΑ) η οποία προτίθεται στις μετοχές του δείκτη των αναδυόμενων αγορών μαζί με την ΠΛΑΚΡ, θα φέρουν αύξηση στους όγκους.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Πολλοί επενδυτές στη Wall Street εξακολουθούσαν να επεξεργάζονται το απροσδόκητα ενάντιο στην πολιτική της νομισματικής χαλάρωσης μήνυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από την προηγούμενη ημέρα, για σύσφιξη στην νομισματική πολιτική, το οποίο προέβλεπε τις πρώτες αυξήσεις επιτοκίων μετά την πανδημία το 2023. Αξιωματούχοι της Fed ανέφεραν ως επιχείρημα για αυτή τη στροφή την βελτιωμένη οικονομική προοπτική της οικονομίας των ΗΠΑ που ανακάμπτει γρήγορα από την πανδημία, με τη συνολική ανάπτυξη να αναμένεται να φτάσει το 7% φέτος. Παρόλο που προσέξανε να μην εκτροχιάσουν την ανάκαμψη διατηρώντας τα υποστηρικτικά μέτρα στην πολιτική τους όπως οι αγορές ομολόγων, το σήμα αύξησης των επιτοκίων υπογράμμισε τις ανησυχίες των αρμοδίων για τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 210,22 μονάδες, ή -0,62%, κλείνοντας στις 33.823,45 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 1,84 μονάδες, ή -0,04%, κλείνοντας στις 4,221,86 και ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 121,67 μονάδες, ή +0,87%, κλείνοντας στις 14,161,35.

Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Microsoft (+1,6%) και Apple (+1,5%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Caterpillar (-3,7%) και Dow Inc. (-3,1%).

Οι μετοχές της τεχνολογίας, οι οποίες γενικά αποδίδουν καλύτερα όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, τροφοδότησαν ένα ράλι στη Wall Street πέρυσι, καθώς οι επενδυτές συρρέουν σε μετοχές που θεωρούνται σχετικά ασφαλείς σε περιόδους οικονομικής αναταραχής. Οι επενδυτές επέστρεψαν σε τέτοιες θέσεις την Πέμπτη. Η εταιρία παραγωγής μικροτσίπ Nvidia Corp σημείωσε άνοδο 4,8%, καταγράφοντας το τέταρτο διαδοχικό ρεκόρ, αφού ο οίκος Jefferies αύξησε τον στόχο για την τιμή της μετοχής της.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές των Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc και Facebook Inc που εμφάνιζαν πτώση προσυνεδριακά κινήθηκαν ανοδικά μεταξύ +1,3% και +2,2% καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι μια σταθερή οικονομική ανάκαμψη, μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει τη ζήτηση για τα προϊόντα τους. ο Nasdaq έκλεισε 13 πόντους πριν από το ρεκόρ του τη Δευτέρα, αλλά ήταν ακόμα το δεύτερο υψηλότερο κλείσιμο του δείκτη στο βίο του.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας σημείωσε μικρή άνοδο την περασμένη εβδομάδα, βάζοντας τέλος σε έξι διαδοχικές εβδομάδες πτώσης. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 412.000 την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουνίου, από 375.000. Οι αναλυτές προέβλεπαν μείωση στις 370.000.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα κατά πέντε μονάδες βάσης στο 1,52% ενώ στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,7% έναντι του ευρώ στο 1,1918 δολάρια.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI υποχώρησε από το υψηλό 2,5 ετών, σημειώνοντας πτώση 1,5% στα 71,04 ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού κατρακύλησε κατά -4,7%.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών μετά το σήμα της Fed για δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τα τέλη του 2023, νωρίτερα απ’ ότι ανέμεναν οι αναλυτές. Παράλληλα, κατά 2% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη τον Μάιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Το αποτέλεσμα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις, ενώ ήταν υψηλότερο από το 1,3% του Απριλίου. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,3% τον περασμένο μήνα, από 2% τον Απρίλιο.

Η εικόνα από τα χρηματιστήρια της Ευρώπης είχε ως εξής, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε -0,12% στις 459,33 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε χαμηλότερα -0,44% στις 7.153,43 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο +0,11% στις 15.727,67 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,20% στις 6.666,26 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας της ευρωζώνης ο ΜΙΒ στην Ιταλία έπεσε -0,21% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 υποχώρησε οριακά -+0,07%.

ΧΑ

Η άνοδος έστω κατά +0,35% απέτρεψε την αναζήτηση στήριξης κάτω από τις 909 μονάδες

Η προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιουνίου στα παράγωγα έγινε εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης για τα χρηματιστήρια της Ευρώπης και καθόδου στη Νέα Υόρκη με κυρίαρχη την διάθεση για συσσώρευση πάνω από τα επίπεδα που η αγοραία συναίνεση όριζε ως στήριξη του ΓΔ. Στην σύνοδο αυτή εμφανίστηκε η διάθεση για βελτίωση της εικόνας των μετοχών της αγοράς στις δημοπρασίες και οι επιλογές των θεσμικών βελτίωσαν, κύρια με μείωση των απωλειών, την εικόνα στο κλείσιμο. Ήταν μέρα που το αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών ήταν μια μονίμως εναλλασσόμενη ως τις 13:53 πορεία, με διακυμάνσεις και αλλαγή πρόσημου, αλλά χωρίς επίμονη αναζήτηση πυθμένα μετά την εγγραφή του κατώτερου ημέρας στο επίπεδο των 909,4 μονάδων, μετά τις 12:00 και ως το τέλος του δεύτερου μέρους.

Τα blue chip που ώθησαν πτωτικά ήταν ΤΕΝΕΡΓ -2,27%, ΜΠΕΛΑ -1,20%, ΕΧΑΕ -0,93%, ΒΙΟ -0,85% ΑΛΦΑ -0,84% και ΕΕΕ -0,77%. Τα υπόλοιπα 4 πτωτικά είχαν απώλειες από -0,10% ως -0,60%. Στον αντίποδα με άνοδο έμειναν στο τέλος 13 και με κέρδη πάνω από +1,00% βρέθηκαν ΛΑΜΔΑ +2,82% ΑΡΑΙΓ +2,31% ΜΟΗ +1,77% ΜΥΤΙΛ +1,73% ΤΙΤC +1,66% ΕΤΕ +1,15% και ΕΥΔΑΠ +1,04%. Από τις μετοχές του FTSEM που κατέληξε στις 1423,88 από 1428,14 μονάδες την Τετάρτη, με μεταβολή -0,30%, ξεχώρισαν για την ανοδική τους συνεισφορά οι ΑΤΤ +4,66%, ΙΝΤΕΡΚΟ +1,45%, ΜΙΓ +1,24% και ΟΛΥΜΠ +1,01%. Στον αντίποδα με απώλειες πάνω από -1,00% βρέθηκαν ΙΚΤΙΝ -2,20%, ΠΛΑΘ -1,55%, ΕΛΤΟΝ -1,08% και ΙΝΤΚΑ -1,02%.

Βασικά στατιστικά δεδομένα

Μετά από άνοιγμα στις 912,76 με ανοδικό χάσμα (1,16 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (911,60), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί αμέσως με ανοδική δυναμική. Η εγγραφή του πυθμένα ήρθε στις 11:59 και ήταν οι 909,45 από 911,02 μονάδες την Τετάρτη και ακολούθησε νευρική ανοδική κίνηση με προσέγγιση των 916 μονάδων και ο ΓΔ έγραψε το μέγιστο μέρας στις 14:55 ήταν οι 916,43 μονάδες σημαντικά χαμηλότερα από τις 920 μονάδες την προηγούμενη. Έτσι το εύρος διακύμανσης έφθασε στις 7 μονάδες μικρότερο συγκριτικά με αυτό της προηγούμενης συνόδου, καθώς οι μάχες για διατήρηση των κεκτημένων και μερική αποκατάσταση των απωλειών σε συγκεκριμένα blue chip είχαν επιτυχή έκβαση κύρια στο ανοδικό σήμερα δεύτερο μέρος.

Τη σύνοδο σφράγισε υψηλότερο, έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, συναλλακτικό ενδιαφέρον με τζίρο 88,052 από 64,039 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 36,973 από 9,789 εκατ. για τις ΕΛΛΑΚΤΩΡ 22,371 εκατ. ευρώ, ΕΥΡΩΒ 5,180 εκατ. ευρώ, ΑΛΦΑ 4,433 εκατ. ευρώ, ΟΠΑΠ 2,609 εκατ. ευρώ, ΕΤΕ 1,311 εκατ. ευρώ, και μικρότερη αξία είχαν αυτά για ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ.

Η δε εμφάνιση απωλειών σε ένα από τα τέσσερα Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση πτωτικής δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,779% από 0,742% την προηγούμενη με ανώτερο σήμερα ως το 0,802%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 64,162 από 64,058 δις ευρώ.

Επηρέασαν καθοριστικά και θετικά εν μέρει οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+0,35%), αφού οι επενδυτές τις έκλεισαν ως ακολούθως:

ΑΛΦΑ (-0,84%) με όγκο 9,052 από 4,696 εκατ. τεμάχια, οδηγήθηκε σε κλείσιμο στο 1,1155 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,120 και κατώτερο τα 1,065 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1,125 ευρώ.

ΕΤΕ (+1,15%) με όγκο 1,496 από 2,562 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 2,630 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 2,644 και κατώτερο τα 2,591 με προηγούμενο κλείσιμο στα 2,600 ευρώ.

ΕΥΡΩΒ (+0,38%) με όγκο 3,348 από 3,879 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 0,8532 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 0,8604 και κατώτερο τα 0,848 με προηγούμενο κλείσιμο στα 0,850 ευρώ.

ΠΕΙΡ (+0,98%) με όγκο 1,354 από 2,133 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 1,540 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,551 και κατώτερο τα 1,513 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1,525 ευρώ.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (13 από 5) έναντι των καθοδικών (10 από 18) και δυο ΣΑΡ ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,35% οδηγήθηκε στις 914,77 από 911,60 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2216,02 από 2209,44 μονάδες με μεταβολή +0,30%.

Ο Τζίρος των Τραπεζών συνολικά ήταν 29,920 από 24,123 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 45 από 30, των καθοδικών 50 από 73 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 33 από 25 την προηγούμενη.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Με discount στα ΣΜΕ της κυρίαρχης από σήμερα το μεσημέρι σειράς Ιουλίου

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιουνίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 εναλλάξ σε θετικό και αρνητικό πεδίο στο πρώτο μέρος ενώ μόνιμα σε θετικό στο δεύτερο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 4,02 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 6,58 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 14:55 και ήταν οι 2221,86 μονάδες. Το ελάχιστο, οι 2203,93 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:59. Το κλείσιμο στις 2216,02 από 2209,44 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,30% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 36,180 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 748 συμβόλαια με τελευταίες πράξεις στις 2216,00 μονάδες, η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2214,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 784 από 1510. Επίσης διακινήθηκαν 1280 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2191,25, χαμηλό στις 2165,25 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2189,00 από 2179,00 και τιμή κλεισίματος στις 2181,75 από 2181,00 και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν στα 5365 από 4703. Διακινήθηκαν επίσης 102 ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με αποτέλεσμα να μείνουν ανοικτά 43 από 40 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε χαμηλά. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 24 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ήταν 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2200 και τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 14 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε όγκος 10 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2150 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές υποχώρησαν συνολικά αλλά λιγότερο στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 31774 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου ενώ έκλεισαν στα 1,54 ευρώ. Επίσης άλλαξαν χέρια 25158 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΑΛΦΑ με όγκο 3713 ΣΜΕ που έκλεισε στα 1,10 ευρώ. Επίσης άλλαξαν χέρια 3966 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΥΡΩΒ με 9444 για την τρέχουσα σειρά. Επίσης διακινήθηκαν 8815 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΤΕ με 6295 που έκλεισε στα 2,64 ευρώ. Επίσης άλλαξαν χέρια 9599 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Τα αμέσως επόμενα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 12313 λήξης Ιουνίου για ΜΙΓ και 8067 για τη σειρά Σεπτεμβρίου και τα 3082 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου για ΣΕΝΕΡ, με 2979 για την επόμενη σειρά.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε και αφορούσε στα 8500 συμβόλαια για ΤΕΝΕΡΓ, στα 8000 για ΕΧΑΕ, στα 6830 για ΔΕΗ, στα 3000 για ΕΥΔΑΠ, στα 2729 για ΕΥΡΩΒ, στα 1000 για ΑΔΜΗΕ και στα 1000 για ΜΥΤΙΛ.

…Τεχνικά ο ΔΤΡ απέτυχε να διασπάσει τις 600 μονάδες και να εισέλθει ξανά στο ανοδικό του κανάλι. Οι 573 & 565 μονάδες (ΚΜΟ expo 30 & 50 ημερων) λειτουργούν προσωρινά ως στηρίξεις, αλλά μετά την ολοκλήρωση Α.Μ.Κ. της ΑΛΦΑ θα ξεκαθαρίσει περαιτέρω η εικόνα. Στον ΓΔ, μόνο επιβεβαιωμένη εβδομαδιαία υπέρβαση των 920 μονάδων, θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης των 950 μονάδων. Οι 912 - 910 μονάδες αποτελούν τις πρώτες κοντινές στηρίξεις, με τις 900 μονάδες να αποτελούν το σημείο επανεξέτασης της θετικής εικόνας του ΓΔ.

Αντίστοιχα στο δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μόνο η εβδομαδιαία υπέρβαση των 2235 μονάδων, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για επαναπροσέγγιση των 2255 & 2270 μονάδων. Οι 2200 και 2180 μονάδες είναι οι κοντινές στηρίξεις του FTSE25.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου Οικονομολόγος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Η σχέση ανοδικών - καθοδικών μετοχών παραμένει σε σχετική ισορροπία, μεταφραζόμενη σε μικρή κίνηση δεικτών. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η μεσοπρόθεσμη εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας δύσκολα θα αντιστραφεί στην παρούσα φάση και για όσο διάστημα ΕΚΤ & Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης θα αιμοδοτούν με φθηνή ρευστότητα το Σύστημα.

Όμως οι υποβόσκοντες κίνδυνοι, που προς το παρόν αγνοούνται από την πλειοψηφία των Επενδυτών, τόσο εντός όσο και εκτός Συνόρων, δεν πρέπει ούτε να αγνοούνται, ούτε να υποεκτιμώνται. Συμπερασματικά, παρά το αυξημένο volatility που θα παραμείνει, υψηλότεροι στόχοι είναι εφικτοί για την συνέχεια, αν δεν προκύψουν σοβαρά αρνητικά γεγονότα εξωγενή & ενδογενή. Αν και το ποσοστό κρυμμένης υπεραξίας στις Ελληνικές μετοχές έχει μειωθεί σημαντικά, η προσοχή μας επικεντρώνεται σε Εταιρείες με καλά θεμελιώδη στοιχεία, αξιόπιστο management και κλάδους με μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάκαμψης.

Παρά ταύτα, επειδή σε αρκετές μετοχές παρατηρείται έντονη αυξομείωση του όγκου συναλλαγών & προβληματικό βάθος αγοραστών, συστήνουμε αυξημένη προσοχή, ειδικά όταν δεν μας επιτρέπεται η απρόσκοπτη έξοδός μας ανά πάσα στιγμή. Συμπερασματικά, όσον αναφορά την γενικότερη εικόνα των Αγορών, το γεγονός ότι καταξιωμένοι Διαχειριστές κεφαλαίων που βλέπουν με σκεπτικισμό την Αγορά πληθαίνουν, μας προβληματίζει μέσο - μακροπρόθεσμα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο Michael Burry, γνωστός από την ταινία ‘The Big Short’, που βλέπει την μεγαλύτερη κερδοσκοπική ‘φούσκα’ όλων των εποχών, σε όλα τα Επενδυτικά Προϊόντα. Ακόμα και αν κάνει λάθος, καλό είναι να είμαστε ‘on alert”.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν προς υψηλότερα επίπεδα σήμερα, αλλά δεν απέφυγαν την εβδομαδιαία απώλεια, ενώ το αμερικανικό δολάριο αιωρήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των δύο μηνών καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αφομοιώνουν τα σχόλια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προβάλλοντας τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων το 2023.

Ενώ η δια μηνυμάτων επικοινωνία της Fed δεν έδειξε ένα σαφές τέλος στα υποστηρικτικά μέτρα της νομισματικής πολιτικής όπως οι αγορές ομολόγων, τα μηνύματα υπέρ ταχύτερων από το αναμενόμενο αυξήσεων των επιτοκίων έδειξαν τις ανησυχίες των ιθυνόντων για τον πληθωρισμό καθώς η οικονομία των ΗΠΑ ανακάμπτει από την πανδημία COVID-19.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ήταν μόλις πάνω από το κλείσιμο της Πέμπτης, μετά από τέσσερις συνεδρίες στο κόκκινο, σημειώνοντας άνοδο +0,01%. Αλλά στις 8:55 δική μας ώρα υποχωρούσε -0,09% καθισμένος στις 695,65 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,53% ενώ στις 8:55 δική μας ώρα κέρδιζε +0,67% και ο KOSPI της Σεούλ αυξήθηκε 0,16% και έμεινε στο +0,21% στις 9:00. Οι κινεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης αιωρήθηκαν μεταξύ κερδών και ζημιών και στις 09:00 δική μας ώρα έπεσαν -0,44%. Στην Ιαπωνία ο Nikkei αυξήθηκε 0,31% αλλά στις 09:00 υποχωρούσε -0,07%.

Οι τιμές του χρυσού, οι οποίες έπεσαν μετά τα σχόλια της Fed, σημείωσαν άνοδο, αλλά εξακολουθούν να προορίζονται για τη χειρότερη εβδομάδα τους από τον Μάρτιο του 2020.