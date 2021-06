G7: Υπέρ της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών για το κλίμα

Η ομάδα των Επτά πλουσιότερων χωρών (G7) ανακοίνωσε σήμερα τη στήριξή της προς τις προσπάθειες να εξαναγκαστούν οι τράπεζες και οι εταιρείες να δημοσιοποιήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα, ένα μέτρο το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες διαφύλαξης του χρηματοοικονομικού συστήματος από πλήγματα συνεπεία της κλιματικής αλλαγής.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 που συναντήθηκαν στο Λονδίνο έκαναν επίσης έκκληση για περισσότερο συντονισμό για τη μέτρηση του αντίκτυπου των εταιρειών στο κλίμα και στο περιβάλλον προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατακερματισμού καθώς οι αρχές κάθε χώρας υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

"Στηρίζουμε την κατεύθυνση προς την υποχρεωτική δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα που παρέχουν συστηματικές και χρήσιμες για τις αποφάσεις πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην αγορά...", αναφέρει το οριστικό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών.

"Αυτό θα βοηθήσει στην κινητοποίηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τα απαιτούμενα από τον ιδιωτικό τομέα και θα ενισχύσει την κυβερνητική πολιτική για την ικανοποίηση της δέσμευσής μας για μηδενικές εκπομπές", όπως αναφέρεται για τον αυξανόμενο αριθμό δεσμεύσεων των μεγάλων οικονομιών για την επίτευξη του στόχου για μηδανικές εκπομπές άνθρακα.

Κεντρικές τράπεζες και αρχές

Οι κεντρικές τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν παράπονα ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για το πόσο εκτεθειμένες σε κλιματικούς κινδύνους είναι οι επιχειρήσεις στα εδάφη τους και πόσο φιλικές προς το περιβάλλον ή όχι είναι οι ενέργειές τους.

Τέτοιου είδους στοιχεία σήμερα συνήθως συλλέγονται σε εθελοντική βάση παρότι κάποιες αρχές, όπως συμβαίνει στη Γαλλία, έχουν ήδη καταστήσει υποχρεωτική αυτή την παροχή πληροφοριών.

Η κίνηση προς μια υποχρεωτική αναφορά αυτών των πληροφοριών συζητάται από την ευρύτερη ομάδα της G20 και κάποιοι εκτιμούν ότι πιθανόν να υπάρξει διεθνής συμφωνία πριν από Σύνοδο του ΟΗΕ στη Γλασκόβη για την Κλιματική Αλλαγή, που ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τo ανακοινωθέν της G7, η υποχρεωτική δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα θα πρέπει να γίνεται με βάση τις υπάρχουσες συστάσεις από την ειδική ομάδα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures).

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters