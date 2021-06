Market Beat: Επιστροφή των ξένων θεσμικών, χωρίς όμως συντονισμό με τα διεθνή χρηματιστήρια

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η επιφυλακτικότητα δεν είχε τόσο σχέση με την απουσία ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τη μετριότητα του συναλλακτικού ενδιαφέροντος. Σε αυτή απέδιδαν οι εγχώριοι παράγοντες το φαινόμενο της εγγραφής του κατώτερου μέρας, οριακά κάτω από τις 891 μονάδες, πριν τη συμπλήρωση δυο ωρών ελεύθερων συναλλαγών. Αυτή η επιφύλαξη για συμμετοχή οδήγησε και την εξέλιξη του τζίρου, που κατάφερε να πιάσει στις 15:12, τον τζίρο των 40 εκατ. ευρώ, της περασμένης συνόδου πριν τις δημοπρασίες. Το δυσάρεστο ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτόν πραγματοποιήθηκε με κυριαρχία της προσφοράς.

Η ανεξάρτητη δυναμική των ελληνικών μετοχών από την παγκόσμια τάση δικαιολογείται, σύμφωνα με τα στοιχεία του AXIA Numbers Απριλίου 2021. Διότι συνεχίστηκε η στήριξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων, με εισροές ύψους €24,4 εκατ., κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικές εισροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους. Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €24,4 εκατ., κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικά εκροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους. Οι Ξένοι επενδυτές, παραμένουν στο στρατόπεδο των πωλητών, με μόνη θετική παρένθεση τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο μέσος όρος συμπλήρωσε 10 κλεισίματα κάτω από τις 900 μονάδες και πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν πως οι αυξήσεις κεφαλαίου λειτουργούν αρνητικά. Μετά την Α.Μ.Κ. της ΠΕΙΡ, είναι σε εξέλιξη οι κεφαλαιακές ενισχύσεις σε ΑΡΑΙΓ και ΤΖΚΑ, και περιμένουν οι ΑΛΦΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΓΕΚ, ενώ οι φήμες που αφορούσαν στην ΑΒΑΞ, προκάλεσαν τεράστιες πιέσεις στην μετοχή. Παρά τη διάψευση από τη διοίκηση δεν εξασθένισαν υπολογίσιμα οι πιέσεις. Από τον διευθυντή επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρη Τζάνα η παρατήρηση επί του θέματος έχει ως εξής: Η ατμόσφαιρα προσδοκιών για εξαγγελίες νέων ΑΜΚ (τρέχει ήδη η Aegean, ακολουθεί η Alpha Bank και ο Ελλάκτωρ) επηρεάζει σημαντικό αριθμό μετοχών, ακόμη και εκείνων που επισήμως διαψεύδουν αυτό το ενδεχόμενο, όπως ήδη έκανε η διοίκηση της Eurobank. Άλλωστε, η ΤτΕ δεν έχει σταματήσει να επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, μεγάλο μέρος των οποίων περιλαμβάνει τον αναβαλλόμενο φόρο και ότι οι τιτλοποιήσεις δεν επαρκούν για την οριστική εξυγίανση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων από τα κόκκινα δάνεια, τα παλιά και εκείνα λόγω της πανδημίας.

Φάνηκε άλλωστε ότι οι εμπλεκόμενοι στις συναλλαγές αυτό που επιδίωκαν ήταν η ενθυλάκωση των κερδών από κινήσεις τους που είχαν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Την εφάρμοσαν στις μετοχές του 25άρη αλλά και του FTSEM, εν μέσω ανοδικών συνεδριάσεων που είχαν οδηγήσει τους βασικούς δείκτες στη Ευρώπη σε κέρδη άνω του +1% με τον πανευρωπαϊκό Stoxx Europe 600 στο +1,2% στις 16:30. Εδώ, ο ΓΔ είχε καταφέρει τότε να βρεθεί οριακά πάνω από τις 895 μονάδες, με μεταβολή +0,05%. Αιτία για αυτή την δυσάρεστη ανεξαρτησία ήταν η αβάσταχτη μοναξιά της ΕΤΕ στην ομάδα των ανοδικών blue chip με τις άλλες τρεις να έχουν ενταχθεί στις ομάδα των 15 καθοδικών. Αυτή η ανομοιογένεια του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον κλάδο εμφανίζεται στο ταμπλό σε αρκετές συνεδριάσεις.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Ο αριθμός των κρουσμάτων το Σάββατο στις ΗΠΑ μειώθηκε στα 12.663, προσεγγίζοντας το χαμηλό του Μαρτίου 2020. Περισσότερο από όσο αναμενόταν ενισχύθηκε η μεταποίηση στις ΗΠΑ καθώς ο εν λόγω δείκτης σημείωσε άνοδο στις 61,2 μονάδες από τις 60,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν 60,9. Οποιαδήποτε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει επέκταση του κλάδου της μεταποίησης.

Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,13% ή 46,86 μονάδες στις 34.575,31, ο S&P 500 σημείωσε πτώση μόλις 0,05% στις 4,202,04 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,09% στις 13.736,48 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Boeing (+3,2%) και Dow Inc. (+3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Johnson & Johnson (-2,2%) και Amgen (-1,9%).

Το δολάριο υποχώρησε οριακά έναντι του ευρώ στο 1,2231 δολάρια, με την απόδοση του 10ετούς υψηλότερα κατά τρεις μονάδες βάσης στο 1,61%. Η τιμή του πετρελαίου WTI έπιασε υψηλό άνω των δύο ετών καθώς ενισχύθηκε 2,1% στα 67,72 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,1% στα 1.905 δολάρια την ουγκιά.

ΕΥΡΩΠΗ

Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών PMI της μεταποίησης τον Μάιο στην ευρωζώνη αυξήθηκε στις 63,1 μονάδες είναι η υψηλότερη μέτρηση στην ιστορία της έρευνας της ιδιωτικής εταιρείας HIS Markit. H προκαταρκτική εκτίμηση έκανε λόγο για 62,8 μονάδες, ενώ η τελική εκτίμηση για τον Απρίλιο ήταν 62,9 μονάδες.

Στο μεταξύ, κατά 2% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη τον Μάιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Είναι η πρώτη φορά από το 2018 που φτάνει σε αυτό το σημείο. Τον Απρίλιο ήταν 1,6%.

Στα χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,75% στις 450,10 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα 0,82% στις 7080,46 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,95% στις 15.567,36 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,66% στις 6.489,40 μονάδες. Στις αγορές της περιφέρειας ο Ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κέρδισε +0,45% και ο Ιταλικός ΜΙΒ +0,60%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε υψηλότερα 0,1% σε σχέση με το δολάριο στα 1,2242 δολάρια.

ΧΑ

Οι κινήσεις για ενθυλάκωση κερδών διαμόρφωσαν τη συσσώρευση του -0,08%

Η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας έγινε εν ανόδου για τα χρηματιστήρια της Ευρώπης και της Νέας Υόρκης με κυρίαρχη την διάθεση για ρίσκο των θεσμικών παγκόσμια, μετά τα δεδομένα για την βιομηχανική παραγωγή. Ήταν μέρα που το αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών ήταν μια σφικτή πλάγια πορεία με διακυμάνσεις στο μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μέρους. Αλλά επίσης υπήρξαν πολλές αλλαγές στο πρόσημο του ΓΔ με δυσκολία να διαπραγματευθεί σε θετικό πεδίο σταθερά. Οι αγορές στο εξωτερικό είχαν τη σφραγίδα της ανοδικής τάσης από το άνοιγμά τους την σταθεροποίησαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα μερικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να έχουν κέρδη της τάξης του +1% και πάνω.

Το τέλος της συνόδου εδώ έγινε ενώ η πτώση της αγορά ήταν της τάξης του -0,10%. Οι πιέσεις σε πολλές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και το σταθερό αγοραστικό ενδιαφέρον για περίπου 5 blue chip οδήγησαν τον μέσο όρο σε πλάγια κίνηση με αναζήτηση κορυφής ως τις 11:00 ήταν οι 898,65 από 894,85 μονάδες την προηγούμενη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μετά τις 11:40 και ως τις 14:00 διατηρήθηκε η αυξημένη προσφορά μετοχών και η κίνηση του ΓΔ από επίπεδα πάνω από τις 898 μονάδες κατέληξε στις 890,94 που ήταν το κατώτερο μέρας. Στο ταμπλό αποτυπώθηκε μια διαπραγμάτευση σε θετικό και αρνητικό πεδίο με αιτία τις εντολές πώλησης στα blue chip και μάλιστα των τραπεζών εκτός της ΕΤΕ κύρια.

Σήμερα, οι 15 πτωτικές μετοχές του 25άρη υποχώρησαν από -0,14% ως -3,17% με 9 συνολικά ανοδικές και την ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα που ο συνδυασμός τους οδήγησε τον ΓΔ σε οριακή πτώση -0,08%.

Από τα blue chip ώθησαν ανοδικά οι ΜΟΗ +3,24%, ΕΤΕ +2,94%, ΕΧΑΕ +1,67%, ΟΠΑΠ +1,09%, ΒΙΟ +0,98% ΟΤΕ +0,64%, με τις υπόλοιπες ανοδικές τρεις ανοδικές ΕΛΠΕ ΣΑΡ ΜΥΤΙΛ να εμφανίζουν κέρδη από +01% ως +0,5%. Στον αντίποδα με πτώση απέμειναν 15 και απώλειες πάνω από -1% συναντάμε 7 είναι οι ΑΡΑΙΓ -3,17%, ΕΥΡΩΒ -2,03%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,82%, ΜΠΕΛΑ -1,75% ΠΕΙΡ -1,31%, ΑΔΜΗΕ -1,30%, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,24%. Από τις μετοχές του FTSEM που κατέληξε στις 1390,77 από 1400,59 μονάδες τη Δευτέρα με μεταβολή -0,70% ξεχώρισαν για την ανοδική τους συνεισφορά οι ΠΛΑΘ +2,64%, ΜΙΓ +2,00%, ΣΕΝΕΡ +1,70% και ΜΠΡΙΚ +1,01%. Στον αντίποδα με απώλειες πάνω από -1% βρέθηκαν οι ΑΒΑΞ -10,73%, ΑΤΤ -4,23%, ΙΚΤΙΝ -3,23%, ΙΝΤΚΑ -3,10% και ΟΛΥΜΠ -1,20%. Η σύνοδος εξελίχθηκε χωρίς συντονισμό έναντι της σαφώς ανοδικής εικόνας που επικράτησε στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Βασικά στατιστικά δεδομένα

Μετά από άνοιγμα στις 897,48 με ανοδικό χάσμα (2,63 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (894,85), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με μεταβαλλόμενη δυναμική. Η εγγραφή του πυθμένα ήρθε στις 12:17 και ήταν οι 890,94 από 889,93 μονάδες την προηγούμενη και ακολούθησε σταθερή άνοδος ως τις 10:38 που εμφανίστηκε το ανώτερο μέρας στις 898,65 από 894,20 μονάδες και μετά ξεκίνησε μια πτώση με διόρθωση που αναιρέθηκε στις 12:20 και είχαμε επιστροφή στις 897στις 14:03. Μετά άρχισε η νευρική πλάγια κίνηση που ίσχυε ακόμα και μέσα στις δημοπρασίες. Κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, η ζήτηση για δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και κύρια της ΕΤΕ και των ΜΟΗ ΕΧΑΕ καθώς αναζήτηση ενδοσυνεδριακά του πυθμένα σταμάτησε στο πρώτο δίωρο. Έτσι το εύρος διακύμανσης μειώθηκε συγκριτικά με αυτό της προηγούμενης συνόδου στο δεύτερο μέρος, καθώς οι μάχες δόθηκαν για συγκεκριμένα blue chip αλλά είχαμε μόνιμα πλάγια κίνηση μεταξύ των 893,5 και των 895,5 με λιγοστές ανακατατάξεις στο τέλος για το δεύτερο μέρος.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο, έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, συναλλακτικό ενδιαφέρον με τζίρο 71,378 από 44,718 εκατ. ευρώ και πακέτα αξίας 3,137 από 1,630 εκατ. για την ΑΛΦΑ. Η δε εμφάνιση κερδών σε 1 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση επίπεδης δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,822% από 0,820% την προηγούμενη με ανώτερο σήμερα ως το 0,840%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 62,803 από 62,823 δις ευρώ.

Επηρέασαν καθοριστικά και πτωτικά τελικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,40%). Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (9 από 18) έναντι των καθοδικών (15 από 4) και ένα την ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,08% οδηγήθηκε στις 894,13 από 894,85 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2166,02 από 2167,17 μονάδες με μεταβολή -0,05%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος ανήλθε στα 71,378 από 44,718 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 3,137 από 1,628 εκατ. ευρώ. Ο Τζίρος των Τραπεζών συνολικά ήταν 38,169 από 21,586 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 57 από 79, των καθοδικών 53 από 34 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 25 από 21 την προηγούμενη.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η συσσώρευση δεν άλλαξε τα στοιχήματα στα παράγωγα

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 περισσότερο σε αρνητικό και λιγότερο σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 7,79 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 1,15 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 10:38 και ήταν οι 2177,08 μονάδες. Το ελάχιστο, οι 2156,34 μονάδες, εμφανίστηκε στις 12:17. Το κλείσιμο στις 2166,02 από 2167,17 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,05% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 9,516 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 475 συμβόλαια με ανώτερο τις 2173,75 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2150,00 με τελευταίες πράξεις στις 2163,75 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2161,50 από 2162,25 με 5729 από 5669 τα ανοικτά συμβόλαια. Επίσης διακινήθηκαν 32 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2138,00, χαμηλό στις 2122,00 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2138,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2131,50 από 2133,50 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια που σχηματίστηκαν ήταν 317 από 288. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με αποτέλεσμα να μείνει 1 ανοικτό ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον υποχώρησε. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 24 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 τις 2100 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ήταν 20 ΣΜΕ όλα για τιμή εξάσκησης στις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς δεν εμφανίστηκε όγκος.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ανέβηκαν συνολικά και ειδικά στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 12965 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου. Επίσης άλλαξαν χέρια 1165 από 1165 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΤΕ με 8351 ΣΜΕ. Επίσης άλλαξαν χέρια 156 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΥΡΩΒ με 6078 για την τρέχουσα σειρά. Επίσης άλλαξαν χέρια 260 από 5 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΑΛΦΑ με 3028 ΣΜΕ όγκο. Επίσης άλλαξαν χέρια 18 από 179 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν της ΔΕΗ που ήταν 746 και 688 λήξης Σεπτεμβρίου, και της αμέσως επόμενης σε όγκο ΓΕΚΤΕΡΝΑ ήταν 331 για την σειρά Ιουνίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε και αφορούσε στα 10.000 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στα 9.042 για ΔΕΗ, στα 5278 για ΕΤΕ, στα 4000 συμβόλαια για ΙΝΤΚΑ, στα 4000 για ΟΠΑΠ, και στα 3000 για ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Εγχώριοι και ξένοι θεσμικοί αναγνωρίζουν τη βελτίωση στους ισολογισμούς των τραπεζών. όπως φάνηκε όμως και χθες δεν είναι αρκετή για να προσελκυστούν φρέσκα κεφάλαια στα τραπεζικά blue chip. Σαν αποτέλεσμα έρχεται η επιστροφή στην μίζερη εσωστρέφεια παρά την περίσσεια επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς.

Παρά το ανοδικό ξεκίνημα και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο ΔΤΡ κινούμενος μεταξύ 556,91 (+0,85%) και 540,97 μονάδων (-2,04%), και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 549,99 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες -0,40%.

Η JP Morgan θεωρεί λάθος να συγκρίνονται οι αποτιμήσεις των Ελληνικών Τραπεζών ιστορικά, δεδομένης της πρόσφατης ιστορίας και των πολλαπλών ανακεφαλαιοποιήσεων στον κλάδο. Οι συστάσεις της είναι “overweight” για Eurobank και ΕΤΕ και “neutral” για την Πειραιώς, με τιμές – στόχους 0,80 ευρώ, 2,00 ευρώ και 2,00 ευρώ, αντίστοιχα.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ !

Η φετινή χρονιά, με την υγειονομική κρίση να συνεχίζει να είναι παρούσα, προσφέρεται για χρηματιστηριακές επιδόσεις που διαψεύδουν τις στατιστικές παρατηρήσεις, που ιστορικά καταγράφουν αυξημένη συχνότητα. Έτσι, κατά το φετινό Ιανουάριο δεν σημειώθηκε το συχνό “January effect” στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς η υγειονομική κρίση τότε υποτροπίαζε.

Αντίθετα, το Μάρτιο, μήνα που οι Αγορές άρχισαν να υποχωρούν, το Ελληνικό Χρηματιστήριο αναρριχήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα. Αφού δε κατέγραψε επί τρίμηνο ανοδικές επιδόσεις (Φεβρουάριο ως και τον Απρίλιο), τον Μάιο σημείωσε υποχώρηση, εγείροντας τον προβληματισμό κατά πόσον οι πωλητές του μήνα που έληξε, πρόκειται να δικαιωθούν. Θα ισχύσει δηλαδή η ρήση “Sell in May and go away”, .

Οι εξελίξεις των τελευταίων συνεδριάσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια την εύθραυστη επενδυτική ψυχολογία. Το rebalancing συνέβαλε προσωρινά μόνο στην αύξηση των συναλλαγών με τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων. Όμως, την ίδια ώρα η μετοχή της Eurobank που προστέθηκε στον MSCI Standard Greece διέψευσε τις προσδοκίες για άμεση άνοδο της τιμής της καθώς οι τοποθετήσεις των θεσμικών έγιναν με συμφωνημένες συναλλαγές. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα προσδοκιών για εξαγγελίες νέων ΑΜΚ (τρέχει ήδη η Aegean, ακολουθεί η Alpha Bank και ο Ελλάκτωρ) επηρεάζει σημαντικό αριθμό μετοχών, ακόμη και εκείνων που επισήμως διαψεύδουν αυτό το ενδεχόμενο, όπως ήδη έκανε η διοίκηση της Eurobank. Άλλωστε, η ΤτΕ δεν έχει σταματήσει να επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, μεγάλο μέρος των οποίων περιλαμβάνει τον αναβαλλόμενο φόρο και ότι οι τιτλοποιήσεις δεν επαρκούν για την οριστική εξυγίανση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων από τα κόκκινα δάνεια, τα παλιά και εκείνα λόγω της πανδημίας.

Ενόψει των παραπάνω, οι επανειλημμένες προσπάθειες για επαναπροσέγγιση των 900 μονάδων αποτυγχάνουν μεταφέροντας το μήνυμα ότι θα χρειαστούν πρόσθετες δυνάμεις. Θα απαιτηθεί επομένως εύλογος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι ΑΜΚ και να χωνευτεί η προσφορά νέων τίτλων με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Διαδικασία που συνυφαίνεται με την γενικότερη ανακατάταξη που συντελείται στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας όλα αλλάζουν: νέα δυνατά χέρια που εκπροσωπούνται από μεγάλα funds, πολυεθνικές, ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους εισέρχονται στην ελληνική οικονομία και σταδιακά αυξάνουν την παρουσία τους στον τραπεζικό κλάδο, σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τα τρόφιμα με τη Mondelez να εξαγοράζει την Chipita και στους υπό ιδιωτικοποίηση τομείς (λιμάνια, ναυπηγεία κοκ). Εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν σύντομα την αλλαγή σκηνικού στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενόψει και των ροών των ευρωπαϊκών κονδυλίων που σύντομα θα αρχίζουν να εκταμιεύονται για την ελληνική οικονομία (€4 δις. τον Ιούλιο από το Ταμείο Ανάκαμψης) σηματοδοτώντας την έναρξη της πολυετούς περιόδου ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, το θετικό momentum των διεθνών αγορών παραμένει, απειλείται ωστόσο από το ενδεχόμενο η πληθωριστική έξαρση να διακόψει την υπερχαλαρή νομισματική πολιτική. Με το +2,4% του πληθωρισμού της Γερμανίας να ενισχύει τις φωνές των γερακιών εντός της ΕΚΤ για διακοπή του προγράμματος αγοράς τίτλων, του PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Με την Ευρωπαϊκή οικονομία να πρέπει να δρομολογήσει με ταχύτητα τις κινήσεις της για να επιταχύνει το ρυθμό μεγέθυνσής της, όπως ήδη συμβαίνει στις ΗΠΑ με τις επενδυτικές δαπάνες να εκτοξεύονται και βεβαίως στην Κίνα. Με το Μάριο Ντράγκι, ως πρωθυπουργό της Ιταλίας και την Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ να καλούνται να πείσουν για την ανάγκη συνέχισης των παρεμβατικών νομισματικών και δημοσιονομικών δράσεων μέχρις ότου η ευρωπαϊκή οικονομία επανέλθει στην κανονικότητα.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος τριών μηνών σήμερα Τετάρτη 2/6 και οι μετοχές παγκόσμια διατηρήθηκαν σταθερές κοντά σε ρεκόρ υψηλών καθώς τα στοιχεία που δείχνουν ότι η υψηλότερη μεταπρατική δραστηριότητα των ΗΠΑ τον Μάιο ενθουσίασαν τους επενδυτές που αναζητούν σημάδια συνεχούς ανάκαμψης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ωστόσο στο δεύτερο μέρος πολλές αγορές εμφάνισαν αρνητικά πρόσημα μεταβολής των βασικών τους δεικτών. Η παραγωγική δραστηριότητα των ΗΠΑ αυξήθηκε τον Μάιο, ανέφερε την Τρίτη το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιασμού (ISM), καθώς η αύξηση στη ζήτηση αύξησε τις παραγγελίες σε μια οικονομία που άνοιξε ξανά βηματισμό, ακόμη και όταν εμφανίστηκε συσσώρευση σε ημιτελή προϊόντα λόγω ελλείψεων πρώτων υλών και κατάλληλων εργατικών χεριών.

Οι επενδυτές θα περιμένουν τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας στις Η.Π.Α. την Παρασκευή για πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της νομισματικής πολιτικής της Fed τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ο δείκτης μετοχών της MSCI σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν +0,21% ψηλότερα μετά το ρεκόρ υψηλών βίου στο κλείσιμο την Τρίτη. Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,08% αλλά αργότερα πέρασε σε πτώση που στις 8:00 δική μας ώρα ήταν στις 709,16 μονάδες με απώλειες -0,24% και ο Nikkei της Ιαπωνίας πρόσθεσε 0,36%. Ο Kospi της Σεούλ κέρδισε αρχικά 0,36% αλλά στις 8:00 δική μας ώρα ήταν στο +0,01% και οι μετοχές της Αυστραλίας αυξήθηκαν αρχικά +0,64% και στις 8:00 ήταν στο +0,92%.

Τα blue chip στην Κίνα υποχώρησαν με μεταβολή -0,93% στις 8:00 ώρα Ελλάδας καθώς οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης έπεσαν μια ημέρα μετά την άνοδο του κλάδου από την ανακοίνωση της Κίνας για την πολιτική των τρίτων παιδιών. Την Τρίτη, οι μετοχές των ΗΠΑ εξάτμισαν τα κέρδη που εμφάνιζαν νωρίτερα μετά τα δεδομένα της ISM για τη βιομηχανία καθώς οι επενδυτές σκέφτηκαν την ανάκαμψη και τον υψηλότερο πληθωρισμό.