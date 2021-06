Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Η επόμενη ημέρα του κλάδου της ενέργειας.

Την τελευταία 10ετία ο παγκόσμιος και εγχώριος τομέας της ενέργειας αλλάζει με την ταχύτητα του φωτός. Με την εμφάνιση των ΑΠΕ, ως τη λύση για ένα βιώσιμο αύριο, τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά.

Σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg, σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού του πλανήτη ζει σε χώρες όπου ο ήλιος και ο άνεμος αποτελούν τις οικονομικότερες πηγές ενέργειας.

Η μεταστροφή δημιουργεί νέα δεδομένα όπως, πιο περίπλοκα δίκτυα και μια νέα γενιά καταναλωτών- παραγωγών (prosumers) που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας καλούνται να προσαρμοστούν ενσωματώνοντας τις ΑΠΕ με ταχύτατους ρυθμούς και εξασφαλίζοντας τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Τόσο οι νέες όσο και οι παλιές δομές στρέφονται στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να επιτύχουν μια ομαλή μετάβαση, εξασφαλίζοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα καθώς οι καταναλωτικές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής ενέργειας ή αλλιώς, οι επενδύσεις σε ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας, είναι η λύση ώστε να καταφέρει ο κλάδος να βελτιστοποιήσει την ταύτιση παραγωγής και τη ζήτησης, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Χάρη στα ευφυή συστήματα, τα οποία ενσωματώνουν όλες τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας από διαφορετικές πηγές και η διοχέτευση της στο δίκτυο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Μια τέτοια λύση έξυπνης διαχείρισης ενέργειας είναι το Across, το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Ελληνική εταιρία MAS Α.Ε. To Across είναι ένα scalable ψηφιακό ενεργειακό οικοσύστημα διαχείρισης παραγωγής και διανομής ενέργειας με το οποίο επιτυγχάνεται η αδιάληπτη και βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως, Cloud Computing, Data Analytics και Machine learning, συλλέγει και αναλύει δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου από την παραγωγή ως την κατανάλωση. Το Across έχει σχεδιαστεί από την ομάδα μηχανικών, αναλυτών και developers της MAS Α.Ε. προκειμένου να απαντά στις ανάγκες όλων των παραγωγικών μονάδων και δικτύων.

Με περισσότερα από 45 χρόνια τεχνογνωσίας στο χώρο των αυτοματισμών δεν είναι τυχαίο ότι η MAS A.E., είναι μια από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμα προϊόντα λογισμικού, που συμβάλλουν καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό που οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της ενέργειας.