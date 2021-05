Market Beat: Η επιφύλαξη στα διεθνή διατηρείται, ενώ, με αργία στη Wall Street, η Αθήνα αναζητά τάση

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Από το ρεπορτάζ του Νίκου Μπέλλου στην <Ν> πληροφορηθήκαμε, όπως όλοι οι συναλλασσόμενοι στο ΧΑ, ότι: Το Συμβούλιο της Ε.Ε., με την ολοκλήρωση της επικύρωσης από τα κράτη μέλη, επικύρωσε με τη σειρά του το σκέλος της πολιτικής συνοχής του ΠΔΠ, ύψους 330 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα θα λάβει 40,371 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, ενώ απομένει πλέον η ολομέλεια της Ευρωβουλής, η οποία θα το πράξει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου, ώστε το νέο ΠΔΠ να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και να τεθεί αναδρομικά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ερωτηθείς σχετικά εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε χθες ότι για τις χώρες που υπέβαλαν τα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στις Βρυξέλλες μέσα στον Απρίλιο, η Επιτροπή θα κάνει τις εισηγήσεις της προς το Εcofin το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση μέσα στον Ιούλιο θα αρχίσουν οι εκταμιεύσεις των προκαταβολών, που ανέρχονται στο 13% του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος. Για την Ελλάδα το ποσό της προκαταβολής θα ανέλθει στα 4 δισ., ενώ θα ακολουθήσει και άλλη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους.

Η περίοδος, ως την εποχή της προεξόφλησης της αύξησης της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, έχει “εφόδια” από το άμεσο παρελθόν, τα οποία επισημαίνονται από τους εγχώριους αναλυτές. Πολλοί αναφέρονται στα εταιρικά αποτελέσματα με τον κ. Πέτρο Τσούρτη της Merit Sec. να υπογραμμίζει ότι: “Ήταν μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου των Τραπεζών. Τα αποτελέσματα της Eurobank ήταν καλά, ενώ των Πειραιώς και Alpha Bank αδύναμα. Η ανακοίνωση της Alpha Bank ότι οι υφιστάμενοι Μέτοχοι, που θα συμμετάσχουν στην δημόσια προσφορά μετοχών ύψους €800 εκατ., θα λάβουν, κατά προτεραιότητα, κατανομή νέων μετοχών, σταμάτησε τις πιέσεις τόσο στην μετοχή, όσο και γενικότερα στην Χρηματιστηριακή Αγορά. Οι Επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι Τράπεζες είναι κυκλικός κλάδος και εξαρτώνται άμεσα από την πορεία της Οικονομίας. Επομένως, το ρίσκο που αναλαμβάνουν είναι να συμβεί και πάλι κάτι απρόοπτο που θα οδηγήσει σε νέα ύφεση, η οποία θα επιδεινώσει την ποιότητα των ισολογισμών τους. Επιπλέον, καλά αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι Epsilon Net, ΕΧΑΕ και ΔΕΗ. Αδύναμα τα αποτελέσματα, όπως αναμενόταν, των Lamda Development και ΕΛΠΕ”. Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: “Οι αλλαγές στον δείκτη MSCI Greece Standard ολοκληρώθηκαν και πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη θα εξαρτηθεί από την πορεία των Διεθνών Αγορών. Οι επιλογές μας από τον Τραπεζικό κλάδο, με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη, είναι η Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Αlpha Bank. Παραμένουμε θετικοί στα τρέχοντα επίπεδα τιμών για τις μετοχές των ΟΠΑΠ, Jumbo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Μυτιληναίο και ουδέτεροι για την μετοχή της ΔΕΗ”.

Σύμφωνα με την άποψη του Πέτρου Στεριώτη, η πρόσφατη κίνηση του Γενικού Δείκτη, κάτω από την περιοχή των 900 μονάδων, εμφανίζει έντονα τα χαρακτηριστικά συσσώρευσης (consolidation). Παρατηρούσε στη συνέχεια: “Είναι φυσιολογικές οι ανησυχίες των Θιασωτών του ανοδικού σεναρίου ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν σημάδια διαλυτικών τάσεων, παρά μόνο καθυστέρηση στο “bull market” και αυτή η εξέλιξη φαίνεται ιδανική για το Χ.Α. Μήπως άραγε η διαχείριση ρίσκου θα ήταν ευκολότερη σε μια Αγορά μέσης ημερήσιας μεταβλητότητας +/-5%; Δεν το πιστεύουμε. Με άλλα λόγια, ακόμη και τώρα, που το διάγραμμα ενός έτους του ΓΔ μοιάζει με ανηφόρα βουνού που καταλήγει σε υψίπεδο, το Χ.Α. δίνει ευκαιρίες όχι τόσο για ενδοσυνεδριακά κέρδη, αλλά για μια πιο συνετή επενδυτική διαδικασία”.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Οι αγορές θα προβληματίζονται για τον πληθωρισμό και τις σταθεροποιημένες αποδόσεις των ομολόγων

Είναι δεδομένη πλέον η αντίληψη πως οι οικονομίες περνούν σταδιακά στην φάση της ανάκαμψης, μετά την κρίση από την πανδημία. Αλλά οι Κεντρικές Τράπεζες βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά στάδια στην ανταπόκρισή τους απέναντι στην παγκόσμια ανάκαμψη, αλλά και στις ισχυρότερες από το αναμενόμενο πληθωριστικές πιέσεις, που η ταχύτητα της κατά τόπους ανάπτυξης δημιουργεί. Τα πρόσφατα σχόλια της ΕΚΤ εμφανίζουν ισχυρή αντίσταση στην άποψη της ελάττωσης των ρυθμών με τους οποίους αγοράζει ομόλογα της ευρωζώνης από τον Ιούνιο. Ενώ η Fed, μετά από τις δηλώσεις δεκάδων στελεχών της μοιάζει έτοιμη να ξεκινήσει τη συζήτηση για την μείωση των κινήτρων που παρέχονται για την αναζωπύρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αρκετές τέλος Κεντρικές Τράπεζες, από το γκρουπ των 10 ισχυρότερων οικονομικά χωρών, έχουν ήδη αρχίσει να αναπροσανατολίζουν την στάση τους, τόσο, ώστε να γίνεται αντιληπτό από τους θεσμικούς. Αν και υπάρχουν διαφορές στα βήματα τους. Για αυτό στην τρέχουσα εβδομάδα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μετρήσεις των δεικτών ΡΜΙ στις διάφορες περιοχές του κόσμου, που θα αποτυπώσουν την δυναμική της ανάπτυξης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Οι μετρήσεις του πληθωρισμού της ευρωζώνης επίσης θα δώσουν τη βάση για τις προσδοκίες των αγοραίων γύρω από τη στάση της ΕΚΤ στο άμεσο μέλλον. Αλλά με τη Fed να δηλώνει πως η απασχόληση την ενδιαφέρει περισσότερο από τις πληθωριστικές πιέσεις, το σημαντικότερο νέο θα είναι οι θέσεις απασχόλησης τον Μάιο στις ΗΠΑ.

Την εβδομάδα που πέρασε, όλα τα σημαντικά χρηματιστήρια του κόσμου εμφάνισαν κέρδη τα οποία προκλήθηκαν από τα εταιρικά αποτελέσματα. Ένα μέρος τους όμως αφορά στην αλλαγή της ρητορικής στην επικοινωνία της FOMC. Την προκάλεσε η αύξηση των κινδύνων για εκτίναξη του πληθωρισμού, αλλά υπήρξε σαφής υπαινιγμός ότι οι συζητήσεις σχετικά με το αν θα ξεκινήσει ένα σχέδιο σύσφιξης βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Η ΕΚΤ απέτρεψε τις πωλήσεις των ομολόγων της ζώνης του ευρώ, καθώς στην επικοινωνία της με τις αγορές έστειλε με επιτυχία το μήνυμα, πως δεν θα αλλάξει την πολιτική της και απέδωσε. Αλλά η κεντρική τράπεζα πρέπει να συνεχίσει με συγκεκριμένες ενέργειες, για να διαρκέσει ο κατευνασμός όσων ανησύχησαν στις αγορές ομολόγων. Με τα ως σήμερα δεδομένα, εκτός του Nasdaq που εξαρτάται πολύ από τις μετοχές τεχνολογίας, κανένας βασικός χρηματιστηριακός δείκτης δεν εμφανίζει απώλειες τον Μάιο, δικαιώνοντας όσους ειδοποιούσαν ότι θα διαφέρει από την παραδοσιακή του εικόνα που γέννησε το ρητό shell in May and go away.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κανένας εκ των δεικτών που παρακολουθούμε δεν εμφάνισε απώλειες ούτε προέκυψε κάποιος με αρνητική απόδοση έτους. Ο S&P500 με εβδομαδιαία μεταβολή +1,16%, τον Μάιο κερδίζει +0,55% και στο 2021 αποδίδει +11,84%. Ο Dow, στη βδομάδα είχε άνοδο +0,94%, τον Μάιο κερδίζει +1,93% και με επίδοση +12,82% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή +1,40%, τον Μάιο κερδίζει +0,08% ενώ εμφάνισε επίδοση στο 2021 +18,24%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης με εβδομαδιαία κέρδη +2,42% τον Μάιο κερδίζει +0,11% και στο 2021 εμφάνισε κέρδη +14,89%. Ο δε Nasdaq, είχε μεταβολή +2,06%, τον Μάιο χάνει -1,53% ενώ στο 2021 αποδίδει +6,68%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου ενισχύθηκε οριακά +0,06% στη βδομάδα τον Μάιο κερδίζει +0,76% και στο έτος αποδίδει +8,70%. Ο DAX κέρδισε +0,53% τον Μάιο κερδίζει +2,54% και στο έτος αποδίδει +13,13%, ο CAC είχε μεταβολή +1,53% τον Μάιο κερδίζει +3,42% και για αυτό στο 2021 κερδίζει +16,80%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε άνοδο +0,22% τον Μάιο κερδίζει +4,65% και στο έτος έχει επίδοση +14,25%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή +0,78% τον Μάιο κερδίζει +4,26% με ετήσια επίδοση +13,21%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 ενισχύθηκε κατά +1,02% τον Μάιο κερδίζει +2,65% με ετήσια μεταβολή +12,52%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας κέρδισε +2,42%, τον Μάιο κερδίζει +5,61% διαμορφώνοντας επίδοση έτους +5,50%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή +0,53%, τον Μάιο κερδίζει +4,23% και στο 2021 αποδίδει +13,56%. Ο χρυσός με μεταβολή +1,30%, βρέθηκε στα 1906,30 δολάρια η ουγκιά, τον Μάιο κερδίζει +7,77% με επίδοση έτους +0,25%. Άνοδος κατά +4,30%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 63,88 δολάρια το βαρέλι ενώ τον Μάιο κερδίζει +4,95%. Στο έτος ενισχύεται +37,61%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +2,43%, τον Μάιο κερδίζει +1,17% και έχει απόδοση στο 2021 +6,21%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε άνοδο +1,02%, τον Μάιο κερδίζει +1,30% και η απόδοση στο 2021 είναι +10,97%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα κατά +1,75% τον Μάιο κερδίζει +5,41% και στο έτος κερδίζει +7,42%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ανέβηκε κατά +2,34% τον Μάιο κερδίζει +1,39% και στο έτος αποδίδει +6,95%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +3,28%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης τον Μάιο κερδίζει +4,47% και κατέληξε με κέρδη +3,68% στο 2021.

Ψυχραιμία στην αγορά ομολόγων

“Η αγορά ομολόγων φαίνεται να πίνει το κατευναστικό κοκτέιλ που προσφέρει ο Powell μέσα από τη γαβάθα της Fed”. Σημείωνε ο Dr Ed Yardeni για να υπογραμμίσει στη συνέχεια τα ακόλουθα: Παρά τις υψηλότερες από ο αναμενόμενο μετρήσεις του πληθωρισμού (CPI) σε επίπεδο καταναλωτών και παραγωγών (PPI) του Απριλίου, που κυκλοφόρησαν στις 12 και 13 Μαΐου, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων παραμένει περίπου 1,666%. Κάνει συναλλαγές σε αυτό το επίπεδο από τις 12 Μαρτίου. Ακόμη και οι τελευταίες ενδείξεις πως ξεκινά να συζητά τη σύσφιξη η Fed δεν έχει ταράξει την αγορά ομολόγων!

Αυτό θυμίζει το «αίνιγμα του Γκρίνσπαν». Το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης σε 1,25% στη συνεδρίαση της FOMC στις 29-30 Ιουνίου 2004. Αυτό ακολουθήθηκε από αυξήσεις 25 μονάδων βάσης σε κάθε μία από τις επόμενες 16 συναντήσεις, φθάνοντας στο 5,25% μετά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2006. Έμεινε σε αυτό το επίπεδο έως τον Αύγουστο του 2007. Ωστόσο, οι αποδόσεις δεν αυξήθηκαν. Αντί αυτού, η απόδοση των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ, από το 2001 έως το 2007, κυμάνθηκε στο 4,50% περίπου,. Τότε ο πρόεδρος της Fed Alan Greenspan μπερδεύτηκε. Στην εξαμηνιαία κατάθεσή του στις 16 Φεβρουαρίου 2005 στο Κογκρέσο για τη νομισματική πολιτική, είπε ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα σε όλο τον κόσμο και να μετριάσει τον πληθωρισμό. Τότε ο κυβερνήτης της Fed Ben Bernanke προσπάθησε να λύσει το αίνιγμα σε ομιλία του στις 10 Μαρτίου του 2005. Υποστήριξε ότι η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 2000 καθοδηγείτο όλο και περισσότερο από χώρες εκτός των ΗΠΑ.

Γιατί δεν εκτινάσσονται οι αποδόσεις

Εκτός από τις τελευταίες ειδήσεις για τον πληθωρισμό, υπήρξαν πρόσφατα και άλλοι δείκτες που σύμφωνα με την παράδοση στην αγορά ομολόγων, θα προκαλούσαν ως αντίδραση των επενδυτών διάθεση για ρευστοποιήσεις θέσεων άρα αύξηση των αποδόσεων. Στο παρελθόν, η απόδοση των ομολόγων συσχετίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τους δείκτες ISM και τον βιομηχανικό-PMI, οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς τους τελευταίους μήνες έως τον Απρίλιο. Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η προκαταρτική εκτίμηση για τον Βιομηχανικό PMI της Markit πήδηξε σε ένα νέο επίπεδο υψηλών τον Μάιο. Επίσης ο λόγος της τιμής του χαλκού προς τον χρυσό δείχνει ότι η απόδοση προς το παρόν θα έπρεπε να είναι πλησιέστερα στο 2,40%, σύμφωνα με την Yardeni Research. Αν πάλι έχει βάση η εξήγηση του Ben Bernanke ίσως είναι η προς τα κάτω έλξη από τις αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων, στο 0,09% και -0,13%, που εμποδίζουν την αύξηση των αποδόσεων των ΗΠΑ. Οι Ιάπωνες και οι Γερμανοί επενδυτές μπορεί να έχουν καλύτερες αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα ακόμη και μετά την δαπάνη που θα χρειαστεί να καταβάλλουν για την αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου.

Φυσικά, οι αγορές της Fed ανά μήνα ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρεόγραφα ΗΠΑ, από τα τέλη του περασμένου έτους, βοηθούν επίσης στη διατήρηση των αποδόσεων λειτουργώντας ενάντια στην άνοδο. Τους τελευταίους 12 μήνες έως τον Απρίλιο, η κατοχή αυτών των χρεογράφων (μικρής σχετικά διάρκειας) της Fed αυξήθηκε κατά 1,0 τρισεκατομμύριο δολάρια, φθάνοντας τα 5,0 τρισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια περίοδο, οι θέσεις της Fed σε ομόλογα διάρκειας (2,3, 5,7 και 10 ετών) αλλά και ομολόγων 30ετους διάρκειας αυξήθηκαν κατά 0,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας στα 4,0 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τα παραπάνω, πολλοί αναλυτές εμφανίζονται προβληματισμένοι από το ότι η απόδοση των ομολόγων των ΗΠΑ παρέμεινε τόσο υποτονική. Στη συνάντηση της FOMC στις 15-16 Ιουνίου, αναμένουν ότι θα συζητήσουν εκτενώς για τη στροφή στα προγράμματα χαλάρωσης και μετά τη συνεδρίαση της FOMC στις 27-28 Ιουλίου θα πρέπει να ανακοινώσουν τα εξής συνταρακτικά: Ότι θα τελειώσουν με το QE μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θέτοντας το πιθανό ορόσημο για την αύξηση του επιτοκίου της Fed πριν από τα μέσα του επόμενου έτους, άρα πολύ νωρίτερα από τις υποδείξεις που εμφάνισαν στα τελευταία πρακτικά της FOMC. Ο Dr Ed Yardeni κατέληξε για αυτήν την κατάσταση σε τόνο που δεν συνηθίζει: Η αγωνία, μας κρατά σε επιφυλακή. Προς το παρόν, συνεχίζουμε να προβλέπουμε ότι η απόδοση των ομολόγων θα αυξηθεί στο 2,00% πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους και στο 2,50% -3,00% το επόμενο έτος.

ΧΑ

Εβδομάδα με τραπεζικό άρωμα και πολλές επενδυτικές “αποστολές”

Μπορεί η εβδομάδα να είχε ως κυρίαρχο το άρωμα των τραπεζικών συναλλαγών, αλλά από την πλευρά των θεσμικών, καθώς έφθασε το τέλος του μήνα, διαπιστώσαμε πως υπήρξαν συστηματικές κινήσεις για την διαμόρφωση της τεχνικής εικόνας πολλών επιμέρους τίτλων. Δεν αφορούσαν μόνο τα blue chip αλλά αρκετές μετοχές του FTSEM. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει ξεφύγει σε απόδοση έναντι των βασικών δεικτών ήδη. Κάτι ανάλογο εμφάνισαν και ορισμένες δημοφιλείς, στους ιδιώτες επενδυτές, μετοχές στη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Το συμπέρασμα που εξάγεται από την πορεία των αποτιμήσεων στη διάρκειά της είναι, ότι χαμήλωσε πολύ πιο εύκολα ο αχός που δημιουργείται από την αναγγελία μιας ΑΜΚ σε αγορά με σχετικά περιορισμένη ρευστότητα κα βάθος. Ειδικά εφόσον αφορά τις Τράπεζες του τραπεζοκεντρικού ΧΑ, καθώς προηγούμενές τους ΑΜΚ δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επενδυτικό επίπεδο, ούτε ουσιαστική βελτίωση των ισολογισμών τους. Η σύγκριση με όσα ακολούθησαν την ανακοίνωση της ΠΕΙΡ για την πρόσφατη ΑΜΚ της, έναντι αυτών που διαδραματίστηκαν την περασμένη βδομάδα για την ΑΜΚ της ΑΛΦΑ υπογραμμίζει, την γρήγορη επάνοδο σε ψύχραιμες αποφάσεις και κινήσεις.

Με δεδομένη μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας, υπήρξαν κινήσεις για βελτίωση της τεχνικής εικόνας, καθώς οι προσεγγίσεις με βάση τη στατιστική θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και οι ισχυροί θεσμικοί αποφάσισαν να μεριμνήσουν. Το δείχνει η σπουδή να αποκτήσουν μεγάλα εβδομαδιαία κέρδη μετοχές του FTSE25 που από το ανώτερο τελευταίων 12 μηνών απέχουν διψήφια ποσοστά ενώ οι βασικοί δείκτες -3,7% περίπου.

Τη Δευτέρα κυριάρχησε σε παγκόσμια κλίμακα η διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Στην Αθήνα μετά το πέρασμα του ΓΔ στο τέλος της τρίτης εβδομάδας του μήνα από τις 852,54 μονάδες, η μέριμνα των θεσμικών ήταν η διατήρηση της αγοράς ψηλότερα από τις 870. Ήταν επίπεδο στήριξης αναγνωρισμένο από τους περισσότερους ως ισχυρό. Απειλήθηκε από την αντίδραση των επενδυτών στην αναγγελία της ΑΜΚ της ΑΛΦΑ που προκάλεσε γενικευμένες πιέσεις στα τραπεζικά blue chip. Έτσι τα κέρδη των ΑΛΦΑ +10,79%, ΕΥΡΩΒ +6,33%, ΕΤΕ +4,17%, ΠΕΙΡ +3,22%, ΑΡΑΙΓ +2,29%, ΕΧΑΕ +2,06%, σαν αντίδραση από την προηγούμενη συνεδρίαση, έδωσαν στον ΓΔ μεταβολή +1,46% και οδηγήθηκε στις 880,26 από 867,56 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2122,58 από 2085,55 μονάδες με μεταβολή +1,78%. Ο τζίρος ανήλθε στα 96,198 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 4,911 εκατ. Την Τρίτη η δυναμική αποτύπωσε τη διάθεση αναίρεσης της ανόδου της προηγούμενης με ξεπούλημα θέσεων στα τελευταία 40 λεπτά. Επηρέασαν καθοριστικά και πτωτικά τελικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,27%), και έτσι η εικόνα blue chip άλλαξε δραματικά. Το πλήθος των ανοδικών περιορίστηκε στα 4 από 17 έναντι των καθοδικών που ανήλθαν στα 20 από 7 με ένα την TITC στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -1.38% οδηγήθηκε στις 868,11 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2090,49 με μεταβολή -1,51%.

Μετά ακολούθησαν τρεις διαδοχικά ανοδικές συνεδριάσεις με σημαντικότερη της Πέμπτης που την σφράγισαν συναλλακτικά οι αλλαγές στους δείκτες της MSCI που αφορούσαν κύρια την ΕΥΡΩΒ. Την Τετάρτη με τζίρο 71,867 εκατ. ευρώ και πακέτα αξίας 8,107 εκατ., ο ΓΔ με μεταβολή +0,63% οδηγήθηκε στις 873,61 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2,108,23 με μεταβολή +0,85%. Την Πέμπτη με την ανοδική συνεισφορά στην τιμή των βασικών δεικτών των ΑΡΑΙΓ +8,41%, ΟΠΑΠ +5,20%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +4,73%, ΜΥΤΙΛ +3,29%, ΜΠΕΛΑ +3,06%, ΑΛΦΑ +2,79%, και ΕΤΕ +2,62% ο ΓΔ με μεταβολή +1,12% οδηγήθηκε στις 883,39 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2138,50 με άνοδο +1,43%. Ο τζίρος ανήλθε στα 308,408 εκατ. ευρώ από τις εισροές κεφαλαίων στην μετοχή της ΕΥΡΩΒ και τα πακέτα είχαν αξία 20,156 εκατ. με τον τζίρο των τραπεζικών μετοχών στα 212 εκατ. περίπου.

Η άνοδος της Παρασκευής κατά +0,48% για τον ΓΔ, τον έφερε στις 887,60 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2148,05, με μεταβολή +0,45%. Η αξία των ελεύθερων συναλλαγών μειώθηκε δραματικά, αφού ο συνολικός ήταν 90,6 εκατ. ευρώ και των πακέτων ξεπέρασε τα 26 εκατ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 62,465 δις ευρώ από 61,153 στις 21/5. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς κατέληξε στο 0,819% όταν στο τέλος της προηγούμενης σταμάτησαν στο 0,961%. Έτσι με μέσο ημερήσιο τζίρο στα 131,7 εκατ. και μέση αξία πακέτων ανά μέρα 13,25 εκατ. ευρώ η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο άνοδο +2,31%, με επίδοση για τον μήνα -2,50% και το έτος +9,72%. Ο 25άρης ενισχύθηκε κατά +3,00%, στον Μάιο υποχωρεί -2,92% και στο 2021 απέδιδε πλέον +11,03%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +3,74%, είναι ο μόνος που διατήρησε κέρδη +4,24% στο μήνα, ενώ αποδίδει στο 2021 +26,30%.

Η στατιστική εικόνα των μετοχών του FTSE25 βελτιώθηκε και καλύτερες των βασικών δεικτών επιδόσεις εμφάνισαν οι ΑΛΦΑ +19,38%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +9,65%, ΟΠΑΠ +5,56%, ΕΤΕ +5,53%, ΜΥΤΙΛ +4,03%, και ΕΥΡΩΒ +3,63%. Από αυτή την ομάδα μόνο η μετοχή του ΟΠΑΠ βρίσκεται με καλύτερη των δεικτών απόσταση από το ανώτερο σε βάθος ενός έτους έναντι των βασικών δεικτών. Το μεγαλύτερο πλήθος έχουν οι μετοχές με άνοδο αλλά μικρότερη των μέσου όρου και είναι ΜΠΕΛΑ +2,73%, ΕΥΔΑΠ +2,14%, ΑΔΜΗΕ +1,90%, ΔΕΗ +1,63%, ΕΧΑΕ +1,57%, ΕΕΕ +1,25%, ΕΛΠΕ +1,14%, ΠΕΙΡ +0,74%, ΣΑΡ +0,34% και ΟΤΕ +0,21%. Από αυτές με ανοδική ορμή που τις έφερε κοντά στο ανώτερο των τελευταίων 12 μηνών εμφανίζουν ΕΕΕ και ο ΟΤΕ. Στον αντίποδα με απώλειες ως -3,5% εμφανίστηκαν εννέα οι ΑΡΑΙΓ -3,47%, ΛΑΜΔΑ -2,23%, ΒΙΟ -2,12%, ΤΙΤC -2.02%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,75%, ΜΟΗ -1,68%, ΤΕΝΕΡΓ -0,84%, ΦΡΛΚ -0,57%, ΟΛΠ -0,49%.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Δεν έχουν πεισθεί οι traders για τη σταθερότητα της ανοδικής τάσης

Μπορεί η εβδομάδα να είχε ως κυρίαρχο το άρωμα των τραπεζικών συναλλαγών, αλλά από την πλευρά των θεσμικών, καθώς έφθασε το τέλος του μήνα, διαπιστώσαμε πως υπήρξαν συστηματικές κινήσεις για την διαμόρφωση της τεχνικής εικόνας πολλών επιμέρους τίτλων. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 62,465 δις ευρώ από 61,153 στις 21/5. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς κατέληξε στο 0,819% όταν στο τέλος της προηγούμενης σταμάτησαν στο 0,961%.

Έτσι με μέσο ημερήσιο τζίρο στα 131,7 εκατ. και μέση αξία πακέτων ανά μέρα 13,25 εκατ. ευρώ η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο άνοδο +2,31%, με επίδοση για τον μήνα -2,50% και το έτος +9,72%. Ο 25άρης ενισχύθηκε κατά +3,00%, στον Μάιο υποχωρεί -2,92% και στο 2021 απέδιδε πλέον +11,03%.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 5,73 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 9,55 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 2144,23 μονάδες. Το ανώτερο, οι 2161,28 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:43. Το κλείσιμο στις 2148,05 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,45% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 11,127 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 572 συμβόλαια με ανώτερο τις 2159,00 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2137,00 με τελευταίες πράξεις στις 2149,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2143,25 με 5683 από 5597 τα ανοικτά συμβόλαια. Επίσης διακινήθηκαν 36 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2115,00, χαμηλό στις 2079,25 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2126,50 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2112,25 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια που σχηματίστηκαν ήταν 294 από 280.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον μεγάλωσε. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ανήλθε στα 80 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 131 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2000 τις 2100 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε όγκος 60 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ανέβηκαν συνολικά και ειδικά στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 15349 λήξης Ιουνίου. Επίσης άλλαξαν χέρια 850 από 100 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΑΛΦΑ με 5729 ΣΜΕ όγκο. Επίσης άλλαξαν χέρια 153 από 1005 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΥΡΩΒ με 5508 για την τρέχουσα σειρά. Επίσης άλλαξαν χέρια 3 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΕΤΕ με 3088 ΣΜΕ. Επίσης άλλαξαν χέρια 50 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου. Της ΔΕΗ ήταν 1816 συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 507 ΣΜΕ για την σειρά Ιουνίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε και αφορούσε στα 42.000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, στα 20.000 για ΔΕΗ, στα 8000 συμβόλαια για ΟΤΕ και στα 359 για ΑΡΑΙΓ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Θετικό ήταν το πρόσημο της εβδομάδας που πέρασε, όχι μόνο στον Γενικό Δείκτη, αλλά για το σύνολο της Επενδυτικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας, καθώς σε όλα τα μέτωπα παρατηρείται μια ισχυρή δυναμική βελτίωσης, που δεν αφήνει ασυγκίνητο το Χρηματιστήριο.

Ξεκινώντας από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι ανακοινώσεις των τιμημάτων που αφορούν την πώληση της Chipita και της Cardlink, δείχνουν έμπρακτα την θετική αναθεώρηση των προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας, ανεβάζοντας τον πήχη των αποτιμήσεων.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς έρχεται σε μια χρονική στιγμή που εγχειρήματα όπως η Α.Μ.Κ. της Alpha Bank, η πώληση της ΔΕΠΑ, του ΔΕΔΔΗΕ, οι αναθέσεις Λιμένων και Αεροδρομίων, αλλά και οι τιτλοποιήσεις δανείων, απευθύνονται σε Διεθνείς Παίκτες που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στην Χώρα, εκτιμώντας ότι ακόμα οι αποτιμήσεις έχουν ισχυρό ανοδικό περιθώριο.

Την ίδια στιγμή τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου συμπληρώνουν, με απτά νούμερα, τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης που παρατηρήθηκαν από τον Μάρτιο και μετά, ενώ η γενική κατεύθυνση που δίνεται για το υπόλοιπο της χρονιάς από τις Διοικήσεις, αναμένει ισχυρότερη μεγέθυνση στο δεύτερο εξάμηνο.

Οι τάσεις αυτές δεν αφορούν μια κλειστή Ομάδα Εταιρειών, ή ένα συγκεκριμένο κλάδο, αλλά το σύνολο των Εταιρειών που έχουν δώσει κάποια πρώτα στοιχεία για την ζήτηση, που αφορά το αντικείμενό τους. Παράλληλα, σε μια συγκυρία στην οποία τρέχει ο χρόνος, για την δεύτερη σημαντική αύξηση κεφαλαίου στον Τραπεζικό κλάδο, οι “αναταράξεις” των πρώτων εντυπώσεων έχουν πλήρως εξομαλυνθεί και η Αγορά έχει επιστρέψει σε αυτό που πρέπει να κάνει: Να αποτιμά αποτελεσματικά τα νέα των Επιχειρήσεων και να έχει το κατάλληλο βάθος για να προσελκύει κεφάλαια σημαντικού “ειδικού βάρους”.

Ο Μάιος είναι ο πρώτος μήνας, μετά από 23 μήνες, που θα κλείσει με μέσες ημερήσιες συναλλαγές άνω των 100 εκατ. ευρώ και ο τέταρτος μήνας στο διάστημα που μεσολαβεί, μετά τον “τραυματικό” Δεκέμβριο του 2015, που θα καταφέρει να έχει μια αξιοπρεπή συναλλακτική επίδοση, άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Με αυτό ως δεδομένο, το Καλοκαίρι του 2021, παρά τις όποιες εποχικές επιβραδύνσεις, θα κρατήσει ψηλά το επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλα τα μέτωπα, έχοντας ήδη ένα αρκετά φορτωμένο ημερολόγιο γεγονότων μπροστά του (ΔΕΠΑ, Alpha Bank, τεστ αντοχής, κλπ).

Τεχνικά, η διαγραμματική εξέλιξη παρουσιάζει θετικότερη εικόνα, καθώς οι αγοραστές, μετά την γρήγορη πτώση της περασμένης Παρασκευής, ανέλαβαν δράση και με τρία διαδοχικά θετικά κλεισίματα, φλερτάρουν πλέον με την επιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική.

Η υπέρβαση του κινητού μέσου των 50 ημερών επετεύχθη και ο άμεσος στόχος είναι ο Δείκτης να “δει” κλείσιμο πάνω από τις 900 μονάδες, προκειμένου να επιστρέψουν όλες οι ενδείξεις υπέρ των αγοραστών.

Για την υπέρβαση των 900 μονάδων θα χρειαστούν “νέες δυνάμεις”, είναι η άμεση πρώτη αντίσταση της Αγοράς και όλα δείχνουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πρώτη δοκιμή του εν λόγω επιπέδου. Από εκεί και πέρα και έως τα φετινά υψηλά (919 μονάδες), μεσολαβούν διαδοχικές τοπικές κορυφές, καθιστώντας το εγχείρημα άμεσης διαφυγής απαιτητικό.

Προς το παρόν προέχει η κάλυψη του καθοδικού “χάσματος” (900 – 894) και η κατοχύρωση της ζώνης των 900 μονάδων, σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την ερχόμενη εβδομάδα. Λόγω των ειδικών συνθηκών πάντως που διανύουμε (ΑΜΚ Alpha Bank) απαιτούνται αυξημένα αντανακλαστικά σε κεφάλαια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, λόγω της ασύμμετρης ροής πληροφοριών, ειδικά σε καθοδικές εξάρσεις, όπου η ψυχολογία αναλαμβάνει ρόλο οδηγού των τιμών, εντείνοντας τις επιμέρους διακυμάνσεις.

Το ημερολόγιο της ερχόμενης εβδομάδας, αποφορτισμένο από αποτελέσματα και παρουσιάσεις, έχει αισθητά λιγότερα προγραμματισμένα γεγονότα:

“Η ερχόμενη Δευτέρα είναι αργία για τις Αμερικανικές Αγορές. Την Τετάρτη 2 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η τακτική ετήσια ενημέρωση της ΕΧΑΕ. Την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική αρχή θα δώσει στην δημοσιότητα την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του α’ τριμήνου. Την ίδια ημέρα παύει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων για την Α.Μ.Κ. της Aegean, με την αύξηση να ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου, ενώ η μετοχή της ΕΧΑΕ θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης των 7 λεπτών ανά μετοχή.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές προσπαθούν χωρίς μάλλον επιτυχία, να επεκτείνουν το πρόσφατο ράλι τους για τρίτη στη σειρά εβδομάδα τη Δευτέρα 31/5, με την ελπίδα ότι τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ θα δείξουν την αναμενόμενη αναβίωση στις προσλήψεις τον Μάιο διατηρώντας την παγκόσμια ανάκαμψη σε καλό δρόμο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,3% στο πρώτο μέρος της διαπραγμάτευσης, μετά από άνοδο +2,2% την περασμένη εβδομάδα. Στις 8:30 δική μας ώρα κέρδιζε +0,44%. Στην Ιαπωνία ο Nikkei υποχώρησε αρχικά -0,7%, ενώ στις 8:30 ώρα Ελλάδας είχε μεταβολή -1,14%. Η αγορά μετοχών στην Αυστραλία άγγιξε μια νέα κορυφή βίου αλλά στις 8:30 ώρα Ελλάδας είχε μεταβολή -0,22%.

Τα κινεζικά Blue Chip υποχώρησαν αρχικά -0,4%, ενώ μια έρευνα έδειξε μια μικρή επιβράδυνση της εργοστασιακής δραστηριότητας αλλά μια αύξηση στον τομέα των γιγαντιαίων εταιριών παροχής υπηρεσιών. Στις 8:30 δική μας ώρα έπεφτε -0,46%.

Ο Patrik Schowitz, της J.P. Morgan Asset Management δήλωσε στο Reuters σήμερα: «Αισθάνομαι ότι η αγορά αναζητά κατεύθυνση ενόψει της αβεβαιότητας που δημιουργεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των φόβων για ενίσχυση του πληθωρισμού και της ελπίδας για ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης. Σε αυτό το περιβάλλον, ενώ συνεχίζουμε να μειώνουμε την έκθεση σε αξίες υψηλού κινδύνου, παραμένουμε αισιόδοξοι αναζητώντας από τα δεδομένα το πόσο πιθανή είναι η διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης, καθώς αυτό θα καθορίσει και τα όρια της αύξησης των χρηματιστηριακών κερδών».

Οι αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία είναι κλειστές για διακοπές, αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στην Ασία με του Nasdaq να αυξάνονται 0,2% και του S&P 500 πάνω από 0,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του EUROSTOXX 50 όμως μειώθηκαν κατά -0,1%.

Το κύριο γεγονός της εβδομάδας θα είναι οι νέες θέσεις απασχόλησης των ΗΠΑ την Παρασκευή με μέσες προβλέψεις για 650.000, αλλά το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο μετά την συγκλονιστικά αδύναμη αύξησή τους κατά 266.000 του Απριλίου. Αυτός ο αριθμός τον Απρίλιο ήταν σχεδόν 750.000 χαμηλότερα από τις προβλέψεις, αποτελώντας τη μεγαλύτερη «αστοχία προβλέψεων» στην ιστορία αυτής της θεσμοθετημένης καταμέτρησης.