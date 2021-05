Συνέδριο IFFR: Στο επίκεντρο θέματα εταιρικούς διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικο τομέα

Tα επίκαιρα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Corporate Governance-ESG) στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις και στους θεσμικούς επενδυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου που διοργανώνει αύριο και μεθαύριο το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR)

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Queen Mary University of London και Ερευνητικός Εταίρος στο Cass Business School, City University of London, και διευθυντής του IFFR, η επιτυχής εφαρμογή των πρακτικών της βιώσιμης τραπεζικής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις καθώς δεν αρκούν μόνο οι ενέργειες των τραπεζών και η συμμετοχή τους σε διεθνείς πρωτοβουλίες και ενώσεις.

Αντιθέτως, απαιτείται η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (τραπεζών, εταιριών, θεσμικών επενδυτών, εποπτικών αρχών, νομοθέτη). Και αυτό γιατί η αξιολόγηση από την πλευρά της τράπεζας στην διαδικασία εάν και κατά πόσο μια εταιρία συμμορφώνεται με πρακτικές ESG, ώστε στη συνέχεια να την χρηματοδοτήσει με τους ανάλογους όρους, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες που απαιτούν συντονισμένη και ομαδική προσπάθεια.

Στο συνέδριο του Institute of Finance and Financial Regulation, του διεθνούς ερευνητικού κέντρου που φέρνει σε επαφή τον χρηματοοικονομικό τομέα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμμετέχουν ομιλητές από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που θα απαντήσουν στις μεγάλες προκλήσεις που τίθενται σήμερα στα επίκαιρα αυτά ζητήτα.

Με τον όρο "ESG-Environmental, Social, Corporate Governance" αναφερόμαστε σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα μίας εταιρείας μακροπρόθεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τόσο από επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων να επενδύουν ολοένα και περισσότερα κεφάλαια σε οργανισμούς που επιδεικνύουν σαφή προσανατολισμό προς τρεις κατευθύνσεις: τον σεβασμό στο περιβάλλον, σε ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα με έμφαση στα εργασιακά, τα ανθρώπινα δικαιώματα την ισότητα ισότητα των φύλων καθώς και στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Εγγραφές για την παρακολούθηση του συνεδρίου γίνονται στο www.iffr.gr/esg

Tο ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου «ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges»