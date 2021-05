ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: Δώρισε 10 ταχύπλοα σκάφη στο λιμενικό

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δωρεά δέκα εξελιγμένων ταχυπλόων περιπολικών σκαφών προς το Λιμενικό Σώμα από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού.

Τα δέκα σκάφη βρίσκονται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, στην υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, σε Ικαρία, Αλεξανδρούπολη, Καστελόριζο, Λήμνο, Άγιον Όρος, Χίο, Μυτιλήνη, Κάλυμνο, Κω και Σάμο.

Το πρόγραμμα ναυπήγησης και παράδοσης των εν λόγω ταχυπλόων σκαφών ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τον πρόεδρό της, Θεόδωρο Βενιάμη, να συνδράμουν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Λιμενικού Σώματος στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ανταποκρίθηκε αμέσως και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αποκλειστική χρηματοδότηση των μελών της: Enesel S.A., Onassis Foundation, Ίδρυμα Αγγελικούση, Chandris Hellas Inc., N.J. Goulandris, Thenamaris, Arcadia Shipmanagement Co Ltd, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Golden Union, Neptune Lines και Οικογένεια Γεωργίου Σ. Κουμάνταρου.

Τα δέκα σκάφη είναι τύπου Leiftur 1100 Cabin Patrol της εταιρείας RAFNAR, ισλανδικής σχεδίασης και ελληνικής κατασκευής. Το ολικό μήκος τους ανέρχεται στα 11,55 μέτρα, τα πέντε πρώτα, φέρουν δύο εξωλέμβιους κινητήρες συνολικής ιπποδύναμης 900 ίππων, ενώ τα υπόλοιπα πέντε φέρουν τρεις εξωλέμβιους κινητήρες συνολικής ιπποδύναμης 900 ίππων, με δυνατότητα επίτευξης μεγάλων ταχυτήτων.

Έχουν μεγάλη ευελιξία, δυνατότητα προσαρμογής βαρέως οπλισμού, φέρουν κλειστό χώρο διακυβέρνησης με αντιβαλλιστική προστασία και συστήματα επικοινωνιών - επιτήρησης τελευταίας τεχνολογίας, ενώ η σχεδίασή τους, επιτρέπει την πλεύση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.