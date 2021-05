Market Beat: Την τάση διαμορφώνουν τα ασιατικά, τα futures της Wall Street και τα στατιστικά του ΧΑ

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η προσήλωση της στήλης στην στατιστική, σε περιόδους που η οικονομική δραστηριότητα είναι ακόμα κάτω από τα προ κρίσης λόγω Covid-19 επίπεδα και τα θεμελιώδη μεγέθη δεν προσφέρουν επενδυτική ασφάλεια, βοήθησε στη διαπίστωση πως τους δυο τελευταίους μήνες στην πορεία των τιμών σχηματίστηκαν ομάδες μετοχών για κάθε επενδυτικό γούστο. Ακόμα και στον 25άρη, με βάση της ετήσια απόδοση συναντάμε, για εκείνους που επιλέγουν μετοχές με σαφώς ανοδικό momentum, 11 blue chip που έχουν υπεραπόδοση έναντι του μέσου όρου. Αλφαβητικά είναι οι ΑΛΦΑ* ΒΙΟ* ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΔΕΗ* ΕΤΕ* ΕΥΔΑΠ* ΕΥΡΩΒ* ΜΥΤΙΛ* ΟΠΑΠ* ΤΙΤC και ΦΡΛΚ*. Τα οκτώ με τον αστερίσκο έχουν μια αλυσίδα τριών τελευταίων μηνών με θετικές επιδόσεις. Στον αντίποδα, για τους contrarian, που κυνηγούν τις χτυπημένες από τις πιέσεις μετοχές, για τις οποίες τελευταία υπήρξαν εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα, υπάρχουν οι ΤΕΝΕΡΓ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΠΕΙΡ.

Ο πρώτος μήνας του δεύτερου τριμήνου ήταν αυτός που με τις κινήσεις που πραγματοποίησαν οι θεσμικοί αποσαφηνίστηκαν οι προσδοκίες που έχουν για τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Φέτος όμως την καλύτερη μηνιαία επίδοση είχε ο Μάρτιος για την ώρα, με +9,17% για τον μέσο όρο και ακολουθεί ο Φεβρουάριος με +5,73% ενώ ο Απρίλιος έφερε μια άνοδο +5,24%. Μόνος καθοδικός μήνας για την Αθηναϊκή αγορά ήταν ο Ιανουάριος με το σκληρό -7,36%. Η απόδοση του πρώτου τριμήνου λοιπόν ήταν +6,93% για τον ΓΔ και +7,36% για τον FTSE25, ενώ ο FTSEΜ είχε ήδη κέρδη +12,28%, υπογραμμίζοντας την δύναμη που εμφάνιζαν ορισμένες από τις εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο Απρίλιος έδωσε αφορμή για αισιόδοξες τοποθετήσεις από τα τμήματα αναλύσεως των εγχώριων χρηματιστηριακών εταιριών. Οι τιμές στόχοι βελτιώνονται, αν και υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες αναφορές λόγω της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει: “Οι θετικοί καταλύτες, πάλι δια χειρός των Τραπεζικών αναβαθμίσεων από την S&P, συντηρούν το θετικό momentum στο Χ.Α., επιβεβαιώνοντας τη στήριξη των 900 μονάδων του ΓΔ. Επανέρχεται έτσι η στοχοθέτηση των 950 μονάδων. Αν και Fed επιβεβαίωσε τη βούλησή της για συνέχιση της υπερχαλαρής νομισματικής πολιτικής, δεν αποτράπηκε η μικρή διόρθωση καθώς οι Επενδυτές ‘πούλησαν στο γεγονός”.

Ο πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Πέτρος Στεριώτης σχολίασε: Με “όχημα που το στροφόμετρό του βρίσκεται στο κόκκινο” μοιάζει ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, όπως δείχνει η διαγραμματική ανάλυση. Οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και η απουσία διορθωτικών κινήσεων (με εξαίρεση αυτή του Γενάρη), δε θα πρέπει να εφησυχάζει τους Επενδυτές.

Οι εξαμηνιαίοι δείκτες momentum καταδεικνύουν επίπεδα ασύστολης αγοραστικής ευφορίας. Το ερώτημα του “ενός εκατομμυρίου” είναι “μέχρι πού θα αντέξει ο κινητήρας;”. Προς το παρόν θα λέγαμε “να είναι καλά τα Ξένα Χρηματιστήρια” και οι διάφορες κερδοσκοπικές Αγορές (βλ. Εμπορεύματα), που με βάση τις αποτιμήσεις τους προεξοφλούν επιθετικά, ότι η Παγκόσμια Οικονομία θα βγει από το τέλμα του κορωνοϊού “σαν να μην πέρασε μια μέρα”.

Η άποψή μας είναι σεβασμός στην εν εξελίξει ανοδική τάση του Γενικού Δείκτη και ακόμη στενότερη παρακολούθηση της ‘μάχης’ εμβολίων - πανδημίας και των παραμέτρων που θέτει η νομισματική πολιτική των Χωρών του G-7”.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Ο Nasdaq υποχώρησε περισσότερο από -2% την Τρίτη, καθώς οι απότομες μειώσεις των μετοχών ταχείας αύξησης εσόδων των εταιριών (megacap) εξαιρετικά υψηλής κεφαλαιοποίησης ώθησαν τη Wall Street κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ υψηλών, με τους επενδυτές να αναζητούν καταφύγιο σε πιο αμυντικά μέρη της αγοράς.

Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc και Facebook Inc μειώθηκαν μεταξύ -2,3% και -4,2%.

Και οι 11 κύριοι τομείς του S&P 500 ήταν πτωτικοί, με την τεχνολογία, τις υπηρεσίες επικοινωνίας να πέφτουν περισσότερο από 2% ο καθένας. Οι αμυντικοί κλάδοι των καταναλωτικών αγαθών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και της ακίνητης περιουσίας μειώθηκαν λιγότερο.

O S&P 500 διέγραψε τα χθεσινά κέρδη ενώ ο Dow Jones γύρισε σε θετικό έδαφος λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης. Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης έκλεισε με άνοδο +0,06% στις 34.133,03 μονάδες, ο Nasdaq έπεσε κατά -1,88% στις 13.633,50 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε -0,67% στις 4.164,66 μονάδες.

Τα φορολογικά ερεθίσματα, οι γρήγοροι εμβολιασμοί και η φιλική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν προκαλέσει μια ισχυρή ανάκαμψη στην οικονομία των ΗΠΑ και ώθησαν τη Γουόλ Στριτ στα ρεκόρ φέτος. Ωστόσο, οι λεγόμενοι «νικητές πανδημίας» άρχισαν πρόσφατα να μην ευνοούνται.

Οι καθοδικές ξεπέρασαν τους νικητές με αναλογία 2,37 προς 1 στο NYSE και για αναλογία 4,03 προς 1 στο Nasdaq. Στον δείκτης S&P εμφανίστηκαν 69 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και κανένα νέο χαμηλό, ενώ στο Nasdaq εμφανίστηκαν 66 νέα υψηλά και 87 νέα χαμηλά.

ΕΥΡΩΠΗ

Οι αγορές μετοχών της Ευρώπης έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη, με τον τομέα της τεχνολογίας να έχει τη χειρότερη μέρα του από τα τέλη Οκτωβρίου μετά από ξαφνική πτώση των μετοχών τεχνολογίας υψηλής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε -1,43%, με τις τεχνολογικές μετοχές να χάνουν 3,8% και ορισμένοι αναλυτές αποδίδουν την πτώση στην ενθυλάκωση κερδών. Οι τεχνολογικές μετοχές διαπραγματεύονται κοντά σε επίπεδα ρεκόρ σε μια περίοδο ανακοίνωσης τεράστιων εταιρικών κερδών και εν μέσω ευρύτερης αισιοδοξίας για την οικονομική ανάκαμψη.

Στην Ευρωζώνη, το χρηματιστήριο της Γερμανίας, το μεγαλύτερο στην περιοχή, υποχώρησε 2,5% λόγω της υψηλής βαρύτητας που έχει σε αυτόν η ομάδα μετοχών τεχνολογίας. Η κατασκευάστρια microchip Infineon μειώθηκε κατά 5,9% και ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων βαριδιών στον γερμανικό δείκτη, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος Reinhard Ploss δήλωσε ότι αναμένει οι περιορισμοί στον εφοδιασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας να μειωθούν, μόνο στο δεύτερο εξάμηνο, με του χαμένους όγκους πιθανότατα να καλυφθούν το 2022. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μειώθηκαν κατά -3,2%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,43% στις 433,65 μονάδες, με τον τεχνολογικό τομέα να καταγράφει τις βαρύτερες απώλειες -3,8%.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθησε -0,67% στις 6.923,17 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX έχασε -2,49% στις 14.856,48 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψε πτώση -0,89% στις 6.251,75 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε -1,81% στις 23.977,53 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX κινήθηκε -0,71% χαμηλότερα στις 8.830,40 μονάδες.

Η γερμανική TeamViewer μια ακόμα ευνοημένη από την επιβολή εργασίας από το σπίτι, κατέγραψε ελεύθερη πτώση 12,4%. Άλμα 6% σημείωσε η μετοχή της Pandora μετά την ανακοίνωση μεγάλης αύξησης στα κέρδη τριμήνου.

ΧΑ

Η εβδομάδα έφερε άνοδο +1,20% παρά το 0,00% στο τέλος με κατάκτηση των 910 μονάδων

Μέρα με διαπραγμάτευση που είχε ουσιαστικά πολλές εναλλαγές στην κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, με κίνηση των βασικών δεικτών η οποία προκάλεσε την αντίθετη της προηγούμενης συνόδου εικόνα στις αποτιμήσεις. Η κίνηση μόνιμα σε θετικό πεδίο προέκυψε μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν σταθερά από τις 10:41 ως τις 12:27 και από τις 16:02 ως το πέρας των δημοπρασιών. Η εκτίναξη της προσφοράς δεν έφερε το πέρασμα της αγοράς χαμηλότερα από τις 910 μονάδες αν και στο τέλος οι περισσότερες μετοχές του 25άρη έκλεισαν με πτώση.

Η αδυναμία διατήρησης της κυριαρχίας ζήτησης την τελευταία ώρα, ενεργοποίησε τη διάθεση για ρευστοποιήσεις θέσεων και δεν ακολούθησε αντίδραση. Αν και οι τράπεζες εκτός της ΠΕΙΡ βοήθησαν στο κλείσιμο πάνω σε αυτό της περασμένης συνεδρίασης. Έγινε από το πρώτο ημίωρο σαφές πως στη μάχη των δυο επενδυτικών στρατοπέδων η ανάδειξη νικητή δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Τα ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια ξεκίνησαν να προβάλλουν αντίσταση στις πιέσεις από τους κυνηγούς κερδών με βραχυπρόθεσμες κινήσεις όταν διαπιστώθηκε πως ο πυθμένας ήταν ψηλότερα των 911 μονάδων. Την άνοδο του FTSE25 στο κλείσιμο βοήθησαν με τα κέρδη τους οι ΕΤΕ +2,05%, ΤΙΤC +2,03% ΑΛΦΑ +1,93%, ΕΧΑΕ +1,61%, ΕΥΡΩΒ +1,55%, ΤΕΝΕΡΓ +1,30%, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,01% ήταν τα 7 στα 10 ανοδικά blue chip με κέρδη άνω του +1%. Στον αντίποδα με πτώση πάνω από -1,5% οι ΠΕΙΡ -11,43%, ΕΥΔΑΠ -4,38%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,57%, και ΑΡΑΙΓ -1,67%, ενώ με πτώση έκλεισαν 14 blue chip. Η σύνοδος εξελίχθηκε με χαλαρό αλλά υπαρκτό συντονισμό με την νευρική και συνεπώς μεικτή τάση που επικράτησε στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, όσο λειτουργούσε η Αθήνα.

Βασικές στατιστικές πληροφορίες

Μετά από άνοιγμα στις 912,53 με ανοδικό χάσμα (2,16 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (910,37), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με ανοδική δυναμική ως τις 10:41. Κυριάρχησε, αμέσως μετά τις 10:42, η προσφορά για αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και άρχισε η εμφάνιση νεότερων διαρκών τοπικών πυθμένων καθώς η αναζήτηση σκληρού πυθμένα ενδοσυνεδριακά έφθασε ως και τις 12:28. Η εγγραφή του ανώτερου, ήταν στις 919,05 από 910,71 μονάδες την προηγούμενη συνεδρίαση και ήρθε στις 16:01. Άρα το εύρος διακύμανσης από την προηγούμενη ήταν μικρότερο από την περασμένη συνεδρία παραπέμποντας σε συναλλαγές με διαρκείς εναλλαγές κατά τη διεξαγωγή των μαχών αισιόδοξων έναντι απαισιόδοξων διαχειριστών κεφαλαίου με νίκη των δεύτερων.

Στη τελευταία σύνοδο της εβδομάδας, η κίνηση έγινε αποκλειστικά σε θετικό πεδίο με την επικράτηση ενδοσυνεδριακά της ανοδικής δυναμικής για μεγάλο διάστημα αλλά με βάση το αποτέλεσμα στο κλείσιμο η κάθοδος ήταν η καθοριστικότερη τάση. Υπήρξε νέο ανώτερο μέρας μήνα έτους.

Η αγορά έκλεισε με μεταβολή +0,00% ενώ εμφάνισε μια ώρα πριν το πέρας της ελεύθερης διαπραγμάτευσης ως καλύτερη μεταβολή το +0,95%, γενικότερα είχε επιδόσεις ανάλογες με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών. Ο ΓΔ στο κλείσιμο σταμάτησε στις 910,37 μονάδες, σχεδόν πάνω στο ανώτερο μέρας.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο άνοδο +1,20%, στον Απρίλιο +5,24%, με επίδοση για το έτος +12,53%, ο 25άρης κέρδισε +1,58%, στον τρέχοντα μήνα +6,53% και στο 2021 +14,37%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,46%, κερδίζει στον μήνα +7,92% και αποδίδει στο 2021 +21,16%.

Τη σύνοδο σφράγισε ισοδύναμο περίπου έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 3,902 εκατ. ευρώ για ΕΤΕ ΑΛΦΑ ΜΟΗ και ΔΕΗ. Η δε εμφάνιση κερδών σε 3 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση πτωτικής δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς ανήλθε στο 0,975 από 0,939% την προηγούμενη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 60,3358 από 60,340 δις ευρώ.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,54%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +1,93% από +3,56% την Τετάρτη, την ΕΤΕ στο +2,05% από +0,92%, ΕΥΡΩΒ στο +1,55% από +1,15% και την ΠΕΙΡ στο -11,43% από -9,26%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -0,80% από +0,89% την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (10 από 16) έναντι των καθοδικών (14 από 8) και ένα τη ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,00% οδηγήθηκε πάλι στις 910,37 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2212,69 από 2208,74 με κέρδη +0,18%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος ανήλθε στα 75,021 από 79,633 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 3,902 από 16,792 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 61 από 63, των καθοδικών 45 από 52 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 24 από 15 την προηγούμενη.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η αισιοδοξία που αποτυπώθηκε στα ΣΜΕ του FTSE25 δοκιμάζεται σήμερα

Η προηγούμενη συνεδρίαση ήταν η τελευταία του Απριλίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο. Μετά τις 16:00 όμως, παρατηρήθηκε ενίσχυση των πιέσεων στα περισσότερα εκ των blue chip. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 7,5 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 3,95 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο, οι 2234,40, εμφανίστηκε στις 16:01. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 17:12 και ήταν οι 2212,69 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2212,69 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,18% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 12,286 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε χαμηλό ενδιαφέρον με 714 συμβόλαια με ανώτερο τις 2238,00 μονάδες και χαμηλό στις 2217,00 με τελευταία τιμή στις 2218,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος 2224,25 από 2205,75 για να γίνουν 7786 από 7904 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκαν 48 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2230,75 και χαμηλό ημέρας τις 2210,00 με τελευταίες πράξεις στις 2218,00 μονάδες και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν στα 140 από 132 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν σχετικά υψηλό. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 28 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης στις 2150 και στις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 60 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 2200 ως τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 276 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 17 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 και τις 2200 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν αισθητά. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 14922 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 4961, της ΕΥΡΩΒ με 3108, της ΜΥΤΙΛ ήταν 625 για την σειρά Ιουνίου, και της ΙΝΤΚΑ ήταν 485, ενώ πιθανά η διαφορά της τιμής της ΠΕΙΡ στην υποκείμενη αγορά έναντι του ΣΜΕ οδήγησε στο να αλλάξουν χέρια 13 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου 46 λήξης Σεπτεμβρίου και 10 λήξης Δεκεμβρίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν αποκλειστικά εστιασμένο στα 2.600 συμβόλαια για τον ΟΠΑΠ.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών διατηρήθηκε το υψηλό ενδιαφέρον για αυτά των Τραπεζικών blue chip ενώ στα ΣΜΕ της ΠΕΙΡ εξατμίστηκε το ενδιαφέρον με τους traders να περιμένουν την εμφάνιση των νέων μετοχών που προέκυψαν μετά την ΑΜΚ.

Η εικόνα των Τραπεζικών blue chip στην προηγούμενη συνεδρίαση

• ΑΛΦΑ με κλείσιμο στα 1,32 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,336 και κατώτερο τα 1,300 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1,295 ευρώ.

• ΕΤΕ με κλείσιμο στα 2,585 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 2,624 και κατώτερο τα 2,539 με προηγούμενο κλείσιμο στα 2,533 ευρώ.

• ΕΥΡΩΒ με κλείσιμο στα 0,7858 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 0,790 και κατώτερο τα 07772 με προηγούμενο κλείσιμο στα 0,7738 ευρώ.

• ΠΕΙΡ με κλείσιμο στα 2,17 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 2,50 και κατώτερο τα 2,13 με προηγούμενο κλείσιμο στα 2,45 ευρώ.

Τα σχόλια για τα εταιρικά αποτελέσματα συνέχισε με συνέπεια η Merit Sec.: “Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 875 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 900 και 875 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης οι 920 και 930 μονάδες. Καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, λόγω της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών και της μείωσης του καθαρού δανεισμού. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €103,2 εκατ., από εκροές €37,8 εκατ. το 2019, λόγω της αύξησης των λειτουργικών ταμειακών ροών στα €225 εκατ. (+€75,8 εκατ.) και της μείωσης των επενδύσεων στα €121,8 εκατ. (-€65,1 εκατ.). Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €120 εκατ. και διαμορφώθηκε σχεδόν στα €1,32 δισ. το 2020. H Διοίκηση της ΤΕΝΕΡΓ επανέλαβε στην τηλεδιάσκεψη, ότι στόχος της Εταιρείας είναι να αναπτύξει έργα ΑΠΕ 3GW στα επόμενα πέντε χρόνια. Όσο αφορά τα τρία Αιολικά Πάρκα στο Τέξας, το πιθανότερο σενάριο που θα επιλεγεί είναι η λύση της αποεπένδυσης, αφού θα προκαλέσει λογιστική ζημία για τα τρία Πάρκα, της τάξης των €95 εκατ. , ταυτόχρονα όμως, όσο θα προχωρά η αποεπένδυση θα διαγραφούν δάνεια €450 εκατ. Αυτό σημαίνει, ότι σε επίπεδο EBITDA θα υπάρξει μείωση €50 εκατ. - €60 εκατ., ωστόσο, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, το αποτέλεσμα αναμένεται θετικό και θα διαμορφωθεί σε €7 εκατ. - €8 εκατ. ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €194,7 εκατ. το 2020”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Τσούρτης της Merit Sec.

“Τα αποτελέσματα των Εταιρειών του FTSE Large Cap ήταν αδύναμα, όπως αναμενόταν. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (εκτός Τραπεζών) υποχώρησε κατά 21%, σε ετήσια βάση. Τα EBITDA (εκτός Τραπεζών) μειώθηκαν κατά 14%, σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη (εκτός Τραπεζών) υποχώρησαν κατά 8%, σε ετήσια βάση. Λαμβάνοντας υπόψη και τις Τράπεζες, οι ζημίες ανήλθαν σε €1,4 δισ., λόγω της ζημίας που κατέγραψε η Eurobank από την τιτλοποίηση ΜΕΑ (Project “Cairo”).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, λόγω ταμειακών εκροών των Motor Oil, Lamda Development, Αεροπορίας Αιγαίου και Ελλάκτωρα. Εάν τις εξαιρέσουμε, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση, πρωτοφανής επίδοση στα τελευταία χρόνια. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €482 εκατ. σε ετήσια βάση, στα €14,6 δισ. Καθαρό ταμείο εμφάνισαν μόνο οι ΕΥΔΑΠ, Jumbo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η ΕΧΑΕ.

Αδύναμα αποτελέσματα εμφάνισαν οι Motor Oil, Eλλάκτωρ, Αεροπορία Αιγαίου και Lamda Development. Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τις περισσότερες Εταιρείες. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε Εταιρείες που παράγουν ελεύθερες ταμειακές ροές και προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Οι καλύτερες επενδυτικές ιδέες μας για αγορά, στα τρέχοντα επίπεδα, είναι οι ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Είμαστε ουδέτεροι, πλέον, για τις Jumbo και ΔΕΗ, γιατί βρίσκονται πολύ κοντά στις τιμές - στόχους μας. Παραμένουμε ουδέτεροι για τον Τραπεζικό κλάδο, καθώς το ράλι των μετοχών οφείλεται στην ένταξη της Eurobank στον MSCI Greece Standard και όχι στην βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών. Η ποιότητα των κεφαλαίων είναι χαμηλή και για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι όλες οι Τράπεζες, θα προχωρήσουν σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μεσοπρόθεσμα. Οι κύριες επιλογές μας από τον κλάδο είναι η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα”.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές προσπαθούσαν να αποφύγουν μια τέταρτη συνεχόμενη πτώση σήμερα Τετάρτη 5/5, καθώς τα μελλοντικά συμβόλαια επί των βασικών δεικτών των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο μετά την βουτιά των δημοφιλέστερων μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης την Τρίτη.

Οι διακοπές στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα βοήθησαν στην εξομάλυνση των αγορών, αφήνοντας τον ευρύτερο δείκτη των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας αρχικά ψηλότερα κατά +0,1%. Ωστόσο στις 8:00 δική μας ώρα υποχωρούσε κατά -0,19%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας ξεκίνησε στο +0,7% πριν από μια ομιλία του κυβερνήτη της κεντρικής τράπεζας της χώρας, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει αλλαγές πολιτικής για τη στήριξη της πανδημικής οικονομίας. Ο Senex στις 8:00 ενισχύεται κατά +0,48%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq σημείωσαν άνοδο 0,3% μετά από μια απότομη πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα συμβόλαια S&P 500 παρουσίασαν επίσης άνοδο 0,3%.

Οι υψηλά ανεβασμένες αποτιμήσεις δοκιμάστηκαν όταν η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen είπε ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις των επιτοκίων για να σταματήσει η υπερθέρμανση της οικονομίας. Αργότερα επανέλαβε τα σχόλια, αλλά υπενθύμισε στους επενδυτές ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να αυξηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον.