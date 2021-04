Market Beat: Η ανοδική δυναμική έχει πιθανότητες να συνεχιστεί με επιμέρους επιφυλάξεις   

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης limit up της ΠΕΙΡ ειδοποίησαν για διαφορετική αντιμετώπιση των τραπεζικών μετοχών τα κλεισίματα της Δευτέρας.

Οι ισχυροί θεσμικοί δεν ήθελαν χθες να αφήσουν την παραμικρή αμφιβολία, για αυτό που είχαν σχεδιάσει. Δηλαδή να μην επιτρέψουν να δημιουργήσουν, χρηματιστηριακά αδύναμοι επενδυτές ή φρέσκα θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια, θέσεις κάτω από τα επίπεδα των 906 μονάδων.

Στην Ευρώπη, δεν υπήρξε βασικός δείκτης που να μην πέρασε στην αρχή από αρνητικό πεδίο και αρκετοί εμφάνισαν πτώση και στο μέσο των συναλλαγών. Η διεθνής αγορά επιβεβαίωσε χθες με το παραπάνω την εκτίμηση πως θα υπάρξει στα ξένα χρηματιστήρια αύξηση της μεταβλητότητας.

Ακόμα και όσοι, περίμεναν μια θετική αντίδραση στην είδηση έκπληξη της αναβάθμισης από την S&P, δεν περίμεναν το θράσος των συναλλασσόμενων στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ας ήταν έκθεση μετ επαίνων και υποσχέσεων, μέσω της αλλαγής προς το καλύτερο στις εκτιμώμενες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Καθώς η S&P προχώρησε σε αναβάθμιση της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ από ΒΒ-, με θετικό outlook ( προοπτικές), εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου τη βαθμολόγηση της Ελλάδας εντός των επόμενων 12-18 μηνών, εάν η ανάκαμψη της χώρας αποδειχθεί ισχυρότερη των προβλέψεων. H S&P προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας φέτος κατά 4,9% και 5,8% το 2022.

Μπορεί να φάνηκε από τη διαφορά στην ημερήσια άνοδο ότι η ανεξαρτησία των επενδυτικών κριτηρίων για τους επενδυτές στην Αθήνα λειτούργησε ευεργετικά. Ωστόσο δεν ήταν τόσο ανεξάρτητα όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά. Γιατί και εδώ και στην Ευρώπη ήταν η άνοδος των αποδόσεων που προκάλεσε την ενίσχυση των μετοχών του τραπεζικού κλάδου πανευρωπαϊκά και δεν ήταν η βάση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ μόνο το limit up της ΠΕΙΡ.

Άλλωστε σήμερα θα μετρήσει η δυναμική στους τίτλους αυτούς τη Δευτέρα. Η μετοχή της ΑΛΦΑ με κλείσιμο στα 1,28 ευρώ (+3,48%) ανέβηκε ενδοσυνεδριακά μέχρι τα 1,31 ευρώ (+5,90%). Η ΕΤΕ έκλεισε στα 2,58 (+0,39%) ενώ έφθασε έως τα 2,689 ευρώ (+4,63%) Η ΕΥΡΩΒ σταμάτησε στα 0,7764 ευρώ (+2,45%) έχοντας σκαρφαλώσει μέχρι τα 0,794 ευρώ (+4,78%). Η ΠΕΙΡ με άνοδο 29,95% έκλεισε στα 2,586 ευρώ. Η υποχώρηση από τα υψηλά ημέρας είναι υπολογίσιμη και σήμερα θα δοθούν μάχες για την βελτίωση της στατιστικής εικόνας των τραπεζικών blue chip.

Η διάθεση διοίκησης της ΕΥΡΩΒ για την έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, εντός της εβδομάδας λόγω της ευνοϊκής συγκυρίας που δημιούργησε η αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας από την Standard & Poor's θα επιμετρηθεί στο ταμπλό σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Τετάρτη. Η έκδοση senior ομολόγου ήταν στο σχεδιασμό της Τράπεζας όπως είχε ειδοποιήσει η Διοίκησή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, της οικονομικής χρήσης του 2020.

Ήταν πραγματικά δύσκολη η θέση όσων, με καθυστέρηση, περίμεναν την τρέχουσα εβδομάδα για να τοποθετηθούν. Η εκτίναξη στο ξεκίνημα σίγουρα τους έκανε να μείνουν στις παρυφές των συναλλαγών, ελπίζοντας σε μια υπολογίσιμων διαστάσεων διόρθωση. Το συνήθειο της αγοράς όμως τα τελευταία τρίμηνα είναι, στους ανοδικούς κύκλους, να απορροφάται η προσφορά ενδοσυνεδριακά.

Συνεπώς θα απαιτηθεί καραούλι σε συγκεκριμένες μετοχές, καθώς αναμφίβολα επιμέρους διορθώσεις για αφομοίωση των νέων υψηλών έτους θα προκύπτουν. Έμμεσα υπογραμμίζουμε πως σε επίπεδο τακτικής για τους ιδιώτες με αργά ανακλαστικά είναι καταλληλότερη η επιλογή των τίτλων που έχουν ήδη δείξει ότι διαθέτουν μακροπρόθεσμο ή στη χειρότερη μεσοπρόθεσμο ανοδικό momentum.

Η νευρικότητα που αποτύπωσε η πορεία των βασικών δεικτών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί. Για παράδειγμα σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια δεν επηρεάστηκαν από τα νέα ρεκόρ υψηλών στους S&P 500 και Nasdaq. Οι επενδυτές κοντοστέκονται πριν από την απόφαση της Fed και θα παρακολουθήσουν τη διήμερη συνάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που ξεκινά, με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αναμένεται να ρίξει λίγο φως στο κατά πόσον το τοπίο της απασχόλησης έχει επηρεάσει το σχέδιό της να αφήσει τα επιτόκια σχεδόν στο μηδέν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα αξίας 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ τη Δευτέρα, τροφοδοτούμενοι από την άνοδο της Tesla Inc και άλλων βαρέων βαρών growth stocks (μετοχές ανάπτυξης) πριν από τον κατακλυσμό ανακοινώσεων των εταιρικών κερδών αυτή την εβδομάδα. Το ρεκόρ υψηλών βίου του Nasdaq επιβεβαίωσε το τέλος μιας διόρθωσης κατά -11% στον δείκτη που ξεκίνησε μετά το προηγούμενο ρεκόρ στις 12 Φεβρουαρίου, με τον δείκτη να βρίσκει πυθμένα στις 8 Μαρτίου.

Στις συναλλαγές που διεξάγονται μετά το κλείσιμο της αγοράς, η Tesla έπεσε περίπου -0,4% αφού ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα έσοδα πρώτου τριμήνου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, η Tesla είχε κερδίσει +1,2%

Εταιρείες που αποτελούν περίπου το 40% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 ανακοινώνουν αποτελέσματα από σήμερα έως την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Corp, της μητρικής της Google Alphabet Inc, των Apple Inc και Facebook Inc. Οι μετοχές των οποίων αυξήθηκαν επίσης.

Από 124 εταιρείες στο S&P 500 που έχουν αναφέρει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, το 85,5% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα δεδομένα της Refinitiv IBES να προβλέπουν τώρα αύξηση 34,3% των κερδών.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0,18% και κατέληξε στις 33.981,57 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,18% κλείνοντας στις 4.187,62. Ο Nasdaq Composite ανέβηκε +0,87% στις 14.138,78. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν επίσης νέες εξελίξεις σχετικά με το φορολογικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά από αναφορές την περασμένη εβδομάδα, ότι θα επιδιώξει να διπλασιάσει σχεδόν το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών στο 39,6% για τους πλούσιους.

ΕΥΡΩΠΗ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα τη Δευτέρα καθώς οι ισχυρές τιμές μετάλλων αύξησαν τις μετοχές των εταιριών εξόρυξης , ενώ η άνοδος των αποδόσεων ομολόγων στήριξε μετοχές μεγάλων τραπεζών εν μέσω αισιοδοξίας πως τα χειρότερα από την πανδημία COVID-19 είχαν περάσει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε 0,3% υψηλότερα μετά την πρώτη εβδομαδιαία απώλεια σε οκτώ την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές βασικών υλών είχαν τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 1,9% σε κλείσιμο υψηλών 10 ετών. Ο τομέας υποστηρίχθηκε από τις τιμές χαλκού της Σαγκάης που έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα 10 ετών, με τις τιμές άλλων μετάλλων να αυξάνονται καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού σε μεγάλους βιομηχανικούς κόμβους έδειξαν ανάκαμψη της ζήτησης.

Οι μετοχές των τραπεζών είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις, ανεβαίνοντας κατά 2% καθώς υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων της ζώνης του ευρώ.

Οι εταιρίες ταξιδιού και αναψυχής αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ρεκόρ υψηλών σε κλείσιμο αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι Αμερικανοί που έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 υπολογίζεται πως θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μέχρι το καλοκαίρι.

ΧΑ

Η αναβάθμιση της S&P αναβάθμισε τη διάθεση για ρίσκο προκαλώντας το +1,51% και τις 913 μονάδες

Μέρα με διαπραγμάτευση χωρίς ουσιαστικές εναλλαγές στην κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, με κίνηση των βασικών δεικτών σταθερά σε θετικό πεδίο και τα κέρδη των δεικτών ενδοσυνεδριακά δεν έπεσαν κάτω από το +1,1%. Η εκτίναξη της ζήτησης ήρθε απροσδόκητα μετά την ώθηση από την έκθεση της S&P με αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών της. Η διατήρηση της ζήτησης ως τις δημοπρασίες έφερε το κλείσιμο οριακά πάνω από τις 913 μονάδες. Έγινε από το πρώτο ημίωρο σαφές πως στη μάχη των δυο επενδυτικών στρατοπέδων η επικράτηση των αισιόδοξων θα ήταν εύκολη υπόθεση. Αποφάσισαν ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια να οδηγήσουν σε κλείσιμο 13,54 μονάδες πάνω από το προηγούμενο, υπό την, ανοδικής κατεύθυνσης, καθοδήγηση των ΠΕΙΡ ΑΛΦΑ ΜΠΕΛΑ ΕΧΑΕ ΔΕΗ ΜΥΤΙΛ και της ΕΥΔΑΠ κυρίως, καθώς κέρδισαν άνω του +2,5% αν και οι απώλειες των ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΕΕ μόνο, προκάλεσαν ελαφρό φρένο στην άνοδο, που στηρίχθηκε στα κέρδη κατά +2,44% του ΔΤΡ. Η σύνοδος εξελίχθηκε χωρίς συντονισμό με την σταθερά νευρική πλάγια τάση που επικράτησε στα χρηματιστήρια της Ευρώπης όσο λειτουργούσε η Αθήνα, μετά ακολούθησαν τη δυναμική των αμερικανικών.

Βασικές στατιστικές πληροφορίες

Μετά από άνοιγμα στις 906,61 με ανοδικό χάσμα (6,09 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (899,61), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με ανοδική δυναμική ως το τελευταίο λεπτό. Κυριάρχησε, αμέσως μετά τις 10:30, η ζήτηση για πολλές δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και έφερε το μέγιστο στις 10:33. Το ελάχιστο εμφανίστηκε σαν τιμή ανοίγματος και ήταν οι 906,61 από 890,89 μονάδες. Η εγγραφή του ανώτερου, ήταν στις 919,21 από 899,58 μονάδες την προηγούμενη συνεδρίαση και ήρθε στις 10:33, δικαιολογώντας την απόσταση από αυτό της τιμής κλεισίματος. Άρα το εύρος διακύμανσης από την προηγούμενη ήταν πολύ μακρότερο από την περασμένη συνεδρία παραπέμποντας σε συναλλαγές με επικράτηση διαρκείας των μαχών αισιόδοξων έναντι απαισιόδοξων διαχειριστών κεφαλαίου με νίκη των πρώτων.

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, υπήρξε κίνηση αποκλειστικά σε θετικό πεδίο με την επικράτηση της καθοδικής δυναμικής ενδοσυνεδριακά λιγότερο έναντι της ανοδικής ως προς τη διάρκεια και το αποτέλεσμα. Τελικά είχαμε πριν το μέσον των συναλλαγών την εντονότερη καθοδική κίνηση που έφερε το ελάχιστο ενδοσυνεδριακά μετά από μια καθοδική πορεία σε θετικό όμως πεδίο. Αλλά μετά τις 12:20 ως και τις δημοπρασίες επικρατούσε η ζήτηση επιλεκτικά.

Η αγορά έκλεισε με άνοδο +1,51% ενώ εμφάνισε στην αρχή των συναλλαγών ως μεγαλύτερη μεταβολή +2,18%, γενικότερα είχε επιδόσεις διαφορετικές με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών. Ο ΓΔ στο κλείσιμο σταμάτησε στις 913,12 μονάδες, δηλαδή 6,51 μονάδες πάνω από το κατώτερο μέρας.

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 2,590 εκατ. ευρώ από 7,402 την Παρασκευή για ΛΑΜΔΑ ΜΠΕΛΑ ΑΛΦΑ ΟΤΕ και ΕΧΑΕ.

Η δε εμφάνιση κερδών και στα 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση επίπεδης δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς διατηρήθηκε στο 0,902% από 901% την προηγούμενη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 60,533 από 59,858 δις ευρώ.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+2,44%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +3,48% από +1,98 την Παρασκευή, την ΕΤΕ στο +0,39% από -0,61%, ΕΥΡΩΒ στο +2,45% από -2,55% και την ΠΕΙΡ στο +29,95% από +13,07%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +2,28% από +1,29% την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (22 από 17) έναντι των καθοδικών (2 από 7) και ένα τη ΣΑΡ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +1,51% οδηγήθηκε στις 913,12 από 899,58 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2215,04 από 2178,30 με άνοδο +1,69%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 79,668 από 67,525 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,590 από 7,402 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 83 από 72, των καθοδικών 26 από 31 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 17 από 23.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η δικαίωση των long προκάλεσε την αύξηση στα ανοικτά συμβόλαια

Είναι αρκετά μακριά οι μέρες που τα ανοικτά συμβόλαια στα futures του 25άρη ξεπερνούσαν τα 8.000 γεγονός που υπογραμμίζει μια σχετική άνεση στην πρόβλεψη της βραχυπρόθεσμης τάσης από την πλευρά των traders. Το ίδιο περίπου ισχύει και στα ΣΜΕ επί μετοχών ενώ είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον για τα ΣΜΕ της ΠΕΙΡ.

Στην πρώτη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο κάτω από την επίδραση έντονου επενδυτικού ενθουσιασμού αφού ώθησαν ψηλότερα, συνολικά σχεδόν, την αποτίμηση των blue chip. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 18,06 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 36,74 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στο άνοιγμα και ήταν οι 2196,36 μονάδες. Το ανώτερο, οι 2231,84, εμφανίστηκε στις 10:33. Το κλείσιμο στις 2215,04 από 2178,30 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,69% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 18,668 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε συγκριτικά υψηλό ενδιαφέρον με 1383 συμβόλαια με ανώτερο τις 2262,00 μονάδες και χαμηλό στις 2210,00 με τελευταία τιμή στις 2220,25 μονάδες και τιμή κλεισίματος τις 2221,00 για να γίνουν 8052 από 7624 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκαν 177 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2239,00 και χαμηλό ημέρας τις 2209,50 με τελευταίες πράξεις στις 2230,00 μονάδες και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν στα 98 από 89 ΣΜΕ

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν χαμηλό. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 4 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 2150 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 20 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 45 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2250 και τις 2300 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά αυξήθηκαν. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 20.889 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 9.048, της ΕΥΡΩΒ με 17.761, της ΜΙΓ ήταν 2.103, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 615, και της ΔΕΗ ήταν 601 για την σειρά Ιουνίου, ενώ το ξεκλείδωμα στην υποκείμενη αγορά της ΠΕΙΡ επέτρεψε να αλλάξουν χέρια 117.775 από 72.883 ΣΜΕ. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν ανύπαρκτο.

Η ατμόσφαιρα στα διεθνή φορτίζεται από τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και από την αναμονή του χρησμού της Fed. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τη διήμερη συνάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που ξεκινά σήμερα, με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αναμένεται να ρίξει λίγο φως στο κατά πόσον το τοπίο της απασχόλησης έχει επηρεάσει το σχέδιό της να αφήσει τα επιτόκια σχεδόν στο μηδέν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα αξίας 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα. Επίσης, στο ραντάρ των επενδυτών είναι η ανάγνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πρώτου τριμήνου αργότερα αυτήν την εβδομάδα για να μετρηθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Από χθες το πρωί η Merit Sec. ειδοποίησε: Θετική έκπληξη και νέο για το ΧΑ η αναβάθμιση από την S&P. Η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, οι αναβαθμίσεις από τους οίκους πιστοληπτικούς αξιολόγησης και η μείωση της φορολογίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η bull market θα κρατήσει καιρό εκτός και αν συμβεί πάλι κάτι αναπάντεχο. Παραμένουμε αγοραστές στα παρόντα επίπεδα σε μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση όπως οι ΟΠΑΠ και ΕΥΔΑΠ και θα αλλάξουμε την στάση μας σε θετική για τον τραπεζικό κλάδο, μετά τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου. Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 867 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 880 και 867 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 910 και 920 μονάδες.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνδυασμένη προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1.00 σε (i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος (Διεθνής Προσφορά) και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά) και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά. Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1.15/νέα μετοχή, ενώ η η τράπεζα θα αντλήσει κεφάλαια €1.38δισ. Η συνδυασμένη προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη. Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά αν και τα μελλοντικά συμβόλαια των ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητα αρχικά σήμερα Τρίτη 27/4, καθώς η επιφύλαξη των θεσμικών ενόψει της συνάντησης της FOMC της επιτροπής που αποφασίζει για την νομισματική πολιτική της Fed των ΗΠΑ και η πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων που αναμένονται σήμερα αντιστάθμισε την αυξανόμενη αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη από το πλήγμα που της προκάλεσε ο COVID-19.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε στο πρώτο μέρος των συναλλαγών κατά -0,14%, αλλά στις 9:15 δική μας ώρα εμφάνιζε οριακά κέρδη +0,03% ευρισκόμενος στις 702,93 μονάδες. Οι μετοχές της Αυστραλίας υποχώρησαν 0,51%, αλλά στις 9:15 δική μας ώρα έπεφταν -0,19%. Ενώ οι μετοχές στην Κίνα άλλαξαν λίγο αλλά ο δείκτης των blue chip στις 9:25 εμφάνιζε άνοδο +0,11%. Οι μετοχές στο Τόκιο σημείωσαν αρχικά άνοδο+ 0,11% αλλά μετά την πρώτη ώρα ξεκίνησε αναζήτηση πυθμένα και η πτώση του στις 9:15 ήταν -0,46%.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια S&P 500 e-mini στις 9:15 κέρδιζαν +0,21%.