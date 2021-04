Εβδομάδα ενέργειας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης Ελλάδας - Ιταλίας, τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με την αγορά της Βουλγαρίας, γεγονός που θα συνεισφέρει στο να έχουμε ανεμπόδιστη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση του ανταγωνισμού, το οποίο θα λειτουργήσει σε όφελος του καταναλωτή. Προσδοκούμε, επίσης, μέχρι το τέλος του έτους μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας να έχουμε και την αγοραπωλησία φυσικού αερίου που θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος κήρυξε σήμερα την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χτυπώντας το καμπανάκι, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενέργειας» η οποία είναι αφιερωμένη στις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου ενέργειας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρόσθεσε ο υπουργός, ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλίζουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές είτε αυτοί είναι νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις και επαγγελματίες».

Στην έναρξη της συνεδρίασης παρόντες ήταν ο πρόεδρος του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών», Γιώργος Χατζηνικολάου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών», Σωκράτης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αθανάσιος Σαββάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Γιώργος Ιωάννου και ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen.

Ο κ.Σκρέκας υπογράμμισε ακόμη ότι: «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον μετασχηματισμό του κλάδου της ενέργειας, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης.

Καμία κοινωνία και καμία οικονομία δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί με ισχυρούς ρυθμούς και με βιώσιμο, αειφόρο τρόπο, εάν δεν έχει προετοιμάσει κατάλληλα τον ενεργειακό της κλάδο.

Η περιβαλλοντική φιλοδοξία της κυβέρνησής μας έχει αποδειχθεί με την απόφαση του πρωθυπουργού να προχωρήσουμε σε μια πολύ γρήγορη απεξάρτηση από τον λιγνίτη. Για να γίνει αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα συνεκτικό στρατηγικό πλάνο επενδύσεων που αφορά στην προσδοκία και την απόφασή μας να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030 και να παράγουμε πάνω από το 60% της ηλεκτροπαραγωγής μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, οι ενεργειακές εταιρείες θα έχουν φυσικά σημαίνοντα ρόλο. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει εάν οι ενεργειακές εταιρείες δεν προχωρήσουν σε σοβαρές επενδύσεις. Και ήδη αυτό φαίνεται όπως για παράδειγμα με τη ΔΕΗ η οποία ανακτά ταχύτατα το χαμένο έδαφος σε ό,τι αφορά τη θέση της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το «Ηλιακό Βέλος»

Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και την αρμόδια επιτροπή η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 200MW στη Δυτική Μακεδονία, με την επωνυμία «Ηλιακό Βέλος», που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλα αυτά μας κάνουν αισιόδοξους ότι τελικά θα πετύχουμε τους στόχους και πάνω από όλα ότι ο ενεργειακός κλάδος θα αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης.

Για να συμβεί αυτό θα χρειαστούμε ένα σοβαρό και ώριμο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης Ελλάδας - Ιταλίας, τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με την αγορά της Βουλγαρίας, γεγονός που θα συνεισφέρει στο να έχουμε ανεμπόδιστη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση του ανταγωνισμού, το οποίο θα λειτουργήσει σε όφελος του καταναλωτή».

Αγοραπωλησία φυσικού αερίου

Καταλήγοντας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «προσδοκούμε μέχρι το τέλος του έτους, μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να έχουμε και την αγοραπωλησία φυσικού αερίου που θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλίζουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές είτε αυτοί είναι νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις και επαγγελματίες».

Η «Εβδομάδα Ενέργειας» θα συνδυαστεί και με Συνέδριο Ενέργειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Απριλίου. Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εκπρόσωποι της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη εισηγμένων εταιρειών από το χώρο της Ενέργειας θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στον ενεργειακό κλάδο.

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει one to one meetings μεταξύ εκπροσώπων των εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών, Ελλήνων και ξένων.