Σουέζ: O αντίκτυπος στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να διαρκέσει μήνες

Η διώρυγα του Σουέζ μπορεί να άνοιξε και να έγινε το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού πλοίων στις δύο εισόδους της διώρυγας, που δημιουργήθηκε από την προσάραξη του γιγαντιαίου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, μπορεί να τερματιστεί σε τρεις με τρεισήμισι ημέρες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής της διώρυγας του Σουέζ.

Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται μέσω της διώρυγας του Σουέζ από τεράστια πλοία όπως το Ever Given, το οποίο μπορεί να χωρέσει 20.000 εμπορευματοκιβώτια.

Η Lloyd's List εκτιμά ότι αγαθά αξίας άνω των 9 δισ. δολαρίων περνούν καθημερινά μέσω της πλωτής οδού 120 μιλίων, πράγμα που σημαίνει πως αγαθά αξίας περίπου 400 εκατ. δολάρια την ώρα περνούν την διώρυγα.

«Η διακοπή μιας εβδομάδας αυτού του μεγέθους θα συνεχίσει να έχει επίδραση ... πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 60 ημέρες προτού τα πράγματα διευθετηθούν και επιστρέψουν κάπως στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Στίφεν Φλιν, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Northeastern University.

Οι βασικές συνέπειες περιλαμβάνουν τη συμφόρηση στα λιμάνια, καθώς και τα πλοία δεν βρίσκονται στο σωστό μέρος για το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι τους. Το πιο σημαντικό, επιδεινώνει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν ήδη πιεστεί από τις ελλείψεις εν μέσω της έκρηξης των αγορών λόγω της πανδημίας.

Ο Φλιν σημείωσε επίσης ότι αυτή είναι μια από τις προκλήσεις του συστήματος just-in-time. Οι γραμμές συναρμολόγησης θα παραμείνουν αδρανείς, επειδή τα μέρη δεν θα εμφανίζονται όταν αναμένεται, για παράδειγμα.

«Ποτέ πριν δεν υπήρξε τέτοιο άγχος, και θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο», συνέχισε εξηγώντας πως δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι αυτό το μποτιλιάρισμα δεν επιτρέπει απλά την επαναφορά και επανεκκίνηση. Χρειάζεται επανεκκίνηση και επαναφορά του συστήματος.

Στο κυνήγι της αποδοτικότητας και των εμπορευμάτων χαμηλού κόστους, τα πλοία έχουν γίνει όλο και μεγαλύτερα. Δεν μπορούν όλα τα λιμάνια να χειριστούν τα πλοία του μεγέθους του Ever Given, δημιουργώντας εστιασμένα συστήματα.

Πλοία αυτού του μεγέθους θα μπορούσαν να πλεύσουν από την Κίνα στο Ρότερνταμ - το δρομολόγιο το οποίο ακολουθούσαν πάντα - όπου τα containers του θα μπορούσαν τότε να φορτωθούν σε μικρότερα πλοία που ταξιδεύουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη ή άλλους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με άλλα λόγια, τα μικρότερα λιμάνια δεν μπορούν απλώς να απορροφήσουν τις αντιφάσεις στον προγραμματισμό που δημιουργούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κανάλι του Σουέζ.

Σχεδόν 19.000 πλοία διήλθαν από το κανάλι κατά τη διάρκεια του 2020, με μέσο όρο 51,5 ανά ημέρα, σύμφωνα με την Αρχή του καναλιού του Σουέζ.

Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, περισσότερα από 350 σκάφη δεν μπόρεσαν να περάσουν το κάναλι, καθώς το Ever Given έκοψε την πρόσβαση και στις δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, 372 πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σουέζ και περιμένουν να περάσουν. Μεταξύ αυτών και 80 containerships, ενώ άλλα mega containerships που ξεκινούν τώρα από Ασία φαίνεται να αλλάζουν ρότα.

«Όσο καιρό πάρει, η ζημιά έχει γίνει, με τους μεταφορείς να προειδοποιούν ότι αναμένουν μήνες διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού και μειώσεις στην χωρητικότητα, καθώς οι εισαγωγές της Ασίας αυξάνονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Μαρκ Σακόνι, συντάκτης του περιοδικού The Commerce της IHS Markit.

Ορισμένες ναυτιλιακές, συμπεριλαμβανομένης της Hapag-Lloyd, αποφάσισαν να ανακατευθύνουν τα πλοία γύρω από το Cape of Good Hope, Αυτό προσθέτει τουλάχιστον μια επιπλέον εβδομάδα χρόνου πλεύσης, ενώ οδηγεί επίσης σε υψηλότερο κόστος καυσίμων.

Οι ειδικοί διαφωνούν σχετικά με το πόσο θα επηρεάσει τελικά αυτό τους καταναλωτές στις ΗΠΑ.

Ο Τζέφτι Μπεργκστραντ, καθηγητής οικονομικών στο University of Notre Dame’s Mendoza College of Business, αναμένει ελάχιστα αποτελέσματα. «Το περιστατικό του Ever Given, το οποίο μπλόκαρε το κανάλι του Σουέζ για περίπου μια εβδομάδα, θα έχει μόνο δευτερεύουσα και παροδική επίδραση στις τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων», είπε. «Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις εισαγωγές που μπλοκαρίστηκαν την τελευταία εβδομάδα κατευθύνονται προς την Ευρώπη, οι καταναλωτές των ΗΠΑ πιθανότατα θα δουν μικρή επίδραση στις τιμές των εισαγωγών των ΗΠΑ, εκτός από το βαθμό που τα ενδιάμεσα προϊόντα των τελικών προϊόντων των ΗΠΑ κατασκευάζονται στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Φλιν, από την άλλη πλευρά, είπε ότι οι τιμές στις ΗΠΑ θα αυξηθούν «σχεδόν σίγουρα», καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού που διασυνδέεται παγκοσμίως εξακολουθεί να είναι τεταμένη. «Αυτός ο ιμάντας μεταφοράς του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών είναι αυτό που μετακινεί προϊόντα] παντού και τον θεωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό δεδομένο μέχρι που σταμάτησε ξαφνικά. ... Θα υπάρξουν πολλά από αυτά τα εφέ δεύτερης και τρίτης τάξης», εκτίμησε.

