Οι πιο ελκυστικές χώρες για εργασία

Ο Καναδάς θεωρείται ο πλέον ελκυστικός προορισμός για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που «ξεσπιτώνει» τις ΗΠΑ από την πρώτη θέση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 209.000 άτομα από 190 χώρες τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν εάν και υπό ποιες συνθήκες οι ερωτηθέντες θα μετακόμιζαν σε μια ξένη χώρα για λόγους εργασίας.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2020 από την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Boston Consulting Group και την The Network,ήταν μέρος μιας έκθεσης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη με τίτλο «Decoding Global Talent, Onsite and Virtual». Η έκθεση αποτελεί τ ην τρίτη μελέτη για τις παγκόσμιες τάσεις εργατικού δυναμικού που πραγματοποιούνται από την BCG και την εταιρεία The Network από το 2014.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι ΗΠΑ «’’πληγώθηκαν’’ από την ασυνεπή τους αντίδραση στην πανδημία, την υιοθέτηση εθνικιστικών πολιτικών και την κοινωνική αναταραχή».

Στο μεταξύ, όπως ανέφεραν, ο Καναδάς και η Αυστραλία, που συνήθως έμεναν πίσω από τις, έκαναν και οι δύο «πολύ καλύτερη δουλειά σ τη διαχείριση της πανδημίας». «Θεωρούνται επίσης ότι έχουν καλύτερα κοινωνικά συστήματα και πιο ανοιχτούς πολιτισμούς από τις ΗΠΑ», πρόσθεσαν οι συγγραφείς.

Το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία ανέβηκαν στις 10 πρώτες θέσεις των πιο επιθυμητών χωρών για εργασία, αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός πως οι χώρες της Ασίας έχουν επίσης κάνει καλή δουλειά στον έλεγχο της πανδημίας, ανέφερε η έκθεση.

Όσον αφορά τις πόλεις, η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο, παρέμεινε ως το πιο επιθυμητό μέρος εργασίας στον κόσμο, ακολουθούμενη από την πρωτεύουσα των Κάτω Χωρών, το Άμστερνταμ. «Η φήμη και η εμβέλεια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας δίνουν στο Λονδίνο μια αύρα που το βοηθά να ξεπεράσει τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, όπως εκείνες που περιβάλλουν το Brexit που έχουν καταλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά τα τελευταία χρόνια», ανέφεραν οι συγγραφείς της έκθεσης. Να σημειωθεί επίσης ότι οι ξένοι εργαζόμενοι αφήνουν την Βρετανία με τον πιο γρήγορο ρυθμό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσθέτοντας έτσι άλλη μία πρόκληση στην οικονομίας της χώρας που πιέστηκε από το Brexit και την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Ωστόσο, ο αριθμός των εργαζομένων συνολικά που δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι να μετακινηθούν σε άλλη χώρα για εργασία μειώθηκε από την πρώτη έρευνα το 2014, σε περίπου 50% από 63%.

Η έκθεση αποδίδει εν μέρει αυτήν την τάση στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν παγκοσμίως και τη μαζική αλλαγή που έχει σημειωθεί στην τηλεργασία λόγω της πανδημίας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται για μια εταιρεία στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζεται να μετεγκατασταθούν.

Οι πιο ελκυστικές χώρες, σύμφωνα με την μελέτη είναι οι εξής:

Καναδάς ΗΠΑ Αυστραλία Γερμανία Βρετανία Ιαπωνία Ελβετία Σιγκαπούρη Γαλλία Νέα Ζηλανδία

Οι πιο ελκυστικές πόλεις, σύμφωνα με την μελέτη είναι οι εξής:

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες Ντουμπάι, ΗΑΕ Βερολίνο, Γερμανία Αμπού Ντάμπι, ΗΑΕ Τόκιο, Ιαπωνία Σιγκαπούρη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Βαρκελώνη, Ισπανία Σύδνεϋ, Αυστραλία

naftemporiki.gr