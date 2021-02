ΗΠΑ: Επιμένει ο Μπάιντεν στις προσπάθειες για αύξηση του ημερομισθίου

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί δεσμέυεται να αυξήσει το ελάχιστο ημερομίσθιο των ΗΠΑ στα 15 δολάρια, αφού η Γερουσία αποφάσισε ότι η διάταξη δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ανακούφισης από την COVID-19, δήλωσε ένας κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Μπράιαν Ντεις, σε συνέντευξή του στο MSNBC, δήλωσε ότι η κυβέρνηση απογοητεύτηκε από την απόφαση της κοινοβουλευτικής της Γερουσίας την Πέμπτη και θα συνδιαλεχθεί με ηγέτες του Κογκρέσου σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός.

«Έχει δεσμευτεί να το κάνει», είπε. «Απογοητευτήκαμε με την απόφαση των βουλευτών».

Η Γερουσία απεφάνθη την Πέμπτη ότι η διάταξη, η οποία θα υπερδιπλασίαζε τον ομοσπονδιακό ελάχιστο μισθό, δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αρωγής ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να περάσουν μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «συμφιλίωση».

«Το υψηλότερο ημερομίσθιο είναι το σωστό. Θα συμβουλευτούμε σήμερα τους συμμάχους μας στο Κογκρέσο, τους ηγέτες του Κογκρέσου για να μιλήσουμε για μια πορεία προς τα εμπρός για το πώς μπορούμε να σημειώσουμε επειγόντως πρόοδο σε αυτό ττο θέμα, που είναι επείγον. Ταυτόχρονα, πρέπει να δράσουμε για αυτό το Αμερικανικό Σχέδιο Διάσωσης », πρόσθεσε, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εγκρίνει το νομοσχέδιο αργότερα την Παρασκευή.

Ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών και εκ της προοδευτικής πτέρυγάς τους, Μπέρνι Σάντερς, αντιτάχθηκε στην απόφαση της Γερουσίας. Άλλωστε ο κ. Σάντερς εδώ και καιρό πρωτοστατεί στην εκστρατεία υπέρ της αύξησης του ημερομισθίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αυτήν την στιγμή είναι στα 7,5 δολάρια.