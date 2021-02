ΕΒΕΘ: Διαδικτυακή εκδήλωση στις 22 Φεβρουαρίου για την επιχειρηματική ανάπτυξη

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) διοργανώνει την τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση-workshop, για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:30. Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως: 15:30 – 15:40 Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων - μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ 15:40 – 16:00

Παρουσίαση των δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τον κ. Αντώνη Μπούμπουλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ.16:00 – 16:45 Εισήγηση του Δρ. Δημήτρη Κουζέλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας συμβούλων σε θέματα ευρεσιτεχνίας ‘’Intel-Lex and K&P Consulting’’ και Πρόεδρου της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, με θέματα:

α) «Πώς μπορώ να κατοχυρώσω την ευρεσιτεχνία μου;»

β) «Ποια οδός κατοχύρωσης ενδείκνυται για την επιχείρησή μου;»

16:45 – 17:00 Ερωτήσεις-απαντήσεις.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Mediterranean Region”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο workshop καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω του ακόλουθου link στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM https://zoom.us/webinar/register/WN_SiMPKgaMSzmX2TZ_Gnscpw μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί.