“Εκπαιδευτική Αναγέννηση”: Προετοιµασία του παιδιού για µια επιτυχηµένη κι ευτυχισµένη ζωή

Στόχος του Προγράµµατος Σπουδών του Προνηπιαγωγείου - Νηπιαγωγείου είναι η οµαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωµένη κοινωνική οµάδα που συναντά µετά την οικογένεια, η γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηµατική ανάπτυξη όλων των παιδιών, η ενεργητική συµµετοχή όλων των παιδιών, η εισαγωγή στον κόσµο της µάθησης µέσα από τη βιωµατική γνώση, η ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Με άριστους εκπαιδευτικούς και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους, το Δηµοτικό Σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους µαθητές του ουσιαστική παιδεία. Παρέχει ουσιαστική µόρφωση και πλήρη αφοµοίωση της γνώσης, καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και συνθετικής σκέψης, ανίχνευση και ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των µαθητών, µέσα από την ενασχόληση µε ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε κάποιον τοµέα. Εστιάζει επίσης στην υιοθέτηση των ηθικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά του παιδιού µέσα στην οµάδα και απέναντι στους άλλους, ως στάδιο προετοιµασίας για µια ισορροπηµένη προσωπική ζωή και επιτυχηµένη ένταξη στην κοινωνία.

Η διάκριση Γυµνάσιο και Λύκειο της Χρονιάς στα Education Leaders Awards αποτελεί το επιστέγασµα της συστηµατικής προσπάθειας, του οράµατος και της φιλοσοφίας του Σχολείου που δοµείται από τις πρώτες κιόλας βαθµίδες εκπαίδευσης.

Το Γυµνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης εξασφαλίζει στους έφηβους µαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε έναν κόσµο ανταγωνιστικό που διαρκώς αλλάζει και στον οποίο καλούνται να προσαρµόζονται δηµιουργικά και αποτελεσµατικά, ώστε να οικοδοµούν στέρεα το µέλλον τους και να είναι κατ’ επέκταση ευχαριστηµένοι και ευτυχισµένοι.

Το πρόγραµµα του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κινείται σε δύο άξονες.

1ος άξονας: Αποσκοπεί στην εισαγωγή των µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα µέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στο εξωτερικό µέσα από το Διεθνές Πρόγραµµα G.C.E. A- Levels, το οποίο περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα του Λυκείου. Απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων σε ποσοστό 100% φοιτούν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής που είναι σε Κορυφαία Πανεπιστήµια της Ευρώπης και του κόσµου, όπως το University of Cambridge, Imperial College London, UCL, KING’ S College London, The University of Manchester, University of Glasgow, University of Southampton, UCL κ.α., ενώ ένας στους τρεις µαθητές έχει εισαχθεί στα 10 καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου.