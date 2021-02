Εντείνεται η σύγχυση στο λιανεμπόριο

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Με εμφανή «κόπωση» από τις συνεχείς αλλαγές των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων τους, οι έμποροι αγωνιούν για το μέλλον τους, ενώ οι επαγγελματίες της εστίασης παραμένουν προσανατολισμένοι σε κινητοποιήσεις, αν και το νέο πακέτο μέτρων χαρακτηρίζεται βελτιωμένο συγκριτικά με τα προηγούμενα.



Πριν καλά καλά οριστικοποιηθεί ο νέος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής η αγορά έχει αρχίσει να συζητά για νέους κύκλους μετά τον 6ο και τον 7ο. Η αισιοδοξία της επανεκκίνησης έχει δώσει τη θέση της στην ανασφάλεια καθώς οι επιχειρηματίες μπορεί να κατανοούν τις πεπερασμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αλλά πεπερασμένα είναι και τα δικά τους διαθέσιμα.



Ταυτόχρονα η χαμηλή ταχύτητα στο πρόγραμμα των μαζικών εμβολιασμών επιτείνει το κλίμα αβεβαιότητας, ενώ οι παλινωδίες αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς προκαλούν δυσφορία σε μερίδα της αγοράς που πλήττεται από την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης.

Όπως σημειώνουν επιχειρηματίες, τα περιοριστικά μέτρα των τελευταίων ημερών, ήτοι η απαγόρευση των αγορών με ραντεβού στο κατάστημα (click in shop) στις «κόκκινες περιοχές», αλλά και το λουκέτο στις περιοχές που είναι σε αυστηρή «καραντίνα», έχουν αποθαρρύνει τους καταναλωτές στρέφοντας το ενδιαφέρον σε μεγάλο βαθμό στα e-shop. Υπενθυμίζεται ότι ειδικότερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του click away, ενώ στις περιοχές με πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο είναι κλειστά. Αντίθετα, στις περιοχές επιτήρησης είναι ανοικτά υπό την προϋπόθεση εφαρμογής όλων των μέτρων προστασίας.

Η σύγχυση

Σύγχυση πάντως επικράτησε με το θέμα του take away, με το τι θα πωλούν και τι όχι τα supermarket, αλλά και με το θέμα των λαϊκών αγορών. Μετά τα μπρος - πίσω, αποφασίστηκε η λειτουργία της εστίασης να είναι ενιαία σε όλες τις περιοχές και να επιτρέπεται μόνο το πακέτο ή take away, το delivery και η καθ’ οδόν εξυπηρέτηση. Τα supermarket, τα οποία το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, που ήταν κλειστά όλα τα καταστήματα, πωλούσαν όλα τα είδη πλην παιχνιδιών, νομιμοποιούνται στις περιοχές αυξημένου κινδύνου να πωλούν τα πάντα, πλην παιχνιδιών. Επίσης στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου και στις μητροπολιτικές περιοχές απαγορεύεται να πωλούν και άλλα διαρκή αγαθά, τα οποία μπορούν να διαθέτουν μόνο με τη μέθοδο click away.

Η «παράδοση των κλειδιών»

Από την άλλη μεριά οι επαγγελματίες της εστίασης παραμένουν προσανατολισμένοι σε κινητοποιήσεις. Από χθες επεξεργάζονται με τους λογιστές τους το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και τελούν εν αναμονή της δημοσίευσης των νέων μέτρων σε ΦΕΚ για να αξιολογήσουν όλες τις παραμέτρους. Εξακολουθούν να θεωρούν ότι ένα μέρος επαγγελματιών δεν καλύπτεται επαρκώς από το δίχτυ προστασίας που επιχειρεί να αναπτύξει η κυβέρνηση, αν και με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, ο αλγόριθμος έχει διαφοροποιήσει το αποτύπωμα της 6ης επιστρεπτέας δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερες επιχειρήσεις συγκριτικά με τους προηγούμενους δύο κύκλους.

«Στην πράξη, πολλές επιχειρήσεις πήραν λίγα ή και καθόλου χρήματα» αναφέρει χαρακτηριστικά στη «Ν» ο Πέτρος Κασιμάτης, από τον Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης (ΚΕΕ). Προσθέτει ότι από χθες πολλές μικρές επιχειρήσεις αξιολογούν με τους λογιστές τους τα νέα μέτρα για να καταλάβουν τι όφελος θα προκύψει τελικά γι’ αυτούς, εκτιμώντας σε γενικές γραμμές ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών.

Παρ’ όλα αυτά οι επιχειρήσεις εστίασης προετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση, την παράδοση των κλειδιών των καταστημάτων τους στην κυβέρνηση. Την κινητοποίηση που οργανώνεται από το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, την ΠΟΕΣΕ, στηρίζουν τα σωματεία των επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων ο ΚEΕ, αν και εκφράζουν συχνά διαφορετικές απόψεις για τη στρατηγική των διεκδικήσεων, θεωρώντας ότι δεν εκπροσωπούνται «άριστα», γι’ αυτό και εσχάτως διεκδικούν βήμα, ενώ αναπτύσσουν και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Μία εξ αυτών είναι και η διεκδίκηση αποζημιώσεων με μαζικές αγωγές για τις επιπτώσεις του «κλειδώματος» που τους επιβλήθηκε και προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται την άλλη Τετάρτη να ληφθούν αποφάσεις. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις να ενημερωθούν και να συμμετέχουν σ’ αυτές τις κινήσεις, αλλά η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα εξαρτηθεί από την προώθηση των κοινών αιτημάτων του κλάδου τις επόμενες εβδομάδες.

Και πρόστιμα για παραβάσεις

Στους 340 ανήλθαν οι έλεγχοι της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά το διάστημα από 1ης έως 7 Φεβρουαρίου κατά τους οποίους και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις που αφορούσαν το παράνομο εμπόριο.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τη συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙΜΕΑ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Πελοπόννησο.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017) και του ν. 4712/2020 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων και κατασχέθηκαν 306 τεμάχια απομιμητικών ειδών.