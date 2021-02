Διαφορετικές ταχύτητες στο λιανεμπόριο

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Ανοιχτά είναι από σήμερα στις «κόκκινες περιοχές» τα Jumbo, τα καταστήματα των αλυσίδων του ομίλου Inditex αλλά και τα καταστήματα άλλων εταιρειών του λιανεμπορίου με δραστηριότητα σε είδη ένδυσης, υπόδησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, που συντονίστηκαν με διαφορά φάσης στο νέο πλαίσιο επανεκκίνησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με το μοντέλο «click in shop».

Μετά τη σχετική σύγχυση που προκάλεσε η απόφαση μεγάλων λιανεμπόρων να διατηρήσουν κλειστά καταστήματα στις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, το τοπίο αλλάζει από σήμερα. Στην περίπτωση της Jumbo, η διαπίστωση ότι κινδυνεύει να μείνει εκτός των μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων στην περίπτωση που δεν ανοίξει τα καταστήματα του δικτύου της με το υβριδικό μοντέλο όπου επιβάλλεται, φέρεται να είναι μια σημαντική αιτία. Στην περίπτωση των πολυεθνικών αναφέρεται επίσης το περιορισμένο χρονικό περιθώριο που υπήρχε για ερμηνεία της απόφασης, ενημέρωση και προετοιμασία ώστε τα καταστήματα να ανοίξουν με ασφάλεια στις συγκεκριμένες περιοχές.

Έτσι, έπειτα από αρκετές αναθεωρήσεις αποφάσεων από την Παρασκευή 29/1 το απόγευμα, που έγιναν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, μέχρι χθες, η αγορά αναμένεται σήμερα να ομαλοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο. Όπως αναφέρθηκε, τα καταστήματα Jumbo θα λειτουργήσουν με το μοντέλο click in shop (δηλαδή αγορές από το κατάστημα, με επίσκεψη κατόπιν ραντεβού και για 2 ώρες παραμονής στον εμπορικό χώρο, με περιορισμό ένα άτομο ανά 25 τ.μ.). Επίσης για άλλα είδη πέραν ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείου θα ακολουθείται η διαδικασία click away των αγορών μέσω e-shop ή τηλεφωνικά με παράδοση εκτός καταστήματος. Στην Αττική και τις άλλες επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, που αυξάνουν μέρα με τη μέρα, λειτουργούν από σήμερα και τα καταστήματα του ισπανικού ομίλου Inditex, μεταξύ των οποίων ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius και Oysho. Μέχρι αργά χθες τα επιτελεία των αλυσίδων ήταν επί ποδός προκειμένου να κάνουν τα απαραίτητα τεστ σε συστήματα και πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας.

Ενημέρωση πελατών

Σημειώνεται ότι από το Σάββατο 30/1 λειτουργούσαν κανονικά στις «κόκκινες περιοχές» με το μοντέλο click in shop άλλες εταιρείες με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ ένδυσης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου από το Πλαίσιο και τον Μουστάκα μέχρι τη Mango κ.ά., ενώ από χθες μια μια οι εταιρείες του λιανεμπορίου ενημερώνουν τους πελάτες τους. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η MediaMarkt σε συνέχεια των νέων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ανακοίνωσε ότι υποδέχεται τους καταναλωτές στα καταστήματα του δικτύου της στην Αττική με ραντεβού και παραλαβή με τη μέθοδο του click away. Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι αν η παραγγελία αφορά τα καταστήματα της Αττικής, η παραγγελία ετοιμάζεται σε 60’ και ο πελάτης την παραλαμβάνει μέσω click away στα ειδικά pick up spots επιδεικνύοντας το σχετικό sms επιβεβαίωσης. Ανάλογες υποδομές έχουν αναπτύξει τα Public, ο Κωτσόβολος κ.ά.

Η H&M επίσης λειτουργούσε κανονικά από το Σάββατο 30/1 με το μοντέλο click in shop στις «κόκκινες περιοχές». Μάλιστα η Η&M ανακοίνωσε και αποτελέσματα που καταδεικνύουν τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι πωλήσεις ακόμη και ισχυρών brands εν μέσω πανδημίας. Το δίκτυο του σουηδικού ομίλου έκλεισε το 2020 με πτώση 24% καθώς το lockdown του Νοεμβρίου εξανέμισε τα οφέλη από την επανεκκίνηση των καταστημάτων και τη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας τους θερινούς μήνες, ενώ το παγκόσμιο δίκτυο εμφάνισε συνολικά πτώση 18%.