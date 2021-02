KPMG: Επενδύσεις ρεκόρ 300,5 δισ. δολ. μέσω VC το 2020 - Η τάση στην Ελλάδα

Στα 300,5 δισ. δολ. παγκοσμίως ανέρχονται τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου (VC) που αντλήθηκαν το 2020, που ήταν η δεύτερη σημαντικότερη χρονιά εδώ και μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της KPMG.

Η παγκόσμια αγορά VC βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας υποκινούμενη κυρίως από την επιτάχυνση του ρυθμού ψηφιοποίησης που αποτελεί πλέον σημαντικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης. Μάλιστα όπως σημειώνει ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, γενικός διευθυντής στο Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα, το 2020, η συγκεκριμένη τάση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Ελλάδα με την πετυχημένη ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού συναλλαγών άντλησης χρηματοδότησης από εταιρείες start-up. Στο πλαίσιο αυτό, στόχο για το 2021 αποτελεί η ανάδειξη της πρώτης ελληνικής εταιρείας «μονόκερου» από πλευράς αποτίμησης.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω μιας σειράς σημαντικών γεγονότων, μεταξύ των οποίων η πανδημία Cοvid-19, οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις για το Brexit και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι παγκόσμιες επενδύσεις VC παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές το δ’ τρίμηνο του 2020, αγγίζοντας τα US$ 80,8 δισ. μέσω 5 418 συναλλαγών. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση Venture Pulse για το δ’ τρίμηνο του 2020 που δημοσιεύτηκε από την KPMG Private Enterprise, χάρη σε αυτή την ισχυρή τριμηνιαία επίδοση, οι ετήσιες επενδύσεις VC παγκοσμίως ανήλθαν στα US$ 300,5 δισ., το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης από VC που έχει καταγραφεί ποτέ (US$ 329,7 δισ.) παγκοσμίως μετά το 2018.

Τα ισχυρά αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2020 ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάκαμψης των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ασία - και ειδικά στην Κίνα, η οποία προσέλκυσε τις πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η άντληση US$ 1,7 δισ. από την εταιρεία ενοικίασης φορτηγών Manbang Group, US$ 1,6 δισ. από την εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας Zuoyabang και US$ 1 δισ. από την επίσης εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας Yuanfudao.

Ισχυρές ήταν και οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο και την Ευρώπη στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2020, εκτοξεύοντας τις επενδύσεις VC και στις δύο ηπείρους σε ετήσια επίπεδα ρεκόρ. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε US$ 164,3 δισ. στη διάρκεια του 2020 - με επενδύσεις ρεκόρ ύψους US$ 156,2 δισ. στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκαν επενδύσεις ύψους US$ 49 δισ. κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση η χρονιά αυτή σε κάθε περιοχή του κόσμου. Συχνά όμως οι μεγάλες προκλήσεις κρύβουν και μεγάλες ευκαιρίες - και ο τεχνολογικός τομέας σίγουρα το διαπίστωσετη χρονιά που πέρασε» αναφέρει ο Kevin Smith, Co-Leader του Δικτύου Emerging Giants Network KPMG Private Enterprise της KPMG International. Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και οι αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών ήταν σημαντικές. Το ίδιο συνέβη και με τις επενδύσεις VC. Καθώς μπαίνουμε στο α’ τρίμηνο του 2021, οι επενδύσεις VC πιθανότατα θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυναμικές, ειδικά σε τομείς όπως το mobility, τα logistics και το fintech, η υγεία/βιοτεχνολογία και η εκπαιδευτική τεχνολογία.

Βασικά χαρακτηριστικά του 2020 σε ετήσια βάση

Η παγκόσμια χρηματοδότηση από VC ανήλθε στα US$ 300,5 δισ. το 2020 - καταγράφοντας άνοδο από τα US$ 281,6 δισ. το 2019 – η οποία είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το ρεκόρ των US$ 329,7 δισ. το 2018

Οι ετήσιες επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο άγγιξαν το ρεκόρ των US$ 164,3 δισ... στη διάρκεια του 2020, με ετήσιο υψηλό για τις ΗΠΑ στα US$ 156,2 δισ. Οι ετήσιες επενδύσεις VC στην Ευρώπη επίσης κατέγραψαν πρωτοφανές ρεκόρ ύψους US$ 49 δισ. στη διάρκεια της χρονιάς

Παγκοσμίως, το μέσο ύψος των συναλλαγών αυξήθηκε σε όλα τα επιμέρους στάδια το 2020 - αγγίζοντας τα US$ 1,2 εκατ. για συναλλαγές στα στάδια αγγέλου/σποράς , τα US$ 4,5 εκατ. για συναλλαγές πρώιμου σταδίου και US$ 9,9 εκατ. για τις συμφωνίες τελικού σταδίου

Οι χρηματοδοτήσεις εταιρειών μέσω VC (για πρώτη φορά) σημείωσε μείωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παγκοσμίως - στα US$ 24,9 δισ. μέσω 6 580 συναλλαγών το 2020 από τα US$ 29,4 δισ. μέσω 8 149 συναλλαγών το 2019.

Η Αμερική προσέλκυσε πάνω από τη μισή χρηματοδότηση VC παγκοσμίως το δ’ τρίμηνο 2020, με επενδύσεις ύψους US$ 41 δισ. μέσω 2 725 συναλλαγών. Η Ευρώπη κατέρριψε το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των US$ 41,9 εκατ. σε επενδύσεις VC (2019), προσελκύοντας US$ 49 δισ. το 2020. Επίσης, στην Ευρώπη σημειώθηκε ρεκόρ επενδύσεων VC σε δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με την άντληση US$ 14,3 δισ. μέσω 1 192 συναλλαγών. Η γαλλική εταιρεία αγροτικής τεχνολογίας Ynsect ήταν το αντικείμενο της δεύτερης μεγαλύτερης συναλλαγής αυτό το τρίμηνο στην Ευρώπη ( US$ 372 εκατ.), με κορυφαία την άντληση της χρηματοδότησης ύψους US$ 389 εκατ. της LumiraDx.

Οι επενδύσεις VC στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτοξεύθηκαν σε 5 δισ. στη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2020, σημαντικά υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 3,9 δισ. του δ’ τριμήνου του 2017 αλλά και του γ’ τριμήνου του 2019. Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε περισσότερες από τις μισές από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη κατά το δ’ τρίμηνο του 2020, μεταξύ των οποίων οι συναλλαγές των LumiraDx (US$ 389 εκατ.), Molo (US$ 343 εκατ.), Cazoo (US$ 310 εκατ.) και OneTrust (US$ 300 εκατ.).

Το Ηνωμένο Βασίλειο (US$ 15,3 δισ.), η Γερμανία ( US$ 7,1 δισ.), η Γαλλία (US$ 6,3 δισ.), οι Σκανδιναβικές χώρες (US$ 5,7 δισ.) και το Ισραήλ (US$ 5 δισ.) κατέγραψαν όλες επίπεδα ρεκόρ στην άντληση χρηματοδότησης από VC κατά το 2020.

Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για την αγορά VC

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα το α’ τρίμηνο του 2021 λόγω της σημαντικής ρευστότητας στην αγορά, των χαμηλών επιτοκίων και την αυξημένη επιθυμία των εταιρειών για ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, η δραστηριότητα σε IPO και εξαγορές και συγχωνεύσεις αναμένεται ιδιαίτερα ενεργή καθώς πολλές εταιρείες «μονόκεροι» είναι σε φάση σχεδιασμού της διαδικασίας εξόδου τους (exit plan)

«Το επίπεδο της δραστηριότητας συναλλαγών IPO, ειδικά στις ΗΠΑ, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2020», σχολιάζει ο Conor Moore, Co-Leader του Δικτύου Emerging Giants Network KPMG Private Enterprise της KPMG International. «Λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ πετυχημένα IPO αρκετών εταιρειών «μονόκερων» υψηλού προφίλ το δ’ τρίμηνο του 2020, θα πρέπει να αναμένουμε έναν αυξανόμενο αριθμό παρόμοιων συναλλαγών το 2021, ειδικά σε συνδυασμό με την έκρηξη του φαινομένου των εταιρειών ειδικού σκοπού εξαγοράς (SPAC). Το 2021 προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστικό».

