Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια άντλησε η Robinhood

Η πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών Robinhood έχει ανλήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου από υφιστάμενους επενδυτές, έχοντας τεθεί υπό πίεση από υψηλούς όγκους συναλλαγών αυτήν την εβδομάδα και αυξάνοντας την οργή των πελατών, διασημοτήτων και πολιτικών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σφοδρές κατηγορίες για χειραγώγηση της αγοράς.

Οι υπάρχοντες επενδυτές της Robinhood περιλαμβάνουν τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου Sequoia Capital και Ribbit Capital, οι οποίες ενώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ για να προσφέρουν τη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους New York Times.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε ότι έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τους υπάρχοντες επενδυτές για να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην αύξηση ρεκόρ. Αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι εμπιστοσύνης από τους επενδυτές που θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε περαιτέρω τους πελάτες μας », δήλωσε εκπρόσωπος της Robinhood σε email.

Η πλατφόρμα συναλλαγών άντλησε κεφάλαια από πιστωτικές γραμμές που έχει συμφωνήσει με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Chase and Co και Goldman Sachs Group Inc.

H Robinhood ανέστειλε τις συναλλαγές στις μετοχές της GameStop και άλλων εταιρειών που έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες. Η μετοχή της GameStop κατέγραψε "βουτιά” 33,42% την Πέμπτη. Η μετοχή της GameStop συσσώρευσε τεράστια κεφάλαια. Η μεγάλη κινητικότητα και οι τεράστιες διακυμάνσεις προκάλεσαν την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters και CNBC