Talk of the market: Με την αξιολόγηση της Fitch κλείνει η εβδομάδα

Στον οίκο αξιολόγησης Fitch στρέφεται το ενδιαφέρον στο κλείσιμο της εβδομάδας ενόψει της ετυμηγορίας του για την πιστοληπτική διαβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είναι ζητούμενο εάν θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) από σταθερές σε θετικές ενώ βέβαιο θεωρείται ότι θα διατηρηθεί η βαθμολογία ΒΒ στην πιστοληπτική ικανότητα. Καλλιεργεί προσδοκίες η πιθανότητα να "μετρήσει" το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, που θεωρείται χαμηλό, αλλά και οι νέοι πόροι από το ταμείο ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι μετά τη Fitch θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις από DBRS και S&P τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αντίστοιχα.

Οι αβεβαιότητες στο οικονομικό περιβάλλον συντηρούν επιφυλακτικούς τους επενδυτές. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε χθες 0,50%, οριακά κάτω από τις 800 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών στα 53 εκατ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία για την οριστικοποίησή του είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής 5, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία "lock-up", σύμφωνα με την Intralot, σε συνέχεια της συμφωνίας με μία "ad hoc" ομάδα ομολογιούχων η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των ομολογιών τύπου Senior Unsecured Notes 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021.

Η Paulson & Co. Inc. κατέχει έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 38.348.265 δικαιώματα ψήφου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνολικά το ποσοστό της στην Τράπεζα Πειραιώς είναι 4,61%. Η Paulson & Co Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης από τις 19 Ιανουαρίου κατέχει άμεσα 25.220.655 μετοχές της τράπεζας, ήτοι ποσοστό 3,03%.

Η Forthnet ανακοίνωσε ότι η μέτοχος εταιρεία Massar Investments LLC και ο ελέγχων αυτή Abdulaziz Al Ghurair, οι οποίοι κατέχουν 24.887.736 δικαιώματα ψήφου, την ενημέρωσαν ότι κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών σε νέες μετοχές που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω κατήλθε από 14,421% σε 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Κατόπιν επόμενης μετατροπής από 21.12.2020 το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώθηκε σε 7,24%.

Eντυπωσιακή κούρσα έχουν καταγράψει οι πωλήσεις των supermarket το 2020 εν μέσω πανδημίας. Τα στοιχεία της IRI μέχρι τις 3.1.2021 δείχνουν αύξηση 13,7% την τελευταία εβδομάδα του έτους και συνολική αύξηση 10,4% σε ετήσια βάση.

Συνεχίζεται το ανοδικό σερί στα μεγέθη της Παπουτσάνης, που παρά τις προκλήσεις, έκλεισε το 2020 με κύκλο εργασιών πάνω από 40,5 εκατ. ευρώ (έναντι 30,7 εκατ. ευρώ το 2019). Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, σημειώνεται αύξηση άνω του 30%. Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις της στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους ενώ σημαντικά συνέβαλε και η αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού. Σημαντική συνεισφορά στις επιδόσεις έχει η είσοδος στην αγορά αντισηπτικών ενώ οι εξαγωγές συνεχίζουν να συνεισφέρουν σημαντικά στον κύκλο εργασιών αντιπροσωπεύοντας ποσοστό άνω του 49% του συνολικού τζίρου.

Η Epsilon Net και η Space Hellas ανακοίνωσαν την ίδρυση νέας εταιρείας, της Epsilon SingularLogic, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον εμπορικό βραχίονα του νέου επιχειρηματικού σχήματος SingularLogic, Epsilon Net και Space Hellas στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων. Βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί, η ενιαία στρατηγική επικοινωνίας και διαχείρισης του δικτύου συνεργατών αλλά και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών.

Δύο νέα σήματα μπαίνουν στο χαρτοφυλάκιο του εμπορικού πάρκου Smart Park. Η Γυαλού Εμπορική & Τουριστική, 100% θυγατρική της Reds του ομίλου Ελλάκτωρ, προχώρησε σε δύο νέες συνεργασίες με την εταιρεία Νεφ-Νεφ (NEF-NEF) και την Lila Verne (Hunter).

