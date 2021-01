Άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν έναν ταραχώδη μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συνήθως κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων για λιανεμπόριο, μπαρ και εστιατόρια να διαταράσσεται από τα τελευταία περιοριστικά μέτρα.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 0,6% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο σε σχέση με την αύξηση 0,3% τον Νοέμβριο.

Τα στοιχεία ήταν αντίστοιχα των προσδοκιών.

Η ετήσια άνοδος του πληθωρισμού τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των τιμών για αλκοολούχα ποτά και καπνό, και για αναψυχή και πολιτισμό.

Οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η αύξηση των τιμών για είδη ένδυσης, μεταφορές και πολιτιστικές δραστηριότητες έδωσε ώθηση στον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, καθώς οι αυξανόμενοι αριθμοί κορωνοϊού οδήγησαν σε νέο lockdown.

Ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το 0,5% που αναμενόταν από τους οικονομολόγους. Μετά από σταδιακή πτώση για δύο χρόνια, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα καθώς η πανδημία του έφερε περιορισμούς στην οικονομία. Μειώθηκε στο χαμηλό τεσσάρων ετών του 0,2% μετά το καθεστώς Eat Out to Help Out της κυβέρνησης το καλοκαίρι και περικοπή ΦΠΑ σε εστιατόρια και καφέ πέρυσι.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από τους Financial Times