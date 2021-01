Market Beat: Με άνοδο της διάθεσης για ρίσκο διεθνώς πιθανή η επιστροφή των αγοραστών εδώ

Του Κώστα Ιωαννίδη

Στα χρηματιστήρια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι ποτέ μόνιμα παράγοντες αρνητικών προσδοκιών. Γιατί στην εξέλιξη κάθε παγκόσμιου επενδυτικού κύκλου, θα δημιουργηθούν σε κάποια φάση συνθήκες που καθιστούν την κάθε ιδιαιτερότητα πηγή πιθανών υπεραποδόσεων. Τότε η γοητεία των αξιών που φιλοξενεί τις καθιστά μήλον της έριδας για τον σχηματισμό θέσεων σε αυτές. Και επειδή όπως σε κάθε ανθρώπινη δράση υπάρχει η μόδα, ο συρμός της εποχής ελληνικότερα, σε κάποια στιγμή η υπερβολή φέρνει την “φούσκα”. Οι αποτιμήσεις, τώρα τουλάχιστον, απέχουν πολύ από αυτή την χρηματιστηριακή κατάσταση και κατά συνέπεια η πορεία των τιμών θα αντανακλά το άρωμα των συναλλαγών στην Ευρώπη. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνεται και η προσδοκία των Αμερικανών διαχειριστών για το μέλλον της εταιρικής κερδοφορίας σε παγκόσμια κλίμακα.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Μπορεί να προκαλεί δέος και αμηχανία η μετάδοση των εικόνων από τα επεισόδια στην Ουάσιγκτον, με ανησυχητικές σκηνές διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να διακόψουν την πιστοποίηση της εκλογικής ήττας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Γουόλ Στριτ υποχώρησε από τα υψηλά επίπεδα που όριζαν νέα ρεκόρ, καθώς η αστυνομία φυγάδευσε τα μέλη του Κογκρέσου και αγωνίστηκε για περισσότερες από τρεις ώρες για να καθαρίσει το Καπιτώλιο από ομάδες των υποστηρικτών του Τραμπ.

Αλλά δεν έκλεισαν με πτώση οι βασικοί δείκτες στη Γουόλ Στριτ. Ο Dow Jones Industrial Average (ανέβηκε 437,80 μονάδες, ή +1,44% κλείνοντας στις 30829,40 μονάδες. Νωρίτερα στη συνεδρίαση ο Dow έφτασε να ενισχύεται πάνω από 600 μονάδες) . Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,57% κλείνοντας στις 3748,14 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά το νέο ρεκόρ υψηλών έγιναν οι 3783,04 μονάδες. Ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά -0,61% στις 12740,79 μονάδες. Τον επενδυτικό ενθουσιασμό μετρίασαν οι πωλήσεις σε τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι ο τομέας θα αντιμετωπίσει φόρους και επιπλέον κανονισμούς.

Σήμερα Πέμπτη 7/1/21 εμφανίστηκαν απώλειες στις τιμές των ομολόγων και οι χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά σήμερα εν αναμονή μεγάλου δανεισμού και υψηλών δαπανών που θα φέρει η διοίκηση των Δημοκρατών. Αυτό προέκυψε μετά από τις πρόσφατες εκλογές στην Πολιτεία της Τζόρτζια που έδωσαν στον κόμμα τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών οργάνων του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν 0,6% και τα συμβόλαια Nasdaq 100 αυξήθηκαν +0,9% καθώς οι αγορές φάνηκαν να ξεπερνούν μια πτώση που έβγαλε τους δείκτες της Wall Street από τις νέες κορυφές ρεκόρ, όταν οι χαοτικές διαμαρτυρίες στην Ουάσινγκτον άφησαν τους traders σε κατάσταση έντασης. Τα ΣΜΕ των FTSE100 και των DAX και CAC σημείωσαν άνοδο.

Η δεύτερη σύνοδος, με δεδομένη της αργία την επόμενη μέρα, θα λέγαμε πως κατέληξε με αναμενόμενο το πτωτικό αποτέλεσμα. Καθώς έφεραν ένα μούδιασμα στο επενδυτικό φρόνημα, τα στατιστικά της πανδημίας και η αβεβαιότητα από την εκλογική αναμέτρηση στην Πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ για δυο θέσεις στη Γερουσία, μετά από ένα άλμα στο ποδαρικό για το 2021. Η διάθεση για ενθυλάκωση κερδών από αρκετές μετοχές της αγοράς μεγάλωσε από το μείγμα ανησυχίας αβεβαιότητας διεθνώς σε περίοδο που φαίνεται πως οι συναλλασσόμενοι στο ΧΑ επηρεάζονται σε μεγάλο ποσοστό από το διεθνές κλίμα.

Από την ελληνική κυβέρνηση οι επενδυτές ένα θα παρακολουθούν μόνιμα, το πρόγραμμα που θα έχει για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω των εμβολίων, που το πλήθος τους θα αυξηθεί σύντομα, ενώ δεν είναι ακόμα βέβαιη η ταχύτητα της παροχής των εμβολίων. Η εκτιμήσεις των αναλυτών που ειδικεύονται στις τουριστικές υπηρεσίες όπως η Booking, θέτουν σε πρώτη θέση, για μαζικούς τουριστικούς προορισμούς, αναφορικά με τις προτιμήσεις των τουριστών τα τοπικά στατιστικά της πανδημίας. Υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για να επιταχυνθεί με το υπάρχον σύστημα η διαδικασία αν σταματήσει η μυθοποίηση του εμβολιασμού. Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του κ Εξαδάκτυλου προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δικαιολογώντας παράλληλα την συχνή αλλαγή των μέτρων. Ας αντιληφθούμε είπε, πως είμαστε σε ιστιοφόρο εν μέσω καταιγίδας, οι διαρκείς μεταβολές των ανέμων αναγκάζουν σε μάζεμα και άπλωμα των πανιών αναλόγως, με ουσιαστικά μηδενική πιθανότητα πραγματικής πρόβλεψής τους.

Το γεγονός πως στις επιλογές των επενδυτών δεν αντικατοπτρίζονται συνθήκες καταιγίδας σχετίζεται, με όσα θα συμβούν μετά από αρκετούς μήνες. Συνεπώς βρίσκονται ήδη στην μετά COVID εποχή που αναπόφευκτα θα εγκατασταθεί, ανεξάρτητα από την ταλαιπωρία της οικονομίας και των πολιτών στην μεταβατική περίοδο των μαζικών εμβολιασμών.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Τη Δευτέρα με μια κίνηση-έκπληξη, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει πλέον να διαγράψει τρεις κινεζικούς τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς, οι οποίοι είχαν μπει στο στόχαστρο της απερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ, αναιρώντας την ανακοίνωση που είχε κάνει μόλις την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη Πέμπτη είχε ανακοινώσει πως θα διαγράψει τις τρεις εταιρείες China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd και China Unicom Hong Kong Ltd.

Το λόμπι Business Roundtable, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη βία στο Καπιτώλιο, η οποία προκλήθηκε από υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ανέβηκε 437,80 μονάδες, ή +1,44% κλείνοντας στις 30829,40 μονάδες. Νωρίτερα στη συνεδρίαση ο Dow έφτασε να ενισχύεται πάνω από 600 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,57% κλείνοντας στις 3748,14 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά το νέο ρεκόρ υψηλών έγιναν οι 3783,04 μονάδες. Ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά -0,61% στις 12740,79 μονάδες.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια, στην κούρσα για δυο έδρες στη Γερουσία που καθόρισε πολλά στον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς προσέφερε στους Δημοκρατικούς τον έλεγχό της και τη δυνατότητα του εκλεγμένου προέδρου να υλοποιήσει το οικονομικό του πρόγραμμα.

Ευρώπη

Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εκτός του Ελβετικού. Στην άνοδο συνέβαλε η θετική εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Moderna και η έγκριση του από την ΕΕ.

Οι επενδυτές που στοιχηματίζουν σε μια συνέχεια της οικονομικής ανάκαμψης κοιτάζουν όλο και περισσότερο εκτός ​​ των μετοχών από τις ΗΠΑ. Πολλοί διαχειριστές χρημάτων επικεντρώνονται στις αναδυόμενες αγορές. Ορισμένοι ρίχνουν επίσης μια ματιά στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υστερούσαν το 2020, αλλά κυριαρχούνται από κυκλικές μετοχές. Οι επενδύσεις σε μετοχές των ΗΠΑ, λένε, έχουν γίνει όλο και περισσότερο συγκεντρωμένες στο στοίχημα για τον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος συνέβαλε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής απόδοσης 18% του S&P 500 πέρυσι. Ο Nasdaq Composite σημείωσε ακόμη καλύτερη πορεία, ανεβαίνοντας κατά 45%. Αυτά τα κέρδη μπορεί να είναι δύσκολο να αναπαραχθούν το νέο έτος.

«Αισθανόμαστε ότι οι ευκαιρίες από εδώ και πέρα πραγματικά θα βρίσκονται στις διεθνείς αγορές εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Munish Malhotra της Cambiar Investors. Ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 1,36% υψηλότερα στις 406 μονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ενισχύθηκε κατά 3,47% στις 6.842 μονάδες, κατά 1,19% ο δείκτης CAC του Παρισιού στις 5.630 μονάδες και κατά 1,76% ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης στις 13.892 μονάδες.

Η προσοχή των επενδυτών παρέμεινε στραμμένη στις επαναληπτικές εκλογές στην Τζόρτζια, που θα καθορίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ. Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει και η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς στη Βρετανία ισχύει από χθες Τρίτη το τρίτο της πανεθνικό lockdown ενώ στη Γερμανία αποφασίστηκε παράταση του lockdown μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που βρέθηκε στη Νότια Αφρική αποτελεί νέα πηγή ανησυχίας, με τον πρώην επικεφαλής του FDA, Δρ. Scott Gottlieb να προειδοποιεί χθες πως η νέα μετάλλαξη φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στα φάρμακα αντισωμάτων.

ΧΑ

(προ της αργίας των Φώτων)

Με πτώση -1,05% η αγορά παρέμεινε ψηλότερα από τις 813 μονάδες

Την οδήγησαν οι απώλειες των Τραπεζικών μετοχών, με την συνδρομή της πτώσης πάνω από -2% των ΒΙΟ ΑΡΑΙΓ ΣΑΡ ΛΑΜΔΑ ΕΥΔΑΠ ΕΕΕ και ΤΙΤC ο τζίρος ήταν κατώτερος έναντι αυτού της ανοδικής προηγούμενης συνόδου.

Στη δεύτερη σύνοδο του 2021, είχαμε αναταράξεις και συχνές αλλαγές κυριαρχίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης μετοχών. Ο μέσος όρος κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό πεδίο, εις τρόπον ώστε να σχηματίσει καθοδική πορεία μετά από την εγγραφή του ανώτερου μέρας στις 12:22 με κατάληξη της πτωτικής δυναμικής τον ορισμό του κατώτερου μέρας επτά λεπτά αφότου είχαν συμπληρωθεί 5 ώρες και ένα ημίωρο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Τα τελευταία 50 λεπτά (μετά τις 16:07), κατευθύνθηκε από τις 807 σε επίπεδα οριακά πάνω από τις 814 μονάδες.

Από την έναρξη, όπου το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα, μετά από πτωτική κίνηση που έφερε πριν τις 11:00 τοπικό πυθμένα στις 810 μονάδες περίπου, πέρασε σε μια υπολογίσιμου μεγέθους άνοδο. Αυτή τον έφερε στην ψηλότερη ενδοσυνεδριακά ζώνη τιμών οριακά ψηλότερα των 817,50 μονάδων στις 12:22. Αμέσως μετά, η προσφορά δυνάμωσε και έριξε τον ΓΔ στις 16:07 λίγο πάνω από τις 807 μονάδες αλλά η νευρικότητα συνεχίστηκε ως τις δημοπρασίες. Η αγορά έκλεισε με πτώση -1,05% ενώ εμφάνισε απώλειες από το άνοιγμα. Ο ΓΔ στο κλείσιμο σταμάτησε στις 813,62 μονάδες, δηλαδή 6,60 μονάδες ψηλότερα από κατώτερο μέρας. Υπήρξε ένα μικρό διάστημα στο πρώτο μέρος με ανοδική κίνηση και δεν είχαμε διαρκείας πλάγια πορεία των τιμών αλλά αλλαγές στην τάση με ικανή κάθε φορά διάρκεια μέσα στη σύνοδο σε αρνητικό πεδίο.

Περιγραφή δυναμικής

Μετά από άνοιγμα στις 815,03 με καθοδικό χάσμα (-7,19 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (822,22), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί νευρικά πτωτικά αμέσως. Κυριάρχησαν οι πτωτικές τάσεις με οδηγό τις πιέσεις σε πολλές μετοχές του 25άρη εκτός από τις τράπεζες. Η εγγραφή του ανώτερου μέρας, ήρθε στις 12:22 και ήταν οι 817,70 από 824,33 μονάδες που ήταν το μέγιστο την προηγούμενη. Μεγάλης διάρκειας ήταν ωστόσο η αναζήτηση του κατώτερου μέρας. Το ελάχιστο εμφανίστηκε στις 16:07 και ήταν οι 807,02 από 812,11 μονάδες την περασμένη σύνοδο. Η αγορά σφραγίστηκε από το ενδιαφέρον των θεσμικών για ρευστοποιήσεις σε αρκετές μετοχές του 25άρη και σε αγορές κυκλικά σε λιγοστά blue chip όλη την ώρα.

Το αποτέλεσμα στην Αθήνα

Στην Αθήνα αυτή τη φορά, είχαμε συντονισμό με την παγκόσμια δυναμική που ήταν αρχικά μονίμως πτωτική και παρέμεινε, μετά από δοκιμασίες και αναταράξεις. Στις δημοπρασίες, είχαμε υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος 4,08 μονάδες κάτω από ανώτερο της διακύμανσης της συνόδου. Η αγορά έκλεισε με 6 από τα blue chip με κέρδη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 54,202 από 54,666 δις ευρώ την περασμένη συνεδρία.

Ξεχώρισαν από τα blue chip, για τα κέρδη τους, οι ΤΕΝΕΡΓ +1,62%, ΕΛΠΕ +0,89%, ΟΤΕ +0,82%, ΜΥΤΙΛ +0,56%, και ΜΟΗ +0,33%. Στον αντίποδα υπέρ της καθόδου, εκτός τραπεζών με πτώση μεγαλύτερη του -2,50% οι ΒΙΟ -3,51%, ΑΡΑΙΓ -3,05%, και ΣΑΡ -2,67%.

Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 4,495 από 9,407 εκατ. ευρώ την προηγούμενη για ΟΤΕ και ΕΥΡΩΒ.

Η δε εμφάνιση κερδών σε 1 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς υποχώρησε στο 0,604% από 0,623% από 0,624% την προηγούμενη.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-2,82%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -3,54% από -0,04%, την ΕΤΕ στο -4,53% από +0,49%, ΕΥΡΩΒ στο -1,61% από +4,91% και την ΠΕΙΡ στο +0,73% από -4,54%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -0,43% από +0,95%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε πολύ, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (6 από 18) έναντι των καθοδικών (18 από 6) και ένα τον ΑΔΜΗΕ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -1,05% οδηγήθηκε στις 813,62 από 822,22 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1942,74 από 1965,00 με πτώση -1,13%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,253 από 75,791 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,495 από 9,407 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 39 από 77, των καθοδικών 65 από 35 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 16 από 25.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η διατήρηση των επιφυλάξεων προχθές δοκιμάζεται από την άνοδο στα διεθνή

Στη δεύτερη συνεδρίαση του 2021, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο από το άνοιγμα ως τις δημοπρασίες. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα -19,91 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 22,26 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο, οι 1952,74 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:38. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 16:07 και ήταν οι 1923,13 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1942,74 από 1965,00 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,13% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 14,723 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιανουαρίου διακινήθηκαν 1339 συμβόλαια με ανώτερο τις 1954,00 μονάδες, κατώτερο τις 1923,00 με τελευταίες πράξεις στις 1938,00 από 1962,00 και οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 5476 από 5730. Επίσης εμφανίστηκε ενδιαφέρον για τα ΣΜΕ λήξης Φεβρουαρίου με 30 ΣΜΕ να αλλάζουν χέρια πιο κάτω από τις 1948,00 μονάδες και ψηλότερα από τις 1931,00 με τελευταίες πράξεις στις 1938,50 από 1951,00 και ανήλθαν σε 113 από 105 οι ανοικτές θέσεις.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Ιανουαρίου διακινήθηκαν 4 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1950 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Φεβρουαρίου όμως διακινήθηκαν 36 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1900 ως τις 1975 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης σειράς Ιανουαρίου δεν εμφανίστηκε όγκος. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Φεβρουαρίου διακινήθηκαν 40 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1900 και τις 1925 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά διατηρήθηκαν στα επίπεδα της προηγούμενης αν και το ενδιαφέρον περιορίστηκε στη σειρά Μαρτίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε στα 12.000 συμβόλαια για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, στα 7.529 για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στα 4000 για ΟΠΑΠ, στα 2.681 για ΜΠΕΛΑ και στα 1000 για ΕΤΕ.

Σήμερα ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε 0,8% σε νέο ρεκόρ υψηλών. Στις 7:40 δική μας ώρα ήταν στο +0,66%. Το οδήγησε εκεί ένα άλμα 2,6% από τον Kospi της Νότιας Κορέας, ενώ στις 7:40 δική μας ώρα ήταν στο +2,53%. Ενώ ένα κέρδος +1,59% στον ASX 200 της Αυστραλίας ήταν κοντά στην αρχική άνοδό του κατά +1,8%. Ο Ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 2% στα υψηλότερα επίπεδα από το 1990. Στις 7:40 δική μας ώρα ήταν στο +1,44%.

Οι παρατηρήσεις των εγχώριων παραγόντων, μετά την πτώση κατά -1% την Τρίτη απέδειξαν, ότι δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν, ενώ την εμφάνισή της απέδωσαν σε διάφορα αίτια. Η Eurobank Eq. αναφέρει: “Συνεδρίαση απωλειών η σημερινή, καθώς οι περιορισμοί για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού, μετριάζουν, κάπως, τον ενθουσιασμό για τα εμβόλια”. Η Beta Sec. τόνισε: “Ήπια διόρθωση που μείωσε το momentum, καθώς οι Επενδυτές απείχαν, λόγω της αυριανής αργίας”.

Στους παράγοντες που διαμόρφωσαν τις διακυμάνσεις των τιμών παγκόσμια αναφέρθηκε η Merit Sec.: “Διορθωτικές τάσεις στους Αμερικανικούς δείκτες, λόγω της ανόδου των κρουσμάτων κορωνοϊού και των εκλογών στην Τζόρτζια, οι οποίες μπορεί να δώσουν στους Δημοκρατικούς την πλειοψηφία και στα δύο Σώματα του Κογκρέσου. Οι Επενδυτές φοβούνται ότι εάν οι Δημοκρατικοί ελέγξουν το Κογκρέσο, θα αυξήσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες και την φορολογία. Στο Χ.Α., η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 20 ημερών στις 784 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 810 και 800 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 830 και 840 μονάδες”. Στα χρηματιστήρια χθες επικράτησε η ζήτηση με τα ευρωπαϊκά να τονίζουν τον ενθουσιασμό τους από μια πιθανή νίκη των Δημοκρατικών στην Τζόρτζια. Ενώ στις ΗΠΑ τα futures έδειξαν ως πιθανή μια αρνητική αντίδραση αλλά κατόπιν κυριάρχησε η αισιοδοξία και εμφανίστηκαν νέα ρεκόρ υψηλών.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ στο πρώτο σχόλιο για τον Ιανουάριο:

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΤΟ 21 ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ!

Το θετικό momentum του ελληνικού χρηματιστηρίου συντηρήθηκε για 2ο συνεχόμενο μήνα καθώς και το Δεκέμβριο καταγράφηκαν ικανοποιητικές επιδόσεις (+9,8% για το Γ.Δ., +29,6% για τις τράπεζες), ενώ ανοδικά ξεκίνησε και η πρώτη συνεδρίαση του έτους. Έχει δε διαμορφωθεί ατμόσφαιρα θετικών προσδοκιών για το 2021 με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό να επιδιώκει να μεταδώσει το μήνυμα της προσπάθειας για άμεση επανεκκίνηση στην οικονομία. Το αισιόδοξο σενάριο υποστηρίζεται από την εκτίμηση ότι η διαδικασία των εμβολιασμών θα ακολουθήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα επιτρέψει την άρση των περιορισμών μετά μερικούς μήνες, ώστε να είναι εφικτή η επάνοδος της οικονομίας στην κανονικότητα. Χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή επί του παρόντος η ποσοτικοποίηση των στόχων του χρονοδιαγράμματος ! Έτσι, η ευφορία των αγορών, αποτέλεσμα της προεξόφλησης σεναρίου ταχείας ολοκλήρωσης του εμβολιασμού του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στο 1ο εξάμηνο του 2021, είναι πιθανό να αντιστραφεί αν οι χρόνοι ολοκλήρωσης παραταθούν.

Από την άλλη πλευρά, το έκτακτο lockdown των τελευταίων ημερών διαμορφώνει το μήνυμα ότι η υγειονομική κρίση είναι παρούσα και θα συνεχίσει να υπαγορεύει δύσκολες αποφάσεις που θα προκαλούν αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα. Στην παρούσα φάση, οι αποφάσεις που λήφθηκαν πλήττουν ιδιαίτερα το λιανεμπόριο και ιδιαίτερα τις μικρότερες μονάδες σε αντίθεση με τις μεγάλες που είχαν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τη διαδικασία του e-shop, ενώ τα μεγέθη του εορταστικού τζίρου είναι αισθητά χαμηλότερα από τα επιδιωκόμενα από τις επιχειρήσεις. Σαν αποτέλεσμα, θα απαιτηθεί να διατεθούν νέα κονδύλια για την ανακούφιση των πληττόμενων εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ η συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας θα συνεχιστεί για το 1ο τουλάχιστον τρίμηνο του 21.

Την ίδια ώρα, το σκηνικό της γεωπολιτικής αβεβαιότητας επανέρχεται με την Τουρκία να επαναφέρει την επιθετική ρητορική της απέναντι στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας αβέβαια δεδομένα για τις διμερείς σχέσεις για τους επόμενους μήνες. Είναι επομένως δυνατά όλα τα ενδεχόμενα, από τη διεξαγωγή διαλόγου μέχρι την αυξημένη ένταση, εξελίξεις που συνυφαίνονται με τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Biden για την Α. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου.

Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο σύντομα θα κινηθεί με αυξημένη μεταβλητότητα καθώς η αναντιστοιχία των δυσμενών ακόμη συνθηκών στην οικονομία και των υψηλών προσδοκιών ταχείας επανεκκίνησής της θα οδηγήσουν στον επαναπροσδιορισμό των επενδυτικών κινήσεων. Χωρίς ωστόσο να αναιρείται η βασική εκτίμηση ότι η ανοδική κίνηση θα επανέλθει, ιδιαίτερα όταν ξεκινήσει η συμβασιοποίηση έργων με στόχο την άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πλαίσιο κυρίως του ενεργειακού κα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Επί του παρόντος, η συσσώρευση είναι το πιθανότερο σενάριο με την περιοχή των 800 μονάδων να αποτελεί το κοντινότερο όριο στήριξης για το Γ.Δ. και τις 840 μονάδες το κοντινότερο όριο αντίστασης.

Την ίδια ώρα, το εκλογικό σώμα μιας αμερικανικής πολιτείας, της Τζόρτζια, θα κρίνει αν ο Πρόεδρος Biden θα έχει την πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπου ήδη την έχει αλλά και τη Γερουσία. Με το σενάριο του ελέγχου και των δύο σωμάτων να του επιτρέπει την ευχερή υλοποίηση του προγράμματός του, ενδεχόμενο που θα επαναφέρει κλίμα ευφορίας στις αγορές του πλανήτη…

Σήμερα

Εμφανίστηκαν απώλειες στις τιμές των ομολόγων και οι χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά σήμερα Πέμπτη 7/1/21 εν αναμονή μεγάλου δανεισμού και υψηλών δαπανών που θα φέρει η διοίκηση των Δημοκρατών, μετά από τις πρόσφατες εκλογές στην Πολιτεία της Τζόρτζια που έδωσαν στον κόμμα τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών οργάνων του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά ομόλογα υπέστησαν απότομο ξεπούλημα εμφανίζοντας την μεγαλύτερη πτώση τους σε βάθος μηνών μετά από τις νίκες των Δημοκρατών για δύο έδρες της Γεωργίας που τους έδωσαν στενό έλεγχο στη Γερουσία και την εξουσία να περάσουν την ατζέντα τους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 αυξήθηκαν +0,63% και τα ΣΜΕ για τον Nasdaq 100 αυξήθηκαν +0,9% καθώς οι αγορές φάνηκαν να ξεπερνούν μια πτώση που τράβηξε πίσω τους δείκτες της Wall Street από τις νέες κορυφές ρεκόρ, όταν οι χαοτικές διαμαρτυρίες στην Ουάσινγκτον άφησαν τους traders σε κατάσταση έντασης.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε 0,8% σε νέο ρεκόρ υψηλών. Αλλά στις 8:30 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,68%. Το οδήγησε εκεί ένα άλμα 2,6% από τον Kospi, της Νότιας Κορέας που στις 8:30 δική μας ώρα είχε γίνει +2,43%. Ενώ το αρχικό κέρδος +1,8% στον ASX 200 της Αυστραλίας είχε γίνει +2,44%. Ο Ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 2% στα υψηλότερα επίπεδα από το 1990. Αλλά στις 8:30 δική μας ώρα είχε μεταβολή +1,60%.

Η πώληση ομολόγων της Τετάρτης ώθησε την απόδοση στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ πάνω από 1% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Αυξήθηκε στο 1,0507% σήμερα.

Το δολάριο των ΗΠΑ βυθίστηκε επίσης καθώς το αποτέλεσμα έγινε σαφέστερο, επειδή οι traders στις αγορές νομισμάτων εκτιμούν ότι τα μεγάλα και αυξανόμενα ελλείμματα του εμπορίου και του προϋπολογισμού των ΗΠΑ θα επιβαρύνουν το δολάριο.

Το δολάριο έφτασε στο χαμηλό σχεδόν τριών ετών έναντι του ευρώ στα 1,2349 δολάρια και αιωρήθηκε κοντά στο επίπεδο αυτό σήμερα.